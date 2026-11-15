Apple Aktie Prognose: Dow Jones Gewinner mit Rekordschluss – knackt der 5-Billionen-Dollar-Riese jetzt die 360-Dollar-Marke?

Montag – Anschluss an die Rally. Mit der breiten Erholung nach dem KI-Ausverkauf der Vorwoche legte die Aktie um 2,43 Prozent auf 350,69 Dollar zu.

Dienstag – kleiner Dämpfer. Heiße Verbraucherpreise und Renditen über 5 Prozent belasteten Technologiewerte, Apple gab 0,62 Prozent auf 348,51 Dollar nach.

Mittwoch – der Meilenstein. Mit einem Plus von 2,04 Prozent auf 355,63 Dollar trug Apple rund 44 Punkte zum Dow-Gewinn bei – mehr als Nvidia oder Cisco. Der Börsenwert stieg erstmals über 5 Billionen Dollar.

Donnerstag und Freitag – Rekordjagd. Am Donnerstag kletterte die Aktie im Handelsverlauf auf das Allzeithoch von 359,37 Dollar, schloss aber leicht im Minus bei 354,88 Dollar – an diesem Tag wurde sie zudem ex Dividende gehandelt. Am Freitag folgte ein Plus von 0,39 Prozent auf 356,27 Dollar, der höchste Schlusskurs der Firmengeschichte. Während der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang die Chipwerte erschütterte, suchten Anleger Zuflucht bei Apple.