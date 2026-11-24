Anthropic (ISIN: US03703U1079, WKN: A42SXH, Ticker: ANT), das Unternehmen hinter dem KI-Assistenten Claude, ging am Donnerstag, den 19. November 2026, unter dem Tickersymbol ANT an die Nasdaq, so Violeta Todorova, Senior Analyst bei Leverage Shares und Income Shares.
Anthropic-Rally kühlt rasch ab
Beim Anthropic-Debüt handelten Privatanleger Aktien für bis zu 800 Millionen US-Dollar, doch netto kauften sie nur für rund 60 Millionen zu.
Einschließlich einer Privatplatzierung habe das Gesamtvolumen rund 107,3 Milliarden US-Dollar erreicht. Damit habe das Unternehmen das größte Börsendebüt aller Zeiten verzeichnet. Privatanleger hätten die Aktien so aktiv gehandelt wie bei keinem anderen Börsengang (IPO) seit mindestens 2012, doch Käufe und Verkäufe hätten sich nahezu die Waage gehalten, sodass die Nettokäufe bescheiden ausgefallen seien. Anthropic habe den Ausgabepreis der Aktien bei 83 US-Dollar festgelegt und damit über der ursprünglichen Preisspanne von 70 bis 78 US-Dollar gelegen. Das öffentliche Angebot habe 81,3 Milliarden US-Dollar eingebracht, während eine separate Privatplatzierung über 26 Milliarden US-Dollar das Gesamtvolumen auf 107,3 Milliarden US-Dollar angehoben habe. Auf Basis des Ausgabepreises habe Anthropic eine voll verwässerte Bewertung von 1,5 Billionen US-Dollar erreicht.
Die Nachfrage sei außergewöhnlich hoch gewesen. Die Zeichnungsaufträge der Investoren hätten fast dem Siebenfachen der verfügbaren Aktien entsprochen. Allein das öffentliche Angebot in Höhe von 81,3 Milliarden US-Dollar habe die ursprünglichen 75 Milliarden US-Dollar übertroffen, die SpaceX im Juni eingenommen habe. Allerdings habe SpaceX anschließend weitere Aktien verkauft, was dessen Gesamtvolumen auf rund 86 Milliarden US-Dollar gesteigert habe. Anthropic halte somit den Rekord, wenn man das öffentliche Angebot und die Privatplatzierung zusammenrechne.
Der erste Handel habe zum Kurs von 111,50 US-Dollar stattgefunden, was 34% über dem Ausgabepreis gelegen habe. Dies habe die Unternehmensbewertung kurzzeitig auf 2,1 Billionen US-Dollar getrieben und damit das Niveau übertroffen, das SpaceX an seinem ersten Handelstag erreicht habe. Die Anfangseuphorie habe im Laufe des Handelstages nachgelassen. Anthropic habe bei 97,17 US-Dollar geschlossen – 17% über dem Ausgabepreis –, nachdem mehr als 600 Millionen Aktien den Besitzer gewechselt hätten. Das habe die 522 Millionen Aktien übertroffen, die am ersten Handelstag von SpaceX gehandelt worden seien.
Nur 7,4% der Unternehmensaktien seien frei an der Börse handelbar. Ein derart begrenzter Streubesitz könne Kursbewegungen verstärken, insbesondere wenn die Nachfrage der Anleger hoch sei. Die Volatilität habe sich am Freitag fortgesetzt, als die Aktie um bis zu 12% gefallen sei, bevor sie einen Teil der Verluste habe wettmachen können.
Privatanleger hätten sich regelrecht auf Anthropic gestürzt, doch die Kaufaktivität erzähle nur einen Teil der Geschichte. Das gesamte Handelsvolumen von Privatanlegern, das Käufe und Verkäufe kombiniere, sei auf 700 bis 800 Millionen US-Dollar geschätzt worden. Das habe die 669 Millionen US-Dollar übertroffen, die für SpaceX verzeichnet worden seien, und laut Daten von Vanda Research die höchste Handelsaktivität von Privatanlegern bei einem Börsengang markiert.
Nach Abzug der Verkäufe von den Käufen seien Privatanleger jedoch nur Nettokäufer in Höhe von rund 60 Millionen US-Dollar gewesen. Obwohl dies immer noch eine beträchtliche Summe sei, habe sie unter den 118 Millionen US-Dollar bei SpaceX und den 92 Millionen US-Dollar bei Coinbase im Jahr 2021 gelegen. Die Anleger hätten auf beiden Seiten des Marktes agiert, anstatt nur einseitig auf steigende Kurse zu setzen: Einige hätten in Erwartung weiterer Kursgewinne gekauft, während andere die frühe Rallye genutzt hätten, um Gewinne mitzunehmen.
