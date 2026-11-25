Bei der Apple Aktie zeigt sich ein seltsamer Widerspruch. In Deutschland notierte sie am Dienstagabend mit 322,80 Euro auf einem 52-Wochen-Hoch. Gleichzeitig rutschen in China die Preise für Apples neues Prestigeprodukt ab: Das faltbare iPhone Duo gibt es auf der Plattform Pinduoduo inzwischen für 14.499 Yuan, 1.500 Yuan unter dem offiziellen Startpreis von 15.999 Yuan.
Apple Aktie: Falt-iPhone in China plötzlich 1.500 Yuan billiger – verliert das iPhone Duo seinen Glanz?
Vor einem Monat zahlten Fans in China tausende Yuan Aufpreis für das iPhone Duo. Jetzt gibt es das faltbare iPhone auf Plattformen wie Pinduoduo 1.500 Yuan unter Listenpreis. Die Apple Aktie notiert trotzdem nahe am Rekord. Die Analyse: was hinter dem Preisrutsch steckt, wie der Speichermangel bremst und worauf es im Weihnachtsquartal ankommt.
Der Preisrutsch
Vom Statussymbol zum Rabattgerät
Zum Start war das iPhone Duo in China heiß begehrt. Manche Käufer zahlten auf der Wiederverkaufsplattform Dewu mehr als 7.000 Yuan Aufpreis, um es früh zu bekommen. Davon ist wenig geblieben. Auf Dewu sank der Preis binnen zehn Tagen auf 15.311 Yuan, unter den Listenpreis. Auf dem Gebrauchtmarkt Xianyu fiel der Wochenschnitt von 17.699 auf 13.899 Yuan. Im offiziellen Tmall-Shop von Apple ist das Gerät inzwischen mit einer Lieferzeit von bis zu 36 Tagen bestellbar.
Die Gründe: Die Wartezeiten sind kürzer geworden, und viele Käufer sind vorsichtiger. Laut dem Marktforscher TrendForce fallen die ersten Rückmeldungen gemischt aus. Kunden sorgen sich um Schäden am faltbaren Display und um teure Reparaturen.
Das große Bild
Rekordquartal in Sicht, aber die Marge sinkt
Für Apple muss der Preisrutsch nicht nur schlecht sein. Laut JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee haben sich die Lieferzeiten für das iPhone Duo deutlich verkürzt, möglicherweise weil Bauteile besser verfügbar sind. Mehr Geräte im Handel bedeuten auch mehr Umsatz. Anders sieht es bei Mac und iPad aus: Hier bremst der Mangel an Speicherchips das Angebot, obwohl der Mac-Umsatz zuletzt um 24 Prozent auf 10,8 Milliarden Dollar gestiegen war.
Für das laufende Weihnachtsquartal erwartet Apple ein Umsatzplus von 7 bis 10 Prozent. Gelingt das, wäre es das umsatzstärkste Quartal der Firmengeschichte. Die Bruttomarge dürfte aber auf 45 bis 46 Prozent sinken, nach 47,9 Prozent im Vorquartal, das von Erstattungen für US-Zölle profitiert hatte.
Ein Falt-iPhone unter Listenpreis ist ein Warnsignal – aber noch kein Flop.
Die Apple Aktie wird an der Nasdaq und an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt.
Häufige Fragen zur Apple Aktie
Warum wird das iPhone Duo in China billiger?
Die Wartezeiten sind kürzer geworden, und Käufer sind vorsichtiger. Auf Pinduoduo kostet das Gerät 1.500 Yuan weniger als der offizielle Startpreis.
Wie steht die Apple Aktie?
In Deutschland schloss sie am Dienstagabend bei 322,80 Euro auf einem 52-Wochen-Hoch.
Was erwartet Apple für das Weihnachtsquartal?
Ein Umsatzplus von 7 bis 10 Prozent und eine Bruttomarge von 45 bis 46 Prozent.
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