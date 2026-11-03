Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Marktanalyse unter die Lupe.
Apple Aktie: Rekordjahr unter neuem CEO - Warum die Börse trotzdem enttäuscht reagiert
Jens Klatt, Finanzexperte von XTB, beleuchtet den ersten großen Härtetest für das neue Management in Cupertino
Apple habe am Montag die Bücher für das vierte Geschäftsquartal geöffnet. Es sei der erste Geschäftsbericht unter dem neuen CEO John Ternus gewesen, der am 1. September die Nachfolge von Tim Cook angetreten habe. Zwar habe der Tech-Gigant die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn schlagen können, doch eine enttäuschende Margenprognose und schwache iPad-Verkäufe hätten die Apple Aktie im nachbörslichen Handel um 3% ins Minus gedrückt.
Für Anleger, die überlegen würden, aktuell Tech-Aktien kaufen zu wollen, sei eine genaue Einordnung dieses Berichts nun entscheidend. Im Folgenden präsentiere Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, die drei wichtigsten Erkenntnisse aus dem Q4-Bericht.
Die 3 Key Takeaways zur Apple Aktie
1. Starke Top- und Bottom-Line (Umsatz & Gewinn)
Die Erwartungen übertroffen: Apple habe auf den ersten Blick starke Zahlen geliefert. Der Gewinn pro Aktie habe bei 2,10 US-Dollar (Konsens: 1,99 US-Dollar) gelegen und der Gesamtumsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um 12% auf 114,48 Milliarden US-Dollar (Konsens: 113,39 Milliarden US-Dollar) gestiegen.
Preiserhöhungen wirken: Dieser Umsatzsprung sei durch Preiserhöhungen gestützt worden. Apple habe im Juni die Preise (z.B. für iPhones um 100 US-Dollar) angehoben, um gestiegene Kosten für Speicherchips auszugleichen. Der neue CEO Ternus habe betont, dies sei "widerwillig" geschehen.
Das Rekordjahr: Trotz Lieferengpässen und Währungsgegenwind habe Ternus das "beste Geschäftsjahr aller Zeiten" für das Unternehmen verkündet.
2. Hardware-Mixed-Bag: iPhone top, iPad & Wearables flop
Die Cashcow liefere: Der iPhone-Umsatz sei der große Treiber gewesen und habe mit 57,58 Milliarden US-Dollar über den Schätzungen (56,54 Milliarden US-Dollar) gelegen. Bemerkenswert: In dieses Quartal seien nur acht Verkaufstage des neuen iPhone 18 Pro gefallen, während das neue "iPhone Duo" erst im Folgequartal auf den Markt gekommen sei.
Macs würden positiv überraschen: Auch die Mac-Sparte habe die Schätzungen deutlich geschlagen (10,79 Mrd. USD vs. erwarteten 9,61 Mrd. USD).
Die Sorgenkinder: Enttäuschend sei das Quartal hingegen bei den iPads (6,23 Mrd. USD vs. erwarteten 6,7 Mrd. USD) sowie im Bereich Wearables, Home und Zubehör (8,3 Mrd. USD vs. erwarteten 9,06 Mrd. USD) verlaufen.
3. Der Ausblick: Starkes Wachstum, aber Margendruck
Der Grund für den Kursrutsch: Die Wall Street habe negativ auf die Prognose für die Bruttomarge im extrem wichtigen Dezember-Quartal reagiert. Apple erwarte hier nur noch 45% bis 46%, was unter der durchschnittlichen Schätzung von 46,3% liege. Der Grund seien weltweit gestiegene Kosten für Speicherchips und Komponenten.
Umsatz-Optimismus: Im Gegensatz zur Marge sei das Management beim Umsatz sehr optimistisch und erwarte für das Dezember-Quartal ein Wachstum zwischen 7% und 10% (Analysten seien nur von 6,1% ausgegangen).
Expertenfazit von Jens Klatt: Die Preismacht stoße an ihre Grenzen
"Die Wall Street straft den Tech-Giganten trotz Rekordumsätzen ab, da eine enttäuschende Margenprognose für das extrem wichtige Weihnachtsgeschäft die Erwartungen verfehlt. Dies verdeutlicht, dass selbst Apple massiv gestiegene Bauteilkosten nicht mehr grenzenlos über Preiserhöhungen weitergeben kann, ohne an Profitabilität einzubüßen."
Die Reaktion auf den ersten Quartalsbericht unter CEO John Ternus zeige, wie anspruchsvoll die Wall Street bei der Apple Aktie mittlerweile sei. Ein Umsatzwachstum von 12% und das "beste Geschäftsjahr aller Zeiten" hätten nicht ausgereicht, um den Markt zu befriedigen. Die Investoren hätten sich stattdessen auf die schwächere Margenprognose für das anstehende Weihnachtsgeschäft fokussiert. Dies verdeutliche, dass selbst Apple die massiv gestiegenen Kosten für Bauteile (insbesondere Speicherchips) nicht endlos über Preiserhöhungen an die Kunden weitergeben könne, ohne an Profitabilität einzubüßen.
Wer nun überlege, diesen Rücksetzer (-3%) zu nutzen und antizyklisch Aktien kaufen zu gehen, solle langfristig denken. Das iPhone bleibe ein unangefochtener Cash-Garant, und die Umsatzerwartungen (7% bis 10% Wachstum) für das Q1 (Dezember-Quartal) seien ein starkes Signal für die Nachfrage nach dem iPhone 18 Pro und dem neuen iPhone Duo.
Wenn sich das Unternehmen in den kommenden Quartalen bei den Speicherkosten stabilisieren kann, bietet das aktuelle Niveau einen soliden Einstieg für langfristig orientierte Value-Investoren, so Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, in einer aktuellen Marktanalyse zu Apple. (Analyse vom 03.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.