Der Ausverkauf der vergangenen Wochen trifft vor allem Unternehmen, die Milliarden in KI-Rechenzentren stecken oder davon abhängen. Anleger zweifeln, ob sich diese Ausgaben rechnen, zumal ein wachsender Teil über Schulden finanziert wird. Apple gehört nicht zu den großen Bauherren. Der Konzern verdient sein Geld mit Geräten und Diensten und wird deshalb an der Börse derzeit eher wie ein Konsumwert behandelt.

Am Mittwoch flossen Gelder aus Chip- und Cloud-Aktien in Titel mit stabilen Erträgen. Im Dow Jones schlossen 20 der 30 Werte im Plus, angeführt von IBM, Nike und Disney.