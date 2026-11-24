Kein Wert im britischen Leitindex hat am Dienstag mehr verloren: Die Antofagasta-Aktie (ISIN: GB0000456144, WKN: 852766, Symbol London: ANTO, Symbol Deutschland: FG1, US-Symbol: ANFGF) führt die Liste der FTSE Verlierer mit großem Abstand an. An der Londoner Börse schloss das Papier 8,1 Prozent tiefer bei 2.546 Pence. Im späten deutschen Handel weitete sich das Minus auf 8,79 Prozent aus, zuletzt wurden 30,73 Euro gezahlt.
Antofagasta-Aktie FTSE Verlierer des Tages: Kupfer bricht um 5 Prozent ein – und der Chile-Konzern stürzt doppelt so tief
Die Antofagasta-Aktie ist am Dienstag der größte FTSE Verlierer. In London verliert der Kupferproduzent 8,1 Prozent, im späten deutschen Handel sogar fast 9 Prozent. Der Grund liegt nicht im Unternehmen, sondern an der Londoner Metallbörse: Die Kupfer-Rally vom Montag ist binnen eines Tages verpufft.
FTSE Verlierer Antofagasta
Warum die Antofagasta-Aktie abstürzt: Die Montags-Rally war nur geliehen
Eine Unternehmensmeldung gab es am Dienstag nicht. Die Antofagasta-Aktie fällt, weil ihr wichtigster Rohstoff fällt – und zwar so stark wie seit Tagen nicht.
Am Montag hatte die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze des Chipkonzerns Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol Deutschland: NVD, US-Symbol: NVDA) eine Erleichterungsrally ausgelöst, die auch Kupfer und Zinn mit nach oben zog. Beide Metalle gelten als eng mit der Halbleiterindustrie verbunden. Am Dienstag war davon nichts mehr übrig: Der Dreimonatskontrakt für Kupfer an der Londoner Metallbörse fiel um 5,05 Prozent auf 11.858,50 Dollar je Tonne, Zinn verlor fast 7 Prozent. Händler ordneten den Anstieg vom Wochenbeginn im Nachhinein als Eindeckung von Leerverkäufen ein, nicht als Stimmungswende.
Dazu kommt ein schwieriges Umfeld. Die Aufmerksamkeit des Marktes richtet sich wieder auf die chinesische Nachfrage und die US-Zinsen. Nach einem Bericht des Wall Street Journal bereiten die USA höhere Zölle gegen China und Dutzende weitere Länder vor. An den Terminmärkten wird für die Sitzung der US-Notenbank am 9. Dezember eine weitere Zinserhöhung um einen Viertelpunkt erwartet. Auf Monatssicht hat Kupfer bereits rund 16 Prozent verloren.
Hintergrund
Dritter Rückschlag in einer Woche: Die Antofagasta-Aktie im Abwärtssog
Der Dienstag steht nicht allein. Bereits am 18. November hatte ein Preisrutsch bei Kupfer und Silber die Minenwerte belastet, am 20. November verlor die Antofagasta-Aktie 4,67 Prozent. Operativ ist das Bild stabiler als der Kurs: Im dritten Quartal steigerte der Konzern die Kupferproduktion um 7 Prozent und hielt trotz eines Streiks in der Mine Centinela an der Jahresprognose von 625.000 bis 655.000 Tonnen fest.
Kupferpreis
Der wichtigste Kurstreiber. Fällt das Metall weiter, bleibt die Antofagasta-Aktie unter Druck.
China und Zölle
China ist der größte Kupferverbraucher der Welt. Neue US-Zölle würden die Nachfragesorgen verschärfen.
US-Zinsen
Am Mittwoch folgt die US-Inflationsrate PCE für Oktober, am 9. Dezember die Zinsentscheidung der Notenbank.
Produktion
Die Jahresprognose steht. Die vier Minen Los Pelambres, Centinela, Zaldívar und Antucoya liegen alle in Chile.
Steckbrief
- Unternehmen
- Antofagasta plc
- Geschäft
- Kupferproduzent mit vier Minen in Chile
- ISIN
- GB0000456144
- WKN
- 852766
- Symbol London / Deutschland
- ANTO / FG1
- US-Symbol
- ANFGF
- Schlusskurs London
- 2.546 Pence (-8,1 %)
- Kurs in Euro
- 30,73 Euro (-8,79 %)
Stand: 24.11.2026, Schlusskurs London Stock Exchange; Eurokurs comdirect 25.11.2026, 00:06 Uhr
Häufige Fragen zur Antofagasta-Aktie
Warum ist die Antofagasta-Aktie heute FTSE Verlierer?
Weil der Kupferpreis an der Londoner Metallbörse um rund 5 Prozent gefallen ist und Antofagasta fast vollständig vom Kupfer abhängt.
Gab es schlechte Nachrichten vom Unternehmen?
Nein. Nach den vorliegenden Informationen hat Antofagasta am Dienstag keine Mitteilung veröffentlicht.
Warum fällt die Aktie in Deutschland stärker als in London?
Der deutsche Späthandel läuft bis in die Nacht. Kursbewegungen nach dem Londoner Börsenschluss fließen dort noch ein.
Was sind die nächsten Termine?
Die US-Inflationsdaten am Mittwoch und die Zinsentscheidung der US-Notenbank am 9. Dezember.
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