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Apple Aktie: Im Konsolidierungsmodus

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 09:19 2 Min. UBS

Ein neues Allzeithoch bei 360,83 USD, danach direkt der Rücksetzer: Die Apple-Aktie konnte ihren Rekord nicht halten und konsolidiert an der 350 USD-Marke. Laut UBS fehlt jetzt der nächste Impuls. Schafft der iPhone-Konzern den Ausbruch aus dem Trendkanal, oder droht ein Rückfall bis zur 100-Tage-Linie?

Bild: unsplash

Nach einem bislang schwachen Wochenverlauf hat die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, FSE: APC, NASDAQ: AAPL) den Handel gestern mit einem Plus von 0,2% beendet, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Rückblick: Die Aktie des iPhone-Konzerns sei nach einer volatilen ersten Novemberwoche am vergangenen Freitag bis auf das neue Allzeithoch bei 360,83 USD gestiegen. Das neue Top hätten die Notierungen allerdings nicht halten können, denn in der laufenden Handelswoche sei es zunächst an die 350 USD-Marke zurückgegangen. Trotz eines kleinen Tagesgewinns von 0,2% seien die Kurse auch gestern im Konsolidierungsmodus geblieben. Ausblick: Mit dem Anstieg auf ein neues Rekordhoch habe die Apple-Aktie zuletzt zwar relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt gezeigt. Dennoch wären jetzt für neue Impulse weitere Kursgewinne nötig. ▲ Das Long-Szenario: Im ersten Schritt müsste es über das Zwischenhoch vom 5. November bei 355,38 USD hinausgehen, das bereits gestern bremsend gewirkt habe. Darüber würde direkt die neue Bestmarke in den Fokus rücken, die bei 360,83 USD einen Widerstand bilde. Zur Bestätigung sollte allerdings auch die obere Begrenzung des September-Trendkanals überboten werden, der sich nun im Chart einzeichnen lasse. Gelinge dort der Break, könnte sich anschließend weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 370,00 USD oder 380,00 USD eröffnen. ▼Das Short-Szenario: Unterhalb von 350,00 USD müsste dagegen mit einem Test des Juli-Tops bei 344,57 USD gerechnet werden. Schlage der fehl, wäre ein Rücksetzer an die 50-Tage-Linie (341,15 USD) möglich. Im Anschluss könnte das Gap vom 4. November geschlossen werden, ehe sich die Blicke auf den doppelten Halt aus der unteren Begrenzung des Trendkanals und der 100-Tage-Linie (328,81 USD) richten dürften. Falle die Aktie aus dem Kanal nach unten heraus, wäre eine Korrektur bis zum Juni-Hoch bei 317,40 USD denkbar. (Analyse vom 19.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

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