Gelassenheit nach der Wahl: Bernstein-Analyst Varun Govindaraj bestätigt für die Apple-Aktie das Rating „Outperform“ und ein Kursziel von 380 US-Dollar. Zum Kurs von 352,78 US-Dollar zum Zeitpunkt der Analyse ergibt sich ein Potenzial von rund 8 Prozent.
Apple-Aktie: Bernstein bleibt bei Outperform – Ziel 380 Dollar trotz Wahl-Gegenwind
Bernstein-Analyst Varun Govindaraj bestätigt „Outperform“ für die Apple-Aktie mit einem Kursziel von 380 US-Dollar. In einer Branchenstudie blickt er auf die Folgen der US-Zwischenwahlen für den Bau von Rechenzentren.
Steckbrief
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- Apple Inc.
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- AAPL (Nasdaq)
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- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 380 US-Dollar
Stand: 17.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
Bernstein zur Apple-Aktie
Rechenzentren im Fokus – Govindaraj bleibt positiv
Varun Govindaraj untersucht die Folgen der US-Zwischenwahlen.
Die Zwischenwahlen zum US-Kongress hätten das Umfeld für den Bau von Rechenzentren verändert, schrieb Govindaraj in einer Branchenstudie. Für bereits genehmigte, finanzierte oder schon im Bau befindliche Projekte dürfte sich wohl nichts ändern. Bei künftigen Vorhaben gehe es nun stärker um die Frage, wo und wann sie entstehen sollen.
Die großen Cloud-Anbieter, die sogenannten Hyperscaler, hätten deshalb zunächst eine abwartende Haltung eingenommen. Bei den Wahlen am 3. November stimmten Wähler laut einer von Al Jazeera zitierten Auswertung bei fast allen der 41 Abstimmungen über Rechenzentren gegen neue Anlagen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Bernstein-Analyst Varun Govindaraj zu lesen ist:
Rekordquartal
Im vierten Geschäftsquartal 2026 stieg der Umsatz um 12 Prozent auf 114,5 Milliarden US-Dollar.
Starkes iPhone
Das iPhone erzielte mit 57,6 Milliarden US-Dollar einen Rekord für ein September-Quartal.
Wachsende Dienste
Der Umsatz mit Diensten erreichte mit 31,6 Milliarden US-Dollar einen Höchstwert.
Begrenzter Abstand
Das Kursziel liegt nur knapp 8 Prozent über dem Kurs.
Rekordjahr für Apple
Im Geschäftsjahr 2026 setzte Apple 478,8 Milliarden US-Dollar um. Konzernchef John Ternus setzt im Weihnachtsgeschäft unter anderem auf das faltbare iPhone Duo und neue KI-Funktionen für Siri.
Eine Apple-spezifische Begründung nennt die Zusammenfassung des dpa-AFX Analyser nicht.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Bernstein Autonomous LLP, Analyst Varun Govindaraj. Die Einstufung ist laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net) auf den 16.11.2026 datiert. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 380 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.bernsteinresearch.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Apple Inc. (AAPL): Kaufen, Kursziel 380,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Varun Govindaraj, Aktienanalyst, Bernstein Autonomous LLP vom 16.11.2026, 18:11 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 22:20 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 22:20 MEZ
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in AAPL.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Varun Govindaraj, Aktienanalyst, Bernstein Autonomous LLP.
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