Der APEC-Gipfel in Shenzhen wird zur Bühne für den Handelsstreit der Großmächte: Chinas Staatschef Xi Jinping hat am Mittwoch zum Auftakt des APEC-Wirtschaftsgipfels freien Handel beschworen und angekündigt, China werde Zölle senken und den Marktzugang ausweiten. US-Präsident Donald Trump fliegt am Nachmittag Ortszeit aus Manila nach Shenzhen – nach einem Zollabkommen mit Thailand. An den Börsen in Asien überwiegt dennoch Vorsicht: Der Hang Seng gab laut Tradingeconomics rund 0,6 Prozent auf etwa 23.370 Punkte nach, belastet vom Chipstreit zwischen Washington und Peking.

Für Anleger rückt damit der Donnerstag in den Mittelpunkt. Dann treffen sich Trump und Xi zu einem bilateralen Gespräch mit Arbeitsessen, danach folgt das erste Dreiertreffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Auf dem Tisch liegen Zölle, Agrarkäufe, seltene Erden, Chips, der Iran-Krieg und die Ukraine.