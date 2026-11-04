Apple Aktie: Starke Quartalszahlen, aber überraschende Schwächen!

Citi lasse sich von den gemischten Geschäftsaussichten nicht aus der Ruhe bringen. Während das Produktgeschäft positiv überrasche, könnten das langsamere Wachstum der Services-Sparte und die niedrigeren Bruttomargen kurzfristig für Gegenwind sorgen. Mit der bestätigten Kaufempfehlung und dem Kursziel von 365 USD setze die Investmentbank dennoch weiterhin auf das langfristige Potenzial der Apple-Aktie und sehe den Technologiekonzern zugleich als defensiven Börsenwert, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 03.11.2026)