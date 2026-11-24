Die ersten Handelstage hätten jedoch auch gezeigt, wie schnell die Anlegerstimmung umschlagen könne. Die Aktien seien zunächst in die Höhe geschossen, nur um am nächsten Morgen um bis zu 12% einzubrechen. Ein Blockbuster-Börsengang führe nicht automatisch zu Blockbuster-Renditen. Eine begrenzte Aktienverfügbarkeit, hohe Erwartungen und schnelle Gewinnmitnahmen könnten in den ersten Handelswochen zu erheblicher Volatilität beitragen. Für Privatanleger bestehe die wichtigste Lehre darin, hinter die Schlagzeilen und reinen Handelsvolumina zu blicken. Eine starke Nachfrage bedeute nicht immer, dass Anleger Aktien langfristig aufbauen würden. Im Fall von Anthropic habe die Rekordaktivität einen weitaus größeren Kampf zwischen Käufern und Verkäufern verdeckt. (Analyse vom 24.11.2026)