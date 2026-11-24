Die Antofagasta-Aktie (ISIN: GB0000456144, WKN: 852766, Symbol: ANTO, US-Symbol: ANFGF) steht am Dienstagmittag an der Spitze der FTSE Verlierer: Mit einem Minus von rund 7,4 Prozent auf 31,21 Euro ist Antofagasta der schwächste Wert im Londoner Leitindex.
Antofagasta-Aktie FTSE Verlierer: Kupfer-Ausverkauf drückt Chile-Minenkonzern um mehr als 7 Prozent
Die Antofagasta-Aktie ist am Dienstagmittag der größte FTSE-Verlierer. Der Kupferpreis fällt, der Dollar zieht an – und ein reiner Kupferproduzent spürt jede Bewegung doppelt.
FTSE Verlierer
Warum die Antofagasta-Aktie so stark fällt
Der Auslöser liegt nicht im Unternehmen, sondern am Rohstoffmarkt. Nach Marktberichten gaben die Metallpreise am Dienstag breit nach: Kupfer verlor rund 3,3 Prozent, Silber etwa 2,9 Prozent, Platin rund 3,4 Prozent. Damit gab Kupfer die Gewinne vom Montag wieder ab, als der Rally-Impuls aus dem Technologiesektor die Industriemetalle gestützt hatte.
Als Treiber nennen Marktbeobachter einen festeren US-Dollar, der Rohstoffe für Käufer außerhalb des Dollarraums verteuert, sowie neue Sorgen um die Nachfrage aus China. Hinzu kommen Zinsängste: Die Märkte preisen laut LSEG eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 25 Basispunkte im Dezember ein, für die Bank of England wird eine Anhebung als sehr wahrscheinlich gehandelt. Am Mittwoch steht der US-Inflationsbericht an.
Das Geschäft hinter der Antofagasta-Aktie
Der Konzern aus London wird von der chilenischen Familie Luksic kontrolliert und betreibt in Chile unter anderem die Kupferminen Los Pelambres, Centinela, Zaldívar und Antucoya. Die Börsenbewertung liegt laut Marktdaten bei rund 32 Milliarden Pfund.
Kupferpreis
Jede Bewegung des Metallpreises wirkt direkt auf Umsatz und Marge.
Kosten
Der Konzern hatte zuletzt einen höheren Kostenausblick kommuniziert.
Dollar und Zinsen
Ein starker Dollar und steigende Zinserwartungen belasten Rohstoffwerte zusätzlich.
Häufige Fragen zur Antofagasta-Aktie
Warum ist die Antofagasta-Aktie heute FTSE Verlierer? Der Kupferpreis ist am Dienstag um rund 3 Prozent gefallen, ein stärkerer Dollar und Zinsängste belasten Rohstoffwerte.
Gibt es eine Unternehmensmeldung? Nach den vorliegenden Informationen gibt es am Dienstag keine eigene Mitteilung von Antofagasta.
Worauf achten Anleger jetzt? Auf den Kupferpreis, den Dollar und den US-Inflationsbericht am Mittwoch.
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