Xiaomi meldete für das dritte Quartal 2026 laut Zahlen vom 24. November einen Umsatzrückgang von 5,2% auf 107,2 Mrd. Yuan und einen Gewinneinbruch von 68,4% auf 3,9 Mrd. Yuan. Die Bruttomarge der Gruppe sank auf 20,2%, im Smartphone-Geschäft auf nur noch 9,2% nach 11,1% im Vorjahr. Die Auslieferungen brachen um 29,1% auf 30,7 Millionen Geräte ein, der durchschnittliche Verkaufspreis stieg dagegen um 39,8%. Als Grund nennt der Konzern gestiegene Preise für Schlüsselkomponenten, allen voran Speicher. Konzernchef Lu Weibing erwartet laut Medienberichten, dass die Speicherpreise bis in die erste Jahreshälfte 2027 hoch bleiben.

Für die Apple-Aktie ist das ein zweischneidiges Signal. Auf der einen Seite zeigt der Vergleich, wie groß der Abstand zwischen Massenmarkt und Premium ist: Apple erzielte im vierten Geschäftsquartal eine Bruttomarge von 47,9% und damit mehr als das Doppelte der Gruppenmarge von Xiaomi und mehr als das Fünffache von deren Smartphone-Marge. Auf der anderen Seite zahlt auch Apple mehr für Speicher, und der Konzern hat seine Preise bereits angehoben.