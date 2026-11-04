Mit einem Kurseinbruch von rund 4 Prozent hat die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) auf die Vorlage der Quartalszahlen am Montagabend, dem 2. November, reagiert, so Finanzjournalist Egmond Haidt in einer aktuellen Veröffentlichung bei BNP Paribas.
Apple Aktie: 25,9 Mrd. USD Free Cashflow - Wird Apple zum sicheren Hafen im KI-Ausverkauf?
Steigende Speicherchippreise, hohe KI-Kosten und ein enttäuschender Margenausblick verunsichern Anleger - doch der enorme Free Cashflow könnte die Aktie bei weiteren Turbulenzen im Technologiesektor stützen
Einerseits seien die Ergebnisse gemischt ausgefallen, andererseits sorge die Warnung von Vorstandschef John Ternus vor einem weiteren Margenrückgang für Verunsicherung bei Investoren. Ternus habe das Ruder am 1. September von seinem Vorgänger Tim Cook übernommen.
Im per September beendeten vierten Quartal des Fiskaljahrs 2025/26 sei der Konzernumsatz um 11,7% auf 114,48 Milliarden Dollar gestiegen, das habe leicht über den Schätzungen der Analysten von 113,47 Milliarden Dollar gelegen. Dabei hätten die iPhone-Erlöse trotz Lieferschwierigkeiten um 17,5% auf 57,59 Milliarden Dollar zugelegt, womit die Erwartungen von 56,49 Milliarden Dollar leicht übertroffen worden seien. Damit bleibe das iPhone der mit weitem Abstand wichtigste Umsatzlieferant von Apple.
Hingegen seien die Service-Umsätze um lediglich 9,8% auf 31,57 Milliarden Dollar geklettert und hätten damit die Erwartungen von 31,58 Milliarden Dollar genau getroffen. Das sei allerdings das niedrigste Wachstum seit dem zweiten Quartal 2023 gewesen. Gleichzeitig seien die Einnahmen aus dem Wearables-Geschäft um 7,9% auf 8,30 Milliarden Dollar zurückgegangen und hätten damit die Erwartungen von 9,0 Milliarden Dollar deutlich verfehlt.
Bei der Umsatzverteilung nach Regionen habe das Geschäft in Großchina trotz eines Umsatzplus von 21,0% auf 17,54 Milliarden Dollar enttäuscht, schließlich seien die Erwartungen von 18,75 Milliarden Dollar bei Weitem verfehlt worden.
Außerdem sei die Bruttomarge auf Konzernebene auf 47,9% zurückgegangen. Dabei sei sie durch die Rückzahlung von US-Strafzöllen um 1 Prozentpunkt nach oben getrieben worden. Grund für den Rückgang seien die stark gestiegenen Preise für Speicherchips gewesen. Im dritten Quartal 2025/26 habe die Marge noch bei 50,1% gelegen.
Wenn man die Rückzahlung von US-Strafzöllen aus dem Juni- und dem September-Quartal herausrechnen würde, wäre die Bruttomarge in beiden Quartalen um jeweils 1 Prozentpunkt gegenüber dem Vorquartal zurückgegangen, so das Management auf der Analystenkonferenz. Ohne die Rückzahlung hätte die Marge im vierten Quartal 2025/26 also bei 46,9% gelegen.
Hingegen sei der Gewinn je Aktie um 13,5% auf 2,10 Dollar gestiegen und habe damit die Erwartungen von 2,00 Dollar deutlich übertroffen. Dabei habe die Rückzahlung von US-Strafzöllen 0,05 Dollar ausgemacht.
Hingegen könne sich die Entwicklung beim Cashflow sehen lassen: Jener aus dem operativen Geschäft sei etwas zurückgegangen, auf 28,1 Milliarden Dollar. Weil gleichzeitig die Investitionen auf 2,2 Milliarden Dollar eingebrochen seien, habe ein Free Cashflow von 25,9 Milliarden Dollar zu Buche gestanden.
Das Management habe Aktionäre an dem guten Cashflow teilhaben lassen und ihnen 28,0 Milliarden Dollar zukommen lassen, dabei 24 Milliarden Dollar über Aktienrückkäufe und 3,9 Milliarden Dollar über Dividenden.
Ausblick sorge für Ernüchterung
Wenig begeistert seien Investoren hingegen vom Ausblick gewesen. Zwar solle der Umsatz im laufenden ersten Quartal 2026/27 um 7% bis 10% steigen, was deutlich über den Erwartungen von 6,1% gelegen habe, allerdings solle sich das Wachstum im Service-Geschäft auf 8% bis 9% abschwächen.
Gleichzeitig solle die Bruttomarge auf Konzerneben auf 45% bis 46% zurückgehen. Die Mitte der Spanne (45,5%) bedeute einen Rückgang um 1,4 Prozentpunkte gegenüber dem Vorquartal. Gründe seien ein weiterer Anstieg der Preise für Speicherchips sowie für das Hochfahren des KI-Agenten Siri AI.
"Das was wir bei den Speicherchip-Preisen sehen, ist beispiellos", habe Ternus auf der Analystenkonferenz gesagt. Das Unternehmen erwarte, dass die Speicherchip-Preise im laufenden Quartal ebenso weiter steigen würden wie im darauf folgenden Quartal.
Wie gehe es weiter mit der Aktie?
Nachdem die Aktie nach der vorherigen Rekordfahrt nach der Zahlenvorlage eingebrochen sei, liege der Börsenwert bei 4,74 Billionen Dollar. Abzüglich des Netto-Cash-Bestands von 56,8 Milliarden Dollar liege der Enterprise Value (EV) bei 4,68 Billionen Dollar. Das entspreche dem 28,0-Fachen des von Analysten für das Fiskaljahr 2026/27 prognostizierten Ebit (Gewinn vor Zinsen und Steuern). Die sehr hohe Bewertung zeige, welch enormes Wachstum in der Aktie eingepreist sei.
Dabei solle sich das Umsatzwachstum im Fiskaljahr 2026/27 laut den Schätzungen der Analysten deutlich abschwächen, auf 9,9% nach 15,1% im Vorjahr. Gleichzeitig solle die Ebit-Marge deutlich nachgeben, von 33,0 auf 31,1% für 2026/27. Und das KGV liege bei herben 30,0.
Nach dem enttäuschenden Margenausblick könnte die Apple-Aktie kurzfristig unter Druck bleiben. Allerdings würde sie Auftrieb bekommen, falls Investoren weiterhin viele Chip- und KI-Aktien verkaufen sollten, weil die Investoren zunehmend Sorge bekommen könnten, dass die Chip-/KI-Blase tatsächlich geplatzt sein könnte.
In diesem Szenario dürften Investoren verstärkt in die Apple-Aktie flüchten, schließlich sei die Korrelation zwischen der Apple-Aktie und dem NASDAQ 100 zuletzt zum ersten Mal überhaupt negativ gewesen - wenn also der NASDAQ 100 steige, falle die Apple-Aktie und umgekehrt. Im Gegensatz zu vielen Chip-/KI-Unternehmen habe Apple kaum etwas in den Bereich KI investiert und verfüge damit über einen starken Free Cashflow.
Diese Aussicht sollten das Apple-Papier in den nächsten Wochen stützen, so Finanzjournalist Egmond Haidt in einer aktuellen Veröffentlichung bei BNP Paribas. (Analyse vom 03.11.2026)
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