Aon-Aktie: Bestes Wachstum des Jahres, doppelte Schuldenlast – Morgan Stanley setzt trotzdem höher an

Im dritten Quartal wuchs Aon organisch um 6 Prozent, nach 5 Prozent im zweiten Quartal. Das Firmenkundengeschäft und die Rückversicherung legten jeweils um 7 Prozent zu.

Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 10 Prozent auf 3,36 US-Dollar, die bereinigte operative Marge um 0,7 Punkte auf 27 Prozent.