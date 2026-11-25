Die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, FSE: APC, NASDAQ: AAPL) steht kurz vor dem Black-Friday-Wochenende dicht unter ihrem Rekordhoch: Am Dienstag schloss sie an der Nasdaq bei 354,07 US-Dollar, nur rund 2% unter dem Intraday-Rekord von 360,83 US-Dollar. Doch unter der Oberfläche brodelt es. Der Speicherchip-Boom macht Smartphones und Computer teurer in der Herstellung, und Apple hat für das Weihnachtsquartal selbst eine sinkende Bruttomarge angekündigt. Die große Analyse mit Apple-Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem großen Bild.
Apple Aktie Prognose: Speicherpreis-Schock, Black Friday-Test und KI-Start in China - Hält das Premium-Polster bis zum Rekord bei 360 Dollar?
Xiaomi zeigt, wie teure Speicherchips Smartphone-Marken die Marge fressen. Die Apple-Aktie Prognose zwischen Rekordzahlen, schrumpfender Bruttomarge, Black Friday und Apple Intelligence in China.
Steckbrief
- Unternehmen
- Apple Inc.
- Börse / Ticker
- Nasdaq, AAPL
- ISIN
- US0378331005
- Kerngeschäft
- iPhone, Mac, iPad, Wearables, Dienste
- CEO
- John Ternus
- Marktkapitalisierung
- rund 5,1 Bio. USD
- 52-Wochen-Spanne
- 243,42 bis 360,83 USD
- KGV (letzte zwölf Monate)
- rund 39
- Nächster Termin
- Black Friday am 27.11.2026
Stand: 24.11.2026, Schlusskurs Nasdaq am 24.11.2026
Die aktuellen News
Xiaomi zeigt die Speicherfalle - und Apple wirkt wie der Gewinner
Die gestern vorgelegten Zahlen von Xiaomi sind ein Weckruf für die ganze Branche: Teure Speicherchips treffen Hersteller im Massenmarkt am härtesten, während Premium-Anbieter wie Apple mehr Spielraum haben. Aber auch die Apple-Aktie ist nicht immun.
Xiaomi meldete für das dritte Quartal 2026 laut Zahlen vom 24. November einen Umsatzrückgang von 5,2% auf 107,2 Mrd. Yuan und einen Gewinneinbruch von 68,4% auf 3,9 Mrd. Yuan. Die Bruttomarge der Gruppe sank auf 20,2%, im Smartphone-Geschäft auf nur noch 9,2% nach 11,1% im Vorjahr. Die Auslieferungen brachen um 29,1% auf 30,7 Millionen Geräte ein, der durchschnittliche Verkaufspreis stieg dagegen um 39,8%. Als Grund nennt der Konzern gestiegene Preise für Schlüsselkomponenten, allen voran Speicher. Konzernchef Lu Weibing erwartet laut Medienberichten, dass die Speicherpreise bis in die erste Jahreshälfte 2027 hoch bleiben.
Für die Apple-Aktie ist das ein zweischneidiges Signal. Auf der einen Seite zeigt der Vergleich, wie groß der Abstand zwischen Massenmarkt und Premium ist: Apple erzielte im vierten Geschäftsquartal eine Bruttomarge von 47,9% und damit mehr als das Doppelte der Gruppenmarge von Xiaomi und mehr als das Fünffache von deren Smartphone-Marge. Auf der anderen Seite zahlt auch Apple mehr für Speicher, und der Konzern hat seine Preise bereits angehoben.
|Kennzahl
|Apple
|Xiaomi
|Umsatzentwicklung zum Vorjahr
|+12%
|-5,2%
|Bruttomarge Gesamtkonzern
|47,9%
|20,2%
|Bruttomarge Produkte / Smartphones
|37,2% (Produkte)
|9,2% (Smartphones)
|Umsatz iPhone / Smartphones
|57,6 Mrd. USD (+17%)
|45,6 Mrd. Yuan (-0,8%)
Apple: fiskalisches Q4 2026 (Quartal bis 26.9.2026), Xiaomi: Q3 2026. Die Apple-Bruttomarge enthält rund 1 Prozentpunkt aus Zollrückerstattungen.