Daten von Online-Brokern hätten auf ein ähnliches Muster hingedeutet. Das Clearing-Unternehmen Apex Fintech Solutions habe über seine Konten Nettokäufe von rund 190 Millionen US-Dollar verzeichnet – etwa ein Drittel des Volumens, das während des SpaceX-Debüts abgewickelt worden sei. Auch Robinhood habe gemeldet, dass die Kundennachfrage die Anzahl der zugeteilten Aktien bei Weitem überstiegen habe, obwohl jeder Kunde, der Anthropic-Aktien angefordert habe, mindestens eine Aktie erhalten habe.
Es habe sich gezeigt, dass Privatanleger nicht als einheitliche Gruppe mit einer gemeinsamen Anlagestrategie agiert hätten. Einige hätten an einem der bedeutendsten KI-Börsengänge der Geschichte teilhaben wollen, andere hätten schnelle Gewinne sichern oder ihre Portfolios umschichten wollen. Diese Kombination habe zu einer Rekord-Handelsaktivität, aber zu relativ begrenzten Nettokäufen geführt. Die vier Hauptgründe:
Schnelle Gewinnmitnahmen: Anleger, die Aktien zum Ausgabepreis von 83 US-Dollar zugeteilt bekommen hätten, hätten diese kurz nach Handelsbeginn für 111,50 US-Dollar verkaufen und sich so einen Gewinn von 34% sichern können. Für kurzfristig orientierte Anleger sei das Mitnehmen einer solchen Rendite am ersten Tag eine attraktive Gelegenheit gewesen.
Begrenzte Aktienzuteilungen: Die Nachfrage habe die Anzahl der verfügbaren Aktien erheblich überstiegen. Privatkunden hätten weitaus mehr Aktien nachgefragt, als sie erhalten hätten, und vielen sei nur eine kleine Stückzahl zugeteilt worden. Anleger, die größere Positionen hätten aufbauen wollen, hätten daher am offenen Markt zukaufen müssen – oft von anderen Anlegern, die Gewinne mitgenommen hätten.
Portfolioumschichtung: Einige Anleger hätten bestehende KI-Positionen verkauft, darunter AMD und Nvidia, um den Kauf von Anthropic-Aktien zu finanzieren. Dies deute darauf hin, dass ein Teil der Nachfrage eher eine Kapitalumschichtung innerhalb des KI-Sektors gewesen sei als eine Ausweitung des Gesamtengagements.
Intraday-Volatilität: Die Aktie habe sich innerhalb weniger Stunden von einem Hoch nahe 115 US-Dollar auf unter 100 US-Dollar bewegt. Solch starke Kursschwankungen würden kurzfristige Trader anziehen, die Kursrücksetzer kaufen und Erholungen verkaufen würden. Wiederholte Transaktionen würden das Handelsvolumen erhöhen, ohne eine nennenswerte Nettonachfrage zu erzeugen.
Die Börsennotierung verschaffe gewöhnlichen Anlegern einen direkten Zugang zu einem Unternehmen, das einige der fortschrittlichsten KI-Modelle entwickle. Bislang hätten sich viele Anleger, die in Künstliche Intelligenz hätten investieren wollen, auf Halbleiterunternehmen wie Nvidia oder große Tech-Konzerne mit umfangreichen KI-Aktivitäten verlassen. Anthropic könnte zudem zu einem wichtigen Bewertungsmaßstab für die gesamte KI-Branche werden, insbesondere da der Konkurrent OpenAI Berichten zufolge einen Börsengang im Jahr 2027 erwäge.
Die ersten Handelstage hätten jedoch auch gezeigt, wie schnell die Anlegerstimmung umschlagen könne. Die Aktien seien zunächst in die Höhe geschossen, nur um am nächsten Morgen um bis zu 12% einzubrechen. Ein Blockbuster-Börsengang führe nicht automatisch zu Blockbuster-Renditen. Eine begrenzte Aktienverfügbarkeit, hohe Erwartungen und schnelle Gewinnmitnahmen könnten in den ersten Handelswochen zu erheblicher Volatilität beitragen. Für Privatanleger bestehe die wichtigste Lehre darin, hinter die Schlagzeilen und reinen Handelsvolumina zu blicken. Eine starke Nachfrage bedeute nicht immer, dass Anleger Aktien langfristig aufbauen würden. Im Fall von Anthropic habe die Rekordaktivität einen weitaus größeren Kampf zwischen Käufern und Verkäufern verdeckt. (Analyse vom 24.11.2026)
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