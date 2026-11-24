Der Auslöser liegt nicht im Unternehmen, sondern am Rohstoffmarkt. Nach Marktberichten gaben die Metallpreise am Dienstag breit nach: Kupfer verlor rund 3,3 Prozent, Silber etwa 2,9 Prozent, Platin rund 3,4 Prozent. Damit gab Kupfer die Gewinne vom Montag wieder ab, als der Rally-Impuls aus dem Technologiesektor die Industriemetalle gestützt hatte.

Als Treiber nennen Marktbeobachter einen festeren US-Dollar, der Rohstoffe für Käufer außerhalb des Dollarraums verteuert, sowie neue Sorgen um die Nachfrage aus China. Hinzu kommen Zinsängste: Die Märkte preisen laut LSEG eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 25 Basispunkte im Dezember ein, für die Bank of England wird eine Anhebung als sehr wahrscheinlich gehandelt. Am Mittwoch steht der US-Inflationsbericht an.