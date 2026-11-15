Während Nvidia im Chaos versinkt und Microsoft unter neuer KI-Konkurrenz leidet, schreibt Apple Rekorde. Die Apple-Aktie gewann in der abgelaufenen Woche 4,06 Prozent und ist damit einer der stärksten Dow Jones Gewinner. Am Mittwoch stieg der Börsenwert erstmals über 5 Billionen Dollar, am Donnerstag markierte die Aktie mit 359,37 Dollar ein neues Allzeithoch, und am Freitag schloss sie mit 356,27 Dollar so hoch wie nie. Die Marke von 360 Dollar ist nur noch einen Prozentpunkt entfernt. Unsere Apple-Aktie Prognose zeigt, ob der Durchbruch gelingt – und was danach kommt.
Apple Aktie Prognose: Dow Jones Gewinner mit Rekordschluss – knackt der 5-Billionen-Dollar-Riese jetzt die 360-Dollar-Marke?
Die Apple-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 4,06 Prozent belegt sie Platz drei, der Börsenwert sprang erstmals über 5 Billionen Dollar, am Freitag folgte ein Rekordschluss. Unsere Apple-Aktie Prognose zeigt, was die Apple Chartanalyse kurz vor dem Allzeithoch von 359,37 Dollar signalisiert, warum Anleger Apple als sicheren Hafen im KI-Sturm sehen – und weshalb die hohe Bewertung mittelfristig zur Bewährungsprobe wird.
Steckbrief
- Unternehmen
- Apple Inc.
- Ticker / ISIN
- AAPL / US0378331005
- Kurs
- 356,27 Dollar
- Wochenspanne (Schluss)
- 348,51 bis 356,27 Dollar
- Performance 1 Monat
- plus 4,40 Prozent
- Performance 1 Jahr
- plus 30,53 Prozent
- Performance 5 Jahre
- plus 137,53 Prozent
- KGV (Geschäftsjahr 2026)
- rund 40
Stand: 13.11.2026, Nasdaq-Schluss 13.11.2026; Wochenspanne auf Schlusskursbasis; KGV auf Basis des Gewinns je Aktie im Geschäftsjahr 2026, eigene Rechnung
Die Woche
Sicherer Hafen im KI-Sturm: Apple stürmt auf Rekordniveau
Die Apple-Aktie war in dieser Woche das, was Anleger in unruhigen Zeiten suchen: ein Technologiewert ohne Milliardenrisiko bei Rechenzentren.
Montag – Anschluss an die Rally. Mit der breiten Erholung nach dem KI-Ausverkauf der Vorwoche legte die Aktie um 2,43 Prozent auf 350,69 Dollar zu.
Dienstag – kleiner Dämpfer. Heiße Verbraucherpreise und Renditen über 5 Prozent belasteten Technologiewerte, Apple gab 0,62 Prozent auf 348,51 Dollar nach.
Mittwoch – der Meilenstein. Mit einem Plus von 2,04 Prozent auf 355,63 Dollar trug Apple rund 44 Punkte zum Dow-Gewinn bei – mehr als Nvidia oder Cisco. Der Börsenwert stieg erstmals über 5 Billionen Dollar.
Donnerstag und Freitag – Rekordjagd. Am Donnerstag kletterte die Aktie im Handelsverlauf auf das Allzeithoch von 359,37 Dollar, schloss aber leicht im Minus bei 354,88 Dollar – an diesem Tag wurde sie zudem ex Dividende gehandelt. Am Freitag folgte ein Plus von 0,39 Prozent auf 356,27 Dollar, der höchste Schlusskurs der Firmengeschichte. Während der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang die Chipwerte erschütterte, suchten Anleger Zuflucht bei Apple.
Was wir derzeit bei den Speicherpreisen sehen, ist beispiellos.
Kurzfristige Prognose
Apple Chartanalyse: die 360-Dollar-Marke ist der letzte Deckel
Die Apple Chartanalyse zeigt einen intakten Aufwärtstrend – und eine Aktie, die unmittelbar vor ihrem Allzeithoch steht.
Anfang November war die Aktie nach den Quartalszahlen und im KI-Ausverkauf bis auf rund 325 Dollar gefallen. Seitdem hat sie rund 10 Prozent zugelegt und notiert in freiem Gelände: Über dem Allzeithoch von 359,37 Dollar gibt es keinen historischen Widerstand mehr, lediglich die runde Marke von 360 Dollar wirkt psychologisch. Auf der Unterseite bildet die Zone um 348 bis 351 Dollar mit den Schlusskursen von Montag und Dienstag die erste Unterstützung. Darunter folgt das Vorwochenniveau um 342 Dollar, die stärkere Absicherung liegt am Novembertief um 325 Dollar. Kurzfristig wichtig: Die Nvidia-Zahlen am 17. November und der Börsengang von Anthropic könnten Geld zurück in KI-Werte lenken – und damit vom sicheren Hafen Apple abziehen.
Szenario 1: Ausbruch über 360 Dollar
Gelingt ein Schlusskurs über dem Allzeithoch von 359,37 Dollar, wäre der Weg in den Bereich der optimistischeren Analystenziele um 380 Dollar aus Sicht der Charttechnik frei. Treiber könnten Meldungen zu einem starken Weihnachtsgeschäft und zur Nachfrage nach dem iPhone Duo sein.
Szenario 2: Konsolidierung unter dem Rekord
Nach einem Monatsplus von 4,4 Prozent und neuem Rekord wäre eine Pause zwischen 342 und 360 Dollar nicht ungewöhnlich – zumal die Aktie über dem durchschnittlichen Analystenziel notiert.
Szenario 3: Rotation zurück in die KI-Gewinner
Überzeugen die Nvidia-Zahlen und beruhigt sich die Chipbranche, könnte Kapital aus Apple abfließen. Ein Rückfall unter 342 Dollar würde dann die Zone um 325 Dollar wieder in den Blick rücken.
Mittel- bis langfristige Prognose
Rekordjahr, sinkende Marge: was die Apple-Aktie fundamental trägt
Für die mittel- bis langfristige Apple Aktienprognose zählt, ob der neue iPhone-Zyklus die hohe Bewertung rechtfertigt.
Im Geschäftsjahr 2026 erzielte Apple einen Rekordumsatz von 478,8 Milliarden Dollar und steigerte den Gewinn je Aktie um 20 Prozent auf 8,98 Dollar. Im vierten Quartal wuchs der iPhone-Umsatz um 17 Prozent auf 57,6 Milliarden Dollar, beim neuen iPhone Duo übersteigt die Nachfrage das Angebot. In China stieg der Umsatz im Geschäftsjahr um 28 Prozent, im Dezember startet Apple dort KI-Funktionen mit dem Sprachmodell Qwen von Alibaba. Services erreichten einen Rekord von 31,6 Milliarden Dollar bei rund 76 Prozent Bruttomarge. Die Schattenseite: Für das Weihnachtsquartal erwartet Apple zwar 7 bis 10 Prozent mehr Umsatz, aber nur noch 45 bis 46 Prozent Bruttomarge nach 47,9 Prozent – wegen stark steigender Speicherpreise und der Rechenkosten für die neue Siri-KI. Mit einem KGV von rund 40 auf Basis des Gewinns 2026 ist die Apple-Aktie so hoch bewertet wie kaum ein anderer Dow-Wert.
Kapitalrückgabe als Kursstütze
Im vierten Quartal gab Apple 28 Milliarden Dollar an die Aktionäre zurück, davon 24 Milliarden Dollar über Rückkäufe.
KI ohne Milliardenrisiko
Apple setzt auf eigene Geräte, Chips und Partner statt auf hunderte Milliarden für Rechenzentren – genau das honoriert die Börse derzeit.
Services verlieren an Tempo
Das Wachstum der Dienste soll im Dezember-Quartal auf 8 bis 9 Prozent sinken, nach 15 Prozent ein Jahr zuvor.
Apple-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Dollar
Schlusskurs 13. November 2026: 356,27 Dollar (Nasdaq). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: StockAnalysis, Investing.com, TipRanks; Stand 9. bis 12. November 2026
Daten als Tabelle
|Analysehaus
|Kursziel
|China Renaissance
|425
|Wedbush
|400
|Bernstein
|380
|Schlusskurs 13. November
|356,27
|JPMorgan
|355
|Durchschnitt (45)
|345
|KeyBanc
|250
Bemerkenswert: Das durchschnittliche Kursziel von 45 Analysten liegt mit rund 345 Dollar inzwischen unter dem aktuellen Kurs. Die Optimisten sehen deutlich mehr – China Renaissance 425 Dollar, Wedbush 400 Dollar, Bernstein und Evercore ISI je 380 Dollar –, KeyBanc rät dagegen mit 250 Dollar zum Verkauf. Alle Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion. Für die mittel- bis langfristige Apple Aktienprognose heißt das: Die Aktie hat die guten Nachrichten weitgehend eingepreist. Weiteres Potenzial setzt voraus, dass das iPhone Duo einen echten Upgrade-Zyklus auslöst und die Marge den Speicherschock übersteht.
Die Apple-Aktie auf einen Blick
Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Symbol: AAPL) – 356,27 US-Dollar (Nasdaq-Schluss, 13. November 2026)
Wochenplus: 4,06 Prozent, Platz 3 der Dow Jones Gewinner
Chartmarken: Unterstützung 348 bis 351, 342 und 325 Dollar, Widerstand 359,37 und 360 Dollar
Geschäftsjahr 2026: Umsatz 478,8 Mrd. Dollar, Gewinn je Aktie 8,98 Dollar
Ausblick Dezember-Quartal: Umsatz plus 7 bis 10 Prozent, Bruttomarge 45 bis 46 Prozent
Analystenziele: 250 Dollar (KeyBanc) bis 425 Dollar (China Renaissance), Durchschnitt rund 345 Dollar
Häufige Fragen zur Apple-Aktie Prognose
Warum ist Apple Dow Jones Gewinner der Woche?
Anleger suchten im Ausverkauf der Chipwerte einen sicheren Technologiewert. Die Apple-Aktie stieg um 4,06 Prozent, der Börsenwert erstmals über 5 Billionen Dollar.
Wie lautet die kurzfristige Apple Aktienprognose?
Entscheidend ist das Allzeithoch bei 359,37 Dollar. Ein Schlusskurs darüber wäre aus charttechnischer Sicht ein Ausbruchssignal, ein Rückfall unter 342 Dollar ein Warnzeichen.
Was sagt die Apple Chartanalyse?
Die Aktie befindet sich in einem intakten Aufwärtstrend und hat sich seit dem Novembertief um rund 325 Dollar um rund 10 Prozent erholt.
Ist die Apple-Aktie zu teuer?
Mit einem KGV von rund 40 auf Basis des Gewinns 2026 und einem Kurs über dem durchschnittlichen Analystenziel ist sie ambitioniert bewertet.
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