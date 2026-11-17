Wo liegt das Allzeithoch der Apple-Aktie?

Die Apple-Aktie erreichte am 11. November 2026 mit 355,40 Dollar ein neues Allzeithoch.

Warum steigt die Apple-Aktie?

Apple meldete einen Rekordumsatz für das September-Quartal, die Nachfrage nach dem faltbaren iPhone Duo ist hoch, und Anleger schichten aus riskanten KI-Werten in stabile Tech-Konzerne um.

Wie hoch ist der Börsenwert von Apple?

Rund 5,16 Billionen Dollar, Stand 11. November 2026.