Apple Aktie: Rekordjahr unter neuem CEO - Warum die Börse trotzdem enttäuscht reagiert

Die Reaktion auf den ersten Quartalsbericht unter CEO John Ternus zeige, wie anspruchsvoll die Wall Street bei der Apple Aktie mittlerweile sei. Ein Umsatzwachstum von 12% und das "beste Geschäftsjahr aller Zeiten" hätten nicht ausgereicht, um den Markt zu befriedigen. Die Investoren hätten sich stattdessen auf die schwächere Margenprognose für das anstehende Weihnachtsgeschäft fokussiert. Dies verdeutliche, dass selbst Apple die massiv gestiegenen Kosten für Bauteile (insbesondere Speicherchips) nicht endlos über Preiserhöhungen an die Kunden weitergeben könne, ohne an Profitabilität einzubüßen.