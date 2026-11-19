Kaum ein Unternehmen hat Cybersecurity-Aktien in diesem Jahr so bewegt wie Anthropic (ISIN: US03703U1079, WKN: A42SXH, Ticker: ANT), so Dirk Althaus, Portfoliomanager des Cybersecurity Leaders UI bei der ICM InvestmentBank AG.
Anthropic-IPO: Was der Börsengang für Cybersecurity-Aktien bedeutet
Zum Börsenstart von Anthropic erklärt Dirk Althaus, welche Cybersecurity-Anbieter von KI profitieren und welche um ihr Geschäft bangen müssen.
Die Aktie des Claude-Entwicklers solle heute unter dem Kürzel ANT in den Nasdaq-Handel starten. Seit Februar stelle sich Althaus die Frage, wo Anthropic den Sicherheitsanbietern Geschäft wegnehme und wo es ihnen neue Chancen eröffne.
Am 20. Februar habe Anthropic ein Werkzeug vorgestellt, das Programmcode selbstständig nach Sicherheitslücken durchsuche. Bis zum Handelsschluss hätten Okta 9,2%, SailPoint 9,4% und CrowdStrike rund 8% verloren. Am 7. April habe Anthropic seine Sicherheitsinitiative Project Glasswing vorgestellt, mit CrowdStrike und Palo Alto Networks als Gründungspartnern. An diesem Tag sei die CrowdStrike-Aktie um 6,2% gestiegen, die von Palo Alto Networks um 4,9%.
Der Markt schwanke zwischen Angst und Erleichterung. Althaus halte beide Reaktionen für zu extrem. KI mache Cybersecurity wichtiger, aber nicht automatisch jede Cybersecurity-Aktie attraktiver.
Im dritten Quartal habe Anthropic knapp 17 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Ein Jahr zuvor seien es rund 1,4 Milliarden gewesen. Auf 974 Millionen Dollar operativen Gewinn im zweiten Quartal sei im dritten ein operativer Verlust von 567 Millionen Dollar gefolgt. Laut Prospekt hätten kurzfristig beschaffte Rechenkapazitäten mit fünf Milliarden Dollar zu Buche geschlagen. Hinzu seien rund zwei Milliarden Dollar nicht zahlungswirksamer Aufwand für aktienbasierte Zuwendungen an gemeinnützige Organisationen gekommen.
Auch die Preispolitik schlage sich in den Zahlen nieder. Preissenkungen und Rabatte hätten den Umsatzzuwachs gegenüber dem Vorquartal um rund 600 Millionen Dollar gedämpft. Der bereinigte operative Gewinn sei von 2,2 auf 2,5 Milliarden Dollar gestiegen, die bereinigte operative Marge sei von 19% auf 15% gesunken. Für Althaus zähle, was nach Rechenkosten und Rabatten vom zusätzlichen Umsatz übrig bleibe. Dieselbe Frage stelle er jedem Sicherheitsanbieter, der KI in seine Produkte einbaue.
Anthropic habe den Ausgabepreis auf 83 US-Dollar je Aktie festgelegt. Damit liege er über der zunächst genannten Spanne von 70 bis 78 Dollar. Zum Ausgabepreis sei das Unternehmen rund 1,5 Billionen Dollar wert. Ein Unternehmen könne technologisch sehr gut sein und trotzdem zu teuer an die Börse kommen. Bei dieser Bewertung würden Anleger heute für Wachstum bezahlen, das Anthropic erst noch liefern müsse.
Im November 2025 habe Anthropic eine Spionagekampagne öffentlich gemacht, die das Unternehmen einer staatlich unterstützten Gruppe aus China zuschreibe. Die Angreifer hätten die Schutzmechanismen von Claude Code umgangen. Nach Schätzung von Anthropic habe die KI bei dieser Kampagne 80% bis 90% der Arbeit übernommen und in Spitzenzeiten mehrere Anfragen pro Sekunde gestellt.
Wie schnell eine bekannte Lücke durch KI ausgenutzt werden könne, hätten zwei Forscher bereits 2025 gezeigt. Für ausgewählte, öffentlich dokumentierte Schwachstellen habe ihr System in einer Testumgebung binnen 10 bis 15 Minuten einen funktionierenden Exploit erzeugt, also Code, der aus dieser Lücke einen Vorteil ziehe. Die Kosten hätten nach ihren Angaben bei rund einem Dollar pro Fall gelegen. Anthropic habe im April berichtet, sein Modell Mythos Preview habe in eigenen Tests bisher unbekannte Lücken in allen großen Betriebssystemen und Webbrowsern finden und ausnutzen können.
Am 21. Oktober seien zwei kritische Schwachstellen in PHP öffentlich geworden, der Programmiersprache hinter einem Großteil aller Websites. Betroffen seien auch Versionen aus dem Jahr 2012 gewesen. Bei der Untersuchung hätten Forscher unter anderem KI-Modelle von OpenAI und Google eingesetzt. Cloudflare habe in den ersten 45 Minuten nach der offiziellen Bekanntgabe Zehntausende Angriffsversuche gezählt. Noch am selben Tag seien es Millionen gewesen.
Wer bei einer solchen Lücke mit dem Schutz bis zum nächsten Morgen warte, riskiere, dass die ersten Angriffe längst liefen. Unternehmen müssten deshalb vor dem Ernstfall festlegen, welche Maßnahmen automatisch greifen dürften. Dürfe die Abwehr ein verdächtiges Konto sofort sperren, oder müsse sie erst auf eine Freigabe warten?
Ein weiteres Risiko würden sich Unternehmen selbst ins Haus holen. KI-Agenten würden Aufgaben eigenständig erledigen und dafür Zugriffsrechte brauchen. Wer ihnen die Schlüssel zum Unternehmen gebe, müsse kontrollieren, welche Türen sie öffnen dürften. Für einen Vorstand mache es einen erheblichen Unterschied, ob ein Agent eine Kundenanfrage lesen, Kontodaten ändern oder eine Zahlung auslösen könne. Bevor ein Agent solche Rechte erhalte, solle bekannt sein, wer im Unternehmen seine Aktionen nachvollziehen und ihn im Ernstfall stoppen könne.
Mit Claude Security biete Anthropic seