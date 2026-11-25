Warum wird das iPhone Duo in China billiger?

Die Wartezeiten sind kürzer geworden, und Käufer sind vorsichtiger. Auf Pinduoduo kostet das Gerät 1.500 Yuan weniger als der offizielle Startpreis.

Wie steht die Apple Aktie?

In Deutschland schloss sie am Dienstagabend bei 322,80 Euro auf einem 52-Wochen-Hoch.

Was erwartet Apple für das Weihnachtsquartal?

Ein Umsatzplus von 7 bis 10 Prozent und eine Bruttomarge von 45 bis 46 Prozent.