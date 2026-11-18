Während der Dow Jones am Dienstag um rund 850 Punkte einbrach, hielt sich die Apple Aktie (ISIN US0378331005, Ticker AAPL) vergleichsweise stabil: Am Mittag New Yorker Zeit notierte sie bei rund 351 Dollar, nur gut ein halbes Prozent im Minus. Rückendeckung kam von Bernstein: Analyst Varun Govindaraj bestätigte die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 380 Dollar – gut 8 Prozent über dem Kurs. Doch die Apple Aktienprognose der gesamten Wall Street fällt nüchterner aus: Das durchschnittliche Kursziel liegt laut MarketScreener bei 345,63 Dollar und damit bereits unter dem aktuellen Kurs.
Apple Aktie Prognose: Bernstein bleibt bei 380 Dollar, der Konsens liegt unter dem Kurs – wie viel Luft hat der 5-Billionen-Konzern noch?
Die Apple Aktie notiert nahe ihrem Rekordhoch und ist mehr als 5 Billionen Dollar wert. Bernstein bestätigt das Kursziel von 380 Dollar, doch das durchschnittliche Analystenziel liegt bereits unter dem aktuellen Kurs. Die große Apple Aktienprognose: Rekordquartal, Margenwarnung durch Speicherpreise, Kursziele, Bewertung und Szenarien.
Steckbrief
- Unternehmen
- Apple Inc.
- ISIN
- US0378331005
- Ticker
- AAPL (Nasdaq)
- Index
- Dow Jones, Nasdaq 100, S&P 500
- Börsenwert
- rund 5,1 Bio. $
- 52-Wochen-Spanne
- 243,42 $ bis 360,83 $
- Euro-Kurs
- 318,30 € (Tradegate, 18:44 Uhr)
Stand: 17.11.2026, Kurs intraday Nasdaq; Börsenwert Stand Schluss 16.11.
Nahe am Rekord
Die Apple Aktie liegt seit Jahresbeginn rund 30 Prozent vorn und ist mehr als 5 Billionen Dollar wert.
Bernstein bleibt optimistisch
Outperform und 380 Dollar Kursziel, zuletzt am 4. November von 370 Dollar angehoben.
Konsens unter dem Kurs
Der Durchschnitt der Analystenziele liegt mit 345,63 Dollar unter dem aktuellen Kurs.
Margendruck durch Speicher
Apple erwartet im Weihnachtsquartal eine Bruttomarge von 45 bis 46 Prozent – unter den Erwartungen, weil Speicherchips teurer werden.
Der Auslöser
Was ist bei der Apple Aktie heute passiert?
Die Bernstein-Einschätzung stammt aus einer Branchenstudie zu Rechenzentren, die Govindaraj am Montagabend veröffentlichte. Darin geht es um die Folgen der US-Zwischenwahlen für den Bau künftiger Rechenzentren: Bereits genehmigte, finanzierte oder im Bau befindliche Projekte seien kaum betroffen, offen sei aber, wo und wann neue Projekte entstehen. Für Apple, das weniger von eigenen Großrechenzentren abhängt als andere Tech-Riesen, bleibt Bernstein bei seiner positiven Sicht. Am selben Tag sorgte eine Störung bei Apple-Diensten wie iCloud, App Store und Apple Pay für Schlagzeilen; Apple nannte ein internes Update als Ursache, keinen Cyberangriff.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient Apple sein Geld?
Apple verdient den Großteil seines Umsatzes mit dem iPhone, das im vierten Geschäftsquartal rund die Hälfte der Erlöse lieferte. Zweites Standbein sind die Services – App Store, iCloud, Apple Music, Apple Pay und die Zahlungen von Google für die Standardsuche –, die mit deutlich höheren Margen arbeiten. Hinzu kommen Mac, iPad sowie Wearables wie Apple Watch und AirPods. Seit dem Wechsel an der Konzernspitze führt John Ternus das Unternehmen.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Prognose gibt Apple für das Weihnachtsquartal ab?
Im vierten Geschäftsquartal (bis 26. September) erzielte Apple einen Rekordumsatz von 114,5 Milliarden Dollar (+12 Prozent) und übertraf damit die Konsensschätzung von 113,4 Milliarden Dollar. Das iPhone wuchs um 17,5 Prozent auf 57,6 Milliarden Dollar, die Services erreichten mit 31,6 Milliarden Dollar einen Rekord. Der Gewinn je Aktie stieg um 14 Prozent auf 2,10 Dollar. Im Gesamtjahr setzte Apple 478,8 Milliarden Dollar um und verdiente 8,98 Dollar je Aktie. Für das Weihnachtsquartal erwartet Apple ein Umsatzwachstum von 7 bis 10 Prozent, aber nur eine Bruttomarge von 45 bis 46 Prozent – Analysten hatten 46,3 Prozent erwartet. Grund sind laut Apple stark steigende Speicherpreise, die nach Aussage von Ternus auch über den Dezember hinaus weiter zulegen.
|Kennzahl
|GJ 2026 (Ist)
|GJ 2027e
|GJ 2028e
|Umsatz
|478,8 Mrd. $
|528 Mrd. $
|571 Mrd. $
|Gewinn je Aktie
|8,98 $
|9,44 $
|10,51 $
|KGV
|–
|37,4
|33,3
Schätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de. Geschäftsjahr endet im September.
Quelle: MarketScreener (Umsatz, KGV, Stand 16.11.2026); FactSet via finanzen.net (EPS)
Die Analysten
Wie lautet die Apple Aktienprognose der Analysten?
