Apple Aktie: Dreifacher Gegenwind! DZ BANK senkt fairen Wert und rät zum Verkauf

Das Geldinstitut sieht beim iPhone-Hersteller eine zunehmend problematische Kombination aus steigenden Kosten, Lieferengpässen und nachlassender Wachstumsdynamik im wichtigen Servicegeschäft. Analyst Ingo Wermann zieht daraus klare Konsequenzen: Er senkt den fairen Wert von 310 auf 300 USD und stuft die Apple Aktie von "halten" auf "verkaufen" ab. Besonders brisant ist, dass die zunehmenden operativen Belastungen auf eine aus Sicht der DZ BANK bereits hohe Aktienbewertung treffen. Für Anleger stellt sich damit eine entscheidende Frage: Ist die Erfolgsgeschichte von Apple an der Börse inzwischen zu teuer geworden?