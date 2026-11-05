Apple Aktie +5,31%: Freedom Broker erhöht Kursziel deutlich – doch die Margenwarnung bleibt

Die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker: AAPL) legt kräftig zu, während Freedom Broker die Qualität der jüngsten Margenentwicklung kritisch beurteilt. Das Papier beendete den US-Handel am 4. November bei 349,51 USD und damit 17,61 USD beziehungsweise 5,31% im Plus. In seiner Apple-Aktienanalyse vom 4. November 2026 erhöht Freedom Broker das Kursziel von 240 USD auf 310 USD, bestätigt aber das Rating "hold". Der entscheidende Punkt: Trotz der deutlichen Anhebung liegt die neue Zielmarke unter dem aktuellen Aktienkurs.