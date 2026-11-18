Welches Kursziel hat Bernstein für die Apple Aktie?

Bernstein-Analyst Varun Govindaraj hat die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 380 Dollar am 16./17. November 2026 bestätigt.

Wie lautet die Apple Aktienprognose der Analysten im Durchschnitt?

Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel von 45 Analysten bei 345,63 Dollar und damit leicht unter dem aktuellen Kurs von rund 351 Dollar.

Welche Prognose gibt Apple für das Weihnachtsquartal?

Apple erwartet ein Umsatzwachstum von 7 bis 10 Prozent und eine Bruttomarge von 45 bis 46 Prozent.

Warum sind manche Analysten bei der Apple Aktie skeptisch?

Kritiker verweisen auf die hohe Bewertung mit einem KGV von rund 37, steigende Speicherkosten und Risiken für das Services-Geschäft.