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Apple Aktie: Kursziel 380 USD – warum Bernstein im KI-Ausverkauf auf Apple setzt

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 10:57 3 Min.

Bernstein Research sieht Apple als "sicheren Hafen" im KI-Ausverkauf und bestätigt das Kursziel von 380 USD.

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Bernstein Research bestätigt in seiner Apple-Aktienanalyse vom 23. November 2026 das Rating "outperform" und das Kursziel von 380 USD für die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker: AAPL). Am Montag schloss die Aktie um 16:00 Uhr New Yorker Zeit bei 349,08 USD, ein Plus von 6,52 USD oder 1,90%. Für das Analystenteam um Mark Newman bleibe Apple in der jüngsten Korrektur der KI-Aktien ein "sicherer Hafen". Vom Schlusskurs bis zum bestätigten Kursziel fehlen 30,92 USD. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 8,9%. Am Dienstagmorgen setzte die Apple-Aktie ihren Anstieg vorbörslich fort. Um 4:51 Uhr New Yorker Zeit lag sie bei 351,48 USD und damit weitere 2,40 USD oder 0,69% über dem Montagsschluss. Auf Basis dieser Momentaufnahme verringerte sich der Abstand zum Kursziel von Bernstein Research auf rund 8,1%. Was der KI-Ausverkauf über Apple verrät Mark Newman und sein Team bei Bernstein Research seien in ihrer Branchenstudie einer Frage nachgegangen, die beim Blick auf die Kursverluste leicht untergehe: Wie stark hänge das Geschäft eines Unternehmens tatsächlich vom Ausbau der Cloud-Rechenzentren ab? Dafür hätten die Analysten bei einem erweiterten Kreis von KI-Aktien das Ausmaß der Kurskorrektur mit dem jeweiligen Engagement im Rechenzentrumsgeschäft verglichen. Bei vielen Titeln sei der Abschlag gemessen an dieser Abhängigkeit zu groß ausgefallen. Daraus würden sich nach Einschätzung von Bernstein Research selektive Chancen ergeben. Wie unterschiedlich diese Chancen ausfallen, zeigt die Auswahl von Mark Newman und seinem Team. Unter den Serverherstellern sei Dell der Favorit. Auch die Aussichten der Speicherhersteller würden die Experten konstruktiv beurteilen. Im Chipsektor bleibe Broadcom der "US-Top-Pick". Apple wiederum gelte als "sicherer Hafen". Damit bekommt das Rating "outperform" eine andere Begründung als die Präferenz für Broadcom: Bei Apple heben die Analysten die defensive Rolle der Aktie in einer unruhigen Marktphase hervor. Kursziel 380 USD – was nach dem Kursplus bleibt Für Anleger liegt der Reiz der Apple-Aktienanalyse in der Verbindung dieser defensiven Einschätzung mit einem konkreten Kursziel. Selbst nach dem Montagsplus von 1,90% sieht Bernstein Research noch Spielraum bis 380 USD. Zugleich zeigt der vorbörsliche Anstieg, wie sich die Rechnung für neue Käufer verändert: Wer 351,48 USD bezahlt, hat bis zum selben Ziel noch 28,52 USD je Aktie vor sich. Mark Newman und sein Team halten bei Bernstein Research am bisherigen Urteil fest: Kursziel 380 USD, Rating "outperform". Teilen Sie den Artikel mit dem Freund, der bei "Apple" und "380 Dollar" sofort fragt, wie viel Speicher er dafür bekommt. Diesmal gibt es eine Aktie zur Diskussion – und das Ladegerät fehlt schon wieder. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 24. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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