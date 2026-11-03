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Apple Aktie: Kursziel um 16 USD erhöht - doch das Services-Wachstum verliert an Tempo

aktiencheck.de Redaktion 03.11.2026, 11:58 1 Min. Barclays

Die Apple Aktie erhält von Barclays ein höheres Kursziel, aber die Skepsis bleibt

Bild: unsplash

Tim Long, Analyst von Barclays, stuft die Aktie des kalifornischen Smartphone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unverändert mit dem Rating "underweight" ein. Die Ergebnisse von Apple für das vierte Geschäftsquartal und der Ausblick auf das erste Geschäftsquartal hätten nicht weit von den Konsensschätzungen entfernt gelegen, erkläre Tim Long in einer Research-Note. Die Mac-Computer würden weiterhin überdurchschnittlich gut abschneiden, jedoch nur einen hohen einstelligen Prozentsatz des Umsatzes ausmachen, so Barclays weiter. Das Wachstum im Dienstleistungsgeschäft von Apple sei unter 10% gefallen, und das Unternehmen habe eine weitere leichte Verlangsamung in Aussicht gestellt. Tim Long, Analyst von Barclays, hat das Kursziel für die Aktie von Apple von 245 auf 261 USD angehoben. Apple Einschätzung im Überblick: Kursziel: ⬆️ 261 USD (zuvor: 245 USD)

Rating: 🔴 "underweight" (unverändert)

Analyst: 🏛️ Tim Long, Barclays | 03.11.2026 Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link. Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.

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