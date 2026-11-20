Der Analyst Samik Chatterjee von JPMorgan bestätigt in seiner Apple-Aktienanalyse vom 18.11.2026 das Rating "overweight" und das Kursziel von 355 USD für die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker: AAPL). Am 19. November sei die Aktie um 16:00 Uhr New Yorker Zeit mit 349,21 USD aus dem Handel gegangen, ein Minus von 3,24 USD oder 0,92%. Am 20. November habe sie sich vorbörslich bis 5:26 Uhr um 1,50 USD oder 0,43% auf 350,71 USD erholt. Damit hätten zum Kursziel von JPMorgan nur noch 4,29 USD oder rund 1,22% gefehlt.