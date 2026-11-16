Wachstum auf Jahreshoch, Schulden fast verdoppelt: Aon steckt mitten in seiner größten Übernahme. Morgan-Stanley-Analyst Bob Huang bleibt für die Aon-Aktie bei „Buy“ und hebt das Kursziel von 350 auf 385 US-Dollar. Zum Kurs von 342,90 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von gut 12 Prozent.
Aon-Aktie: Bestes Wachstum des Jahres, doppelte Schuldenlast – Morgan Stanley setzt trotzdem höher an
Aon wächst so stark wie seit Jahresbeginn nicht mehr und übernimmt gleichzeitig USI für 17 Milliarden US-Dollar. Morgan-Stanley-Analyst Bob Huang bleibt bei „Buy“ und hebt das Kursziel für die Aon-Aktie an.
Steckbrief
- Unternehmen
- Aon plc
- Handelssymbol
- AON (NYSE)
- Analyst
- Bob Huang
- Bank
- Morgan Stanley
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 385 US-Dollar (zuvor 350 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Morgan Stanley zur Aon-Aktie
Sechs Prozent organisch – und USI kommt noch hinzu
Bob Huang hebt sein Kursziel um zehn Prozent an. Morgan Stanley zählt Aon zu den Maklern, die sich von der Konkurrenz abheben.
Im dritten Quartal wuchs Aon organisch um 6 Prozent, nach 5 Prozent im zweiten Quartal. Das Firmenkundengeschäft und die Rückversicherung legten jeweils um 7 Prozent zu.
Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 10 Prozent auf 3,36 US-Dollar, die bereinigte operative Marge um 0,7 Punkte auf 27 Prozent.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Morgan-Stanley-Analyst Bob Huang zu lesen ist:
Neugeschäft
Neugeschäft trug elf Prozentpunkte zum organischen Wachstum bei.
USI-Übernahme
Der Kauf von USI soll im vierten Quartal abgeschlossen werden und mit NFP eine Plattform von rund 6,5 Milliarden US-Dollar Umsatz für den US-Mittelstand bilden.
Synergien
Aon erwartet aus der Übernahme jährliche Synergien von 395 Millionen US-Dollar.
Schuldenabbau
Nach dem Abschluss will Aon vorrangig Schulden tilgen.
Die Zinslast verdoppelt sich
Die langfristigen Schulden stiegen bis Ende September auf 26,3 Milliarden US-Dollar nach 14,7 Milliarden zum Jahresanfang. Im vierten Quartal rechnet Aon mit Zinskosten von rund 410 Millionen US-Dollar nach 206 Millionen im dritten.
Die Integration von USI und NFP läuft zudem parallel zu einem Umbau.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Morgan Stanley & Co. LLC, Analyst Bob Huang. Die Bestätigung mit Kurszielanhebung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 385 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.morganstanley.com – Research-Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Aon plc (AON): Kaufen, Kursziel 385,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Bob Huang, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 20:35 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 20:35 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bob Huang, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC.
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