Neuer Rückenwind für die angeschlagene Apollo-Aktie: Mizuho-Analyst Ryan Coyne nimmt den New Yorker Finanzinvestor mit der Einstufung „Outperform“ und einem Kursziel von 145 US-Dollar in die Bewertung auf. Die Erstbewertung melden übereinstimmend Investing.com, der Finanznachrichtendienst MT Newswires (über MarketScreener) und Benzinga (über TradingView). Den Analystennamen nennt Investing.com in seinem Überblick über die neue Mizuho-Abdeckung der Vermögensverwalter.

Gemessen am Schlusskurs der Apollo-Aktie vom Montag, 16. November, von 119,98 Dollar sieht Mizuho ein Kurspotenzial von rund 21 Prozent. An diesem Tag hatte die Aktie an der NYSE laut MarketScreener knapp 2,8 Prozent verloren. Im deutschen Handel kostete die Apollo-Aktie am Dienstagnachmittag bei Lang & Schwarz 109,95 Euro, wie ad-hoc-news.de berichtet.