Quelle: Apple, Xiaomi (Zahlen vom 2.11. und 24.11.2026)
Die Quartalszahlen
Rekordjahr mit Dämpfer: Die Marge ist der Knackpunkt
Apple hat am 2. November die Zahlen für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt und die Erwartungen übertroffen. Der Umsatz stieg um 12% auf 114,5 Mrd. US-Dollar, der Gewinn je Aktie um 14% auf 2,10 US-Dollar. Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 meldet der Konzern mit 478,8 Mrd. US-Dollar Umsatz (+15%) einen Rekord. Es war die erste Telefonkonferenz unter dem neuen Konzernchef John Ternus, der das Amt im September übernommen hat.
|Kennzahl
|Q4 2026
|Vorjahr
|Veränderung
|Umsatz
|114,5 Mrd. USD
|102,5 Mrd. USD
|+12%
|iPhone
|57,6 Mrd. USD
|49,0 Mrd. USD
|+17%
|Mac
|10,8 Mrd. USD
|8,7 Mrd. USD
|+24%
|Dienste
|31,6 Mrd. USD
|28,8 Mrd. USD
|+10%
|Gewinn je Aktie
|2,10 USD
|1,85 USD
|+14%
|Bruttomarge
|47,9%
|47,2%
|+0,7 Prozentpunkte
Vergleichswerte zum Vorjahresquartal.
Quelle: Apple (Pressemitteilung vom 2.11.2026), Reuters, Visible Alpha
Zwei Details trüben das Bild. Erstens enthält die Bruttomarge von 47,9% laut Unternehmen rund einen Prozentpunkt aus Zollrückerstattungen; ohne diesen Effekt wäre sie gegenüber dem Vorquartal gesunken, vor allem wegen höherer Speicherkosten. Zweitens blieb das Geschäft in Greater China mit 17,5 Mrd. US-Dollar (+21%) hinter den Erwartungen von rund 18,6 Mrd. US-Dollar zurück, und iPad sowie Wearables verfehlten die Schätzungen. Für das Dezemberquartal stellt Apple ein Umsatzplus von 7% bis 10% in Aussicht, was über dem Konsens von rund 6% liegt. Die Bruttomarge soll aber auf 45% bis 46% fallen, und das Dienstleistungswachstum soll mit 8% bis 9% unter den Erwartungen liegen. Die Aktie gab nach den Zahlen zunächst rund 3% bis 4% nach.
What we're seeing with memory pricing right now is unprecedented.
Speicherkosten steigen weiter
Ternus erwartet auch nach dem Dezemberquartal weiter steigende Einkaufspreise für Speicher. Ein günstiger Altbestand und niedrigere Kosten bei anderen Bauteilen dämpfen den Effekt nur vorübergehend.
Vorräte verdoppelt
Die Lagerbestände stiegen auf 14,5 Mrd. US-Dollar, die Einkaufsverpflichtungen wuchsen binnen eines Quartals um 33 Mrd. US-Dollar. Apple sichert sich Speicher auf Vorrat.
Preiserhöhungen schon im Gange
Apple hat bei Mac und iPad im Juni sowie beim iPhone im September die Preise angehoben und weitere Schritte nicht ausgeschlossen. Mac und iPad sind im Weihnachtsquartal zudem laut Ausblick nur begrenzt lieferbar.
Die Produkte
iPhone Duo, MacBook Pro, HomeView: Premium treibt den Preis - und die Marge
Genau hier setzt die Premium-Strategie an. Apple verkauft seit dem 23. Oktober das erste faltbare iPhone, das iPhone Duo, in mehr als 70 Ländern. Es kostet ab 1.999 US-Dollar, hat ein 7,6 Zoll großes Innendisplay und den Chip A20 Pro. Die Nachfrage übersteigt das Angebot deutlich: Lieferzeiten reichten laut Reuters schon kurz nach dem Start der Vorbestellung bis Ende Januar. Die Rezensionen fallen gemischt aus, und ein kleiner Teil der Geräte kam laut Ternus wegen Displayproblemen zurück. Im Quartalsumsatz ist das iPhone Duo noch nicht enthalten. China Renaissance hat die Apple-Aktie am 11. November von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und begründet das mit einem möglichen Wechselzyklus durch das Faltmodell.
Im Mac-Segment hat Apple Ende Oktober gleich zwei Modelle nachgelegt, und hier lohnt der genaue Blick. Am 27. Oktober kam das 14-Zoll-MacBook-Pro mit dem neuen Chip M6 ab 1.999 US-Dollar, allerdings ohne OLED-Display. Einen Tag später folgte das erste MacBook Pro mit Touchscreen und Tandem-OLED-Display, "PROLED XDR" genannt, ab 2.899 US-Dollar für die 14-Zoll-Version. Es arbeitet mit den Chips M5 Pro und M5 Max und kostet 400 US-Dollar mehr als die Variante mit herkömmlichem Display. Beide Modelle werden seit dem 6. November ausgeliefert. Dazu kommt das Smart-Home-Display HomeView mit 7-Zoll-Bildschirm, Chip A18 und Siri mit KI, das seit dem 13. November für 299 US-Dollar in sieben Ländern erhältlich ist und gegen Amazon Echo Show und Google Nest Hub antritt.
Black Friday
Keine Preisschlacht bei Apple - Rabatte kommen vom Handel
Der Black Friday fällt in diesem Jahr auf den 27. November, der Cyber Monday auf den 30. November. Apple selbst senkt im eigenen Shop keine Preise. Stattdessen verteilt der Konzern in den USA von Freitag bis Montag Geschenkkarten über 25 bis 300 US-Dollar, etwa 75 US-Dollar beim Kauf eines iPhone 16 oder 17. iPhone 18 und iPhone Duo sind ausgenommen. Rabatte auf iPhone Air, AirPods Pro 3, MacBook Air und Apple Watch geben vor allem Händler wie Best Buy. Branchenportale warnen, dass wegen der Speicherkosten und der knappen Liefermengen die Nachlässe kleiner ausfallen könnten als sonst. Belastbare Verkaufsprognosen von Analysten für den Black Friday 2026 liegen nicht vor; die einzige harte Messlatte ist die Umsatzprognose von 7% bis 10% für das Dezemberquartal.
China
Apple Intelligence im Reich der Mitte: Chance mit angezogener Handbremse
Im Dezember soll Apple Intelligence in China starten. Apple hat am 31. Oktober angekündigt, dass die erste Funktionsgruppe mit dem Update iOS 27.3 für Nutzer in Festlandchina kommt. Siri, Schreibwerkzeuge und Visual Intelligence laufen dabei auf dem Sprachmodell Qwen von Alibaba. Ein konkretes Datum nennt der Konzern nicht. Die Funktionen sind auf das iPhone 15 Pro und neuere Modelle beschränkt, und die neue KI-gestützte Siri sowie weitere Neuheiten der Entwicklerkonferenz WWDC 2026 fehlen zunächst. Für die Apple-Aktie ist das eine Gelegenheit, im schwächelnden Chinageschäft Nachfrage zu stützen. Einheimische Konkurrenten bieten KI-Funktionen aber längst serienmäßig an, und Apples Version startet abgespeckt.
Das Chartbild
Konsolidierung unter dem Rekord: Entscheidung zwischen 340 und 361 Dollar
Charttechnisch befindet sich die Apple-Aktie in einer Konsolidierung knapp unter ihrem Allzeithoch. Der Rekord liegt bei 360,83 US-Dollar (intraday am 13. November), darüber gibt es keinen charttechnischen Widerstand mehr. Davor liegen Hürden bei rund 356 und 359,5 US-Dollar. Nach unten stützen Marken bei rund 347 und 343 US-Dollar, darunter das Wochentief vom 20. November bei rund 340,6 US-Dollar. Die 50-Tage-Linie verläuft laut Datenanbietern bei rund 346 US-Dollar, die 200-Tage-Linie bei rund 322 US-Dollar. Der langfristige Aufwärtstrend ist intakt, der Relative-Stärke-Index von rund 53 signalisiert weder überkaufte noch überverkaufte Lage. Ein Ausbruch über 360,83 US-Dollar würde neue Höchststände eröffnen, ein Rutsch unter 340 US-Dollar eine Korrektur in Richtung der 50-Tage-Linie auslösen.
Die Analysten
Der Kurs liegt über dem Durchschnitt der Kursziele
Die Analysten sind mehrheitlich positiv, die Bewertung aber ambitioniert. Je nach Datenanbieter liegt das durchschnittliche Kursziel zwischen rund 342 und 347 US-Dollar und damit leicht unter dem aktuellen Kurs. Die Spanne reicht von 250 US-Dollar bei KeyBanc (Einstufung "Underweight") bis 425 US-Dollar bei China Renaissance ("Buy"). Wedbush sieht die Apple-Aktie bei 400 US-Dollar, Evercore ISI und Bernstein bei 380 US-Dollar, während JPMorgan sein Ziel nach den Zahlen von 360 auf 355 US-Dollar senkte und UBS es von 296 auf 340 US-Dollar anhob. Das KGV liegt bei rund 39 für die vergangenen zwölf Monate und rund 37 auf Basis der Schätzungen. Das lässt wenig Raum für Enttäuschungen. Das sind Positionen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Die Prognose
Apple-Aktie Prognose: drei Szenarien für die kommenden Monate
Eine seriöse Punktprognose ist nach einem Quartal wie diesem nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Test am Rekordhoch
Die Apple-Aktie Prognose hängt kurzfristig von Black Friday, Cyber Monday und der Stimmung an der Nasdaq ab. Gelingt der Ausbruch über 360,83 US-Dollar, wäre das ein Signal für Anschlusskäufe. Enttäuschen die Händlerzahlen oder verschärft sich die Debatte um Speicherkosten, ist ein Test der Marke von 340 bis 347 US-Dollar wahrscheinlich.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Marge entscheidet
Entscheidend wird, ob Apple die Bruttomarge nach dem Dezemberquartal stabilisieren kann. Hält der Speicherpreisdruck bis Mitte 2027 an, drohen Gewinnrevisionen. Gelingt es dem Konzern, Preiserhöhungen und höhere Verkaufspreise durch das iPhone Duo und OLED-Macs durchzusetzen, bleibt die Premiumbewertung der Apple-Aktie gerechtfertigt.
Langfristig (ab 2028): Ökosystem und KI
Langfristig tragen das Ökosystem mit hohen Dienstemargen, der Wechselzyklus bei Faltgeräten und die KI-Offensive, auch in China. Gelingt die Umsetzung, bleibt die Apple-Aktie ein Qualitätswert. Scheitert sie, droht eine Neubewertung der hohen Kennzahlen.
Termine
Was Anleger der Apple-Aktie jetzt beobachten
27.11.2026: Black Friday, danach Cyber Monday am 30.11.2026.
Dezember 2026: Start von Apple Intelligence in China mit iOS 27.3 (kein genaues Datum).
Laufend: Entwicklung der Speicherpreise und Lieferzeiten beim iPhone Duo.
Laufend: Aussagen von Xiaomi und anderen Herstellern zur Speicherkosten-Lage.
Nächste Zahlen: Dezemberquartal (Termin noch nicht bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur Apple-Aktie
Warum ist die Apple-Aktie trotz hoher Speicherpreise so stabil? Die hohe Bruttomarge von rund 47% und der Premium-Absatz geben Apple mehr Spielraum als Massenanbietern. Dennoch rechnet der Konzern für das Dezemberquartal mit einer Marge von 45% bis 46%.
Was bedeuten die Xiaomi-Zahlen für die Apple-Aktie? Sie bestätigen, dass Speicherkosten die Branche belasten, und zeigen, dass Premium-Anbieter besser dastehen. Sie ändern aber nichts daran, dass auch Apple für Speicher mehr zahlt.
Gibt es ein MacBook Pro mit M6 und OLED? Nein. Das MacBook Pro mit M6 hat kein OLED-Display, das MacBook Pro mit OLED-Display "PROLED XDR" arbeitet mit M5 Pro und M5 Max.
Wann startet Apple Intelligence in China? Apple nennt Dezember 2026 mit iOS 27.3, ein genaues Datum gibt es nicht.
Ist die Apple-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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