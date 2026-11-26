An einem Tag, an dem der Nasdaq 100 zeitweise fast 5 Prozent verlor, blieb ein Schwergewicht auffallend ruhig. Die Apple Aktie schloss am Mittwoch 0,4 Prozent im Plus bei 355,58 Dollar. Nvidia verlor 3,9 Prozent, Amazon 3,1 Prozent, Alphabet 2,1 Prozent und Microsoft 1,3 Prozent. Eine Unternehmensmeldung von Apple gab es nicht. Der Grund für die relative Stärke liegt eher in dem, was Apple nicht tut.
Apple Aktie: Im Plus, während Nvidia fällt – warum der iPhone-Konzern zum Ruhepol im KI-Ausverkauf wird
Die Apple Aktie schloss am Mittwoch 0,4 Prozent höher bei 355,58 Dollar, während Nvidia, Amazon und Alphabet deutlich verloren. Apple baut keine KI-Rechenzentren auf Kredit. Genau das macht die Aktie in diesen Tagen gefragt.
Der Unterschied
Keine Rechenzentren auf Pump
Der Ausverkauf der vergangenen Wochen trifft vor allem Unternehmen, die Milliarden in KI-Rechenzentren stecken oder davon abhängen. Anleger zweifeln, ob sich diese Ausgaben rechnen, zumal ein wachsender Teil über Schulden finanziert wird. Apple gehört nicht zu den großen Bauherren. Der Konzern verdient sein Geld mit Geräten und Diensten und wird deshalb an der Börse derzeit eher wie ein Konsumwert behandelt.
Am Mittwoch flossen Gelder aus Chip- und Cloud-Aktien in Titel mit stabilen Erträgen. Im Dow Jones schlossen 20 der 30 Werte im Plus, angeführt von IBM, Nike und Disney.
Die Risiken
Zölle und teurer Speicher
Ganz ohne Gegenwind ist auch Apple nicht. Die US-Regierung plant neue Zölle auf Importe aus China und weiteren Ländern, frühestens ab Januar. Apple lässt einen großen Teil seiner Geräte in Asien fertigen. Hinzu kommen steigende Preise für Speicherchips, die in jedem iPhone und Mac stecken.
Kurzfristig richtet sich der Blick auf das Weihnachtsgeschäft. Am Freitag beginnt mit dem Black Friday die wichtigste Verkaufsphase des Jahres, die Wall Street handelt dann nur verkürzt.
Die Apple Aktie profitiert gerade von einer Schwäche, die ihr lange vorgehalten wurde: Der Konzern hat beim KI-Wettrüsten nicht mitgeboten.
Häufige Fragen zur Apple Aktie
Wie schloss die Apple Aktie am 25. November 2026?
Bei 355,58 Dollar, ein Plus von 0,4 Prozent.
Warum hielt sich Apple besser als andere Technologiewerte?
Eine Meldung gab es nicht. Apple ist weniger von den Investitionen in KI-Rechenzentren abhängig, die Anleger derzeit kritisch sehen.
Wird am 26. November gehandelt?
An den US-Börsen nicht. Am Freitag wird verkürzt gehandelt.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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