Das Bild der Analysten ist gespalten. MarketScreener zählt 45 Analysten mit einem Durchschnittsurteil „Outperform“, das mittlere Kursziel liegt aber nur bei 345,63 Dollar. Laut einer Auswertung von 24/7 Wall St. vom 3. November raten 24 Analysten zum Kauf, 13 zum Halten und 6 zum Verkauf. Die Spanne der genannten Kursziele reicht von 250 Dollar bei KeyBanc bis 400 Dollar bei Yorkville-Analyst Dan Ives. Viele Häuser haben ihre Ziele nach dem starken Kursanstieg noch nicht angepasst – oder halten die Aktie für ausgereizt.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Bernstein (V. Govindaraj)
|Outperform
|380 $ (bestätigt; 04.11. von 370 $)
|16./17.11.2026
|dpa-AFX/onvista, TIKR
|Yorkville (D. Ives)
|Outperform
|400 $
|03.11.2026
|Benzinga/Webull
|BofA (W. Mohan)
|Buy
|370 $
|03.11.2026
|Benzinga/Webull
|Morgan Stanley (E. Woodring)
|Overweight
|350 $ (zuvor 355 $)
|03.11.2026
|Benzinga/Webull
|UBS (D. Vogt)
|Neutral
|340 $ (zuvor 296 $)
|um 03.11.2026
|24/7 Wall St.
|Barclays (T. Long)
|Underweight
|261 $ (zuvor 245 $)
|um 03.11.2026
|24/7 Wall St.
|KeyBanc (B. Nispel)
|Underweight
|250 $
|03.11.2026
|Benzinga/Webull
Kursziele und Einstufungen Dritter. Datumsangaben teils „um den 03.11.“ laut Quelle.
Quelle: dpa-AFX/onvista, TIKR, 24/7 Wall St., Benzinga/Webull
Bewertung
Ist die Apple Aktie zu teuer?
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 37 auf Basis der Schätzungen für 2027 ist die Apple Aktie so hoch bewertet wie selten in den vergangenen fünf Jahren. Zum Vergleich: Microsoft kam laut TIKR Anfang November auf ein Forward-KGV von rund 25. Für einen Konzern, dessen Gewinn je Aktie laut Konsens 2027 nur um rund 5 Prozent wachsen soll, ist das ein deutlicher Aufschlag. Befürworter verweisen auf die enorme Kapitalrückgabe – allein im vierten Quartal flossen 28 Milliarden Dollar an die Aktionäre – und auf die Qualität des Services-Geschäfts.
Charttechnik
Welche Marken zählen für die Apple Aktie?
Charttechnisch bewegt sich die Apple Aktie in Rekordnähe. Die Marke von 350 Dollar – der erste Schlusskurs darüber gelang am 9. November – ist zur Richtungsmarke geworden. Darüber liegen das Intraday-Hoch von 355,38 Dollar vom 5. November und das 52-Wochen-Hoch von 360,83 Dollar. Als Unterstützungen gelten die 50-Tage-Linie bei rund 337 Dollar (Stand 10. November) und das Tief vom 3. November bei 331,90 Dollar. Der RSI lag zuletzt mit knapp 56 im neutralen Bereich.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der Apple Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Kursziel
|Abstand
|Begründung laut Analysten
|Bull (Yorkville/Ives)
|400 $
|rund +14 %
|iPhone-Upgradezyklus, iPhone Duo, KI-Siri
|Base (Konsens MarketScreener)
|345,63 $
|rund −2 %
|Solides Wachstum, Bewertung bereits hoch
|Bear (KeyBanc)
|250 $
|rund −29 %
|„Extreme Überbewertung“, Margendruck
Keine eigene Prognose von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf rund 351 $ (17.11.2026, 12:47 Uhr New York).
Quelle: Benzinga/Webull, MarketScreener, 24/7 Wall St.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten sollten
Weihnachtsgeschäft: Nachfrage nach iPhone Duo, iPhone 18 Pro und den ersten Macs mit Touchscreen
10. Januar 2027: Ende des verlängerten Zollwaffenstillstands zwischen den USA und China
Ende Januar 2027: Zahlen zum Weihnachtsquartal (Termin noch nicht bestätigt)
Häufige Fragen zur Apple Aktie Prognose
Welches Kursziel hat Bernstein für die Apple Aktie?
Bernstein-Analyst Varun Govindaraj hat die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 380 Dollar am 16./17. November 2026 bestätigt.
Wie lautet die Apple Aktienprognose der Analysten im Durchschnitt?
Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel von 45 Analysten bei 345,63 Dollar und damit leicht unter dem aktuellen Kurs von rund 351 Dollar.
Welche Prognose gibt Apple für das Weihnachtsquartal?
Apple erwartet ein Umsatzwachstum von 7 bis 10 Prozent und eine Bruttomarge von 45 bis 46 Prozent.
Warum sind manche Analysten bei der Apple Aktie skeptisch?
Kritiker verweisen auf die hohe Bewertung mit einem KGV von rund 37, steigende Speicherkosten und Risiken für das Services-Geschäft.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 380 Dollar von Bernstein (Analyst Varun Govindaraj, Studie vom 16.11.2026) wieder. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen von Bernstein: Bernstein – Required Regulatory Disclosures.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Apple Inc. (AAPL): Kaufen, Kursziel 380,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Bernstein (Varun Govindaraj), Branchenstudie Rechenzentren vom 16.11.2026, 18:11 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 05:30 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 05:30 MEZ
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten Netto-Longpositionen in AAPL und MSFT.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bernstein (Varun Govindaraj), Branchenstudie Rechenzentren.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.