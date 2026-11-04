Apple Aktie: 25,9 Mrd. USD Free Cashflow - Wird Apple zum sicheren Hafen im KI-Ausverkauf?

In diesem Szenario dürften Investoren verstärkt in die Apple-Aktie flüchten, schließlich sei die Korrelation zwischen der Apple-Aktie und dem NASDAQ 100 zuletzt zum ersten Mal überhaupt negativ gewesen - wenn also der NASDAQ 100 steige, falle die Apple-Aktie und umgekehrt. Im Gegensatz zu vielen Chip-/KI-Unternehmen habe Apple kaum etwas in den Bereich KI investiert und verfüge damit über einen starken Free Cashflow.