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Apple Aktie: iPhone Duo schneller lieferbar, Pro-Modelle kaum verändert

aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 14:02 2 Min.

Die Wartezeit auf das iPhone Duo sinkt deutlich, bei den Pro-Modellen ändert sich wenig – UBS hält am Apple-Kursziel von 340 USD fest.

Bild: unsplash

Der Analyst David Vogt von UBS bestätigt in seiner Apple-Aktienanalyse vom 19.11.2026 das Rating "neutral" und das Kursziel von 340 USD für die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker: AAPL). Am 19. November sei die Aktie um 16:00 Uhr New Yorker Zeit mit 349,21 USD aus dem Handel gegangen, ein Minus von 3,24 USD oder 0,92%. Am 20. November habe sie vorbörslich einen Teil des Verlusts aufgeholt: Um 7:58 Uhr New Yorker Zeit habe sie bei 349,96 USD gelegen, 0,75 USD oder 0,21% über dem Schlusskurs. iPhone Duo schneller lieferbar – bei den Pro-Modellen ändere sich wenig Wer ein neues iPhone Duo bestelle, müsse deutlich kürzer auf die Lieferung warten als noch eine Woche zuvor. Zu diesem Ergebnis sei David Vogt von UBS nach Auswertung aktueller Daten gekommen. Bei den Pro-Modellen hätten sich die Wartezeiten dagegen kaum verändert. Die auffällige Bewegung im Wochenvergleich betreffe damit vor allem das faltbare iPhone. Für Anleger komme es darauf an, warum die Warteschlange kürzer werde. Liefere Apple mehr Geräte aus, könnten Kunden ihr iPhone Duo früher erhalten, selbst wenn genauso viele neue Bestellungen eingingen wie in der Vorwoche. Derselbe Effekt könne eintreten, wenn die Liefermenge konstant bleibe und weniger Kunden bestellen würden. Die Wartezeit allein lasse offen, welcher Faktor überwiege. Auch der Vergleich mit den Pro-Modellen liefere darauf keine eindeutige Antwort. Wie vorsichtig UBS solche Daten einordne, zeige ein Kommentar des Analystenteams aus der Vorwoche. Eine deutliche Veränderung bei den Duo-Daten könne nach Einschätzung der Bank "auf eine Veränderung des Verbraucherverhaltens hindeuten", so UBS in deutscher Übersetzung. Mit der aktuellen Apple-Aktienanalyse beschreibe David Vogt nun eine solche Bewegung bei den Lieferzeiten. Einen Rückgang der Bestellungen beziffere er in der veröffentlichten Zusammenfassung nicht. Kursziel 340 USD – wie groß der Abstand zur Aktie sei Zum Schlusskurs von 349,21 USD habe das Kursziel 340 USD um 9,21 USD oder rund 2,64% unter dem Börsenkurs gelegen. Mit der vorbörslichen Erholung auf 349,96 USD sei der Abstand auf 9,96 USD gestiegen. Vom vorbörslichen Kurs aus entspräche ein Rückgang auf das UBS-Ziel rund 2,85%. Der Analyst David Vogt von UBS bleibt nach dem jüngsten Lieferzeitenvergleich beim Rating "neutral" und beim Kursziel von 340 USD. Teilen Sie die Analyse mit Ihren Freunden – im Gruppenchat kommt sie sogar schneller an als das iPhone Duo. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 20. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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