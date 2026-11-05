Apple Aktie: Starkes Q4 – doch die Margenprognose enttäuscht

Die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker: AAPL) verliert nach den vorliegenden Kursangaben 5,98 USD beziehungsweise 1,71% auf 343,53 USD. Bernstein setzt dagegen eine höhere Bewertungsmarke: In der Apple-Aktienanalyse vom 05.11.2026 steigt das Kursziel von 370 USD auf 380 USD. Das Rating "outperform" bleibt bestehen. Hinter dieser positiven Einschätzung steht allerdings ein Spannungsfeld: Apple überzeugt mit den Quartalsergebnissen und dem Umsatzausblick, während die angekündigte Bruttomarge hinter den Erwartungen zurückbleibt.