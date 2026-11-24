Am Montag hatte die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze des Chipkonzerns Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol Deutschland: NVD, US-Symbol: NVDA) eine Erleichterungsrally ausgelöst, die auch Kupfer und Zinn mit nach oben zog. Beide Metalle gelten als eng mit der Halbleiterindustrie verbunden. Am Dienstag war davon nichts mehr übrig: Der Dreimonatskontrakt für Kupfer an der Londoner Metallbörse fiel um 5,05 Prozent auf 11.858,50 Dollar je Tonne, Zinn verlor fast 7 Prozent. Händler ordneten den Anstieg vom Wochenbeginn im Nachhinein als Eindeckung von Leerverkäufen ein, nicht als Stimmungswende.

Dazu kommt ein schwieriges Umfeld. Die Aufmerksamkeit des Marktes richtet sich wieder auf die chinesische Nachfrage und die US-Zinsen. Nach einem Bericht des Wall Street Journal bereiten die USA höhere Zölle gegen China und Dutzende weitere Länder vor. An den Terminmärkten wird für die Sitzung der US-Notenbank am 9. Dezember eine weitere Zinserhöhung um einen Viertelpunkt erwartet. Auf Monatssicht hat Kupfer bereits rund 16 Prozent verloren.