Citi habe nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das vierte Fiskalquartal das "buy"-Rating für die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) mit dem unveränderten Kursziel von 365 USD bestätigt. Der iPhone-Konzern habe mit seinen Quartalsergebnissen die Erwartungen der Analysten übertreffen. Allerdings falle der Ausblick auf das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres im Vergleich zu den Markterwartungen gemischt aus.
Apple Aktie: Starke Quartalszahlen, aber überraschende Schwächen!
Warum Citi zum Kauf rät
Besonders positiv bewerte die US-Investmentbank die Aussichten für das Produktgeschäft. Hier erwarte Citi höhere Umsätze als bislang prognostiziert. Diese erfreuliche Entwicklung werde jedoch teilweise durch ein schwächeres Wachstum im margenstarken Dienstleistungsgeschäft (Services) und niedrigere Bruttomargen ausgeglichen. Die überzeugenden Quartalsergebnisse würden zwar für die operative Stärke von Apple sprechen, die unterschiedlichen Entwicklungen bei Produktumsätzen, Services-Wachstum und Profitabilität jedoch einen differenzierten Blick auf die kurzfristigen Perspektiven erfordern.
Trotz des durchwachsenen Ausblicks bleibe Citi für die langfristige Entwicklung von Apple optimistisch. Die Investmentbank betrachte die Apple-Aktie ausdrücklich als einen defensiven Wert. Damit unterstreiche die Bank ihre Einschätzung, dass der US-Konzern aufgrund seines etablierten Geschäftsmodells, seiner starken Marktposition und seiner langfristigen Wachstumsperspektiven auch in einem unsicheren Marktumfeld für Anleger attraktiv bleiben könnte.
Citi lasse sich von den gemischten Geschäftsaussichten nicht aus der Ruhe bringen. Während das Produktgeschäft positiv überrasche, könnten das langsamere Wachstum der Services-Sparte und die niedrigeren Bruttomargen kurzfristig für Gegenwind sorgen. Mit der bestätigten Kaufempfehlung und dem Kursziel von 365 USD setze die Investmentbank dennoch weiterhin auf das langfristige Potenzial der Apple-Aktie und sehe den Technologiekonzern zugleich als defensiven Börsenwert, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 03.11.2026)
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