Der Analyst Samik Chatterjee von JPMorgan bestätigt in seiner Apple-Aktienanalyse vom 18.11.2026 das Rating "overweight" und das Kursziel von 355 USD für die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker: AAPL). Am 19. November sei die Aktie um 16:00 Uhr New Yorker Zeit mit 349,21 USD aus dem Handel gegangen, ein Minus von 3,24 USD oder 0,92%. Am 20. November habe sie sich vorbörslich bis 5:26 Uhr um 1,50 USD oder 0,43% auf 350,71 USD erholt. Damit hätten zum Kursziel von JPMorgan nur noch 4,29 USD oder rund 1,22% gefehlt.
Apple Aktie: Das iPhone Duo klappt auf – ziehen die Apps mit?
JPMorgan sieht Potenzial im iPhone Duo, doch zum Kursziel von 355 USD fehlen der Apple-Aktie vorbörslich nur noch 4,29 USD.
Das iPhone Duo müsse sich beim Aufklappen beweisen
Was gewinne der Nutzer, wenn aus einem handlichen Telefon mit einem Griff ein kleines Tablet werde? Für Samik Chatterjee liege darin der Reiz des iPhone Duo. Zusammengeklappt lasse es sich bequem bedienen und leicht mitführen. Aufgeklappt biete es ähnlich viel Platz wie ein kleines iPad. Wer unterwegs kurz eine Nachricht beantworte und anschließend ein Dokument lesen wolle, könne beides auf demselben Gerät erledigen.
Wie weit der Analyst von JPMorgan diese Idee denke, zeige seine Einschätzung in deutscher Übersetzung: "Dank ihrer Vielseitigkeit dürften sich faltbare iPhones mit der Zeit als eine der führenden Bauformen etablieren." Samik Chatterjee traue dem Konzept damit zu, über eine Nische hinauszuwachsen. Ob das gelinge, entscheide sich für den Nutzer allerdings bei jeder App aufs Neue.
Wo die Software dem Display noch hinterherhinke
In seiner Apple-Aktienanalyse weise Samik Chatterjee auf eine Einschränkung hin. Viele Anwendungen müssten erst an den Klappbildschirm angepasst werden. Wie viel dabei auf dem Spiel stehe, lasse sich am Beispiel einer Mail-App verdeutlichen. Würde sie aufgeklappt den Posteingang und die geöffnete Nachricht nebeneinander anzeigen, spare der Nutzer bei jeder Antwort einen Wechsel der Ansicht. Würde dieselbe App lediglich die vertraute Nachrichtenliste breiter darstellen, bliebe ein guter Teil des zusätzlichen Platzes ungenutzt.
Für Apple sei der Unterschied geschäftlich relevant. Je häufiger Käufer diesen Vorteil in ihren meistgenutzten Apps erleben würden, desto überzeugender falle das Argument für ein faltbares iPhone beim nächsten Gerätekauf aus. Wie schnell die Entwickler ihre Anwendungen entsprechend überarbeiten würden, bleibe jedoch offen.
Kursziel 355 USD – wie viel Spielraum noch bleibe
Beim Schlusskurs von 349,21 USD habe das Kursziel 355 USD einem rechnerischen Potenzial von rund 1,66% entsprochen. Nach der vorbörslichen Erholung auf 350,71 USD seien es noch rund 1,22% gewesen. Für Anleger sei diese Unterscheidung wichtig: Samik Chatterjee sehe in der faltbaren Bauform eine langfristige Produktchance. Im unveränderten Kursziel von JPMorgan komme beim jüngsten Kurs dagegen nur noch ein geringer Abstand zum Ausdruck.
Der Analyst Samik Chatterjee von JPMorgan bleibt in seiner Apple-Aktienanalyse beim Rating "overweight" und beim Kursziel von 355 USD.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 20. November 2026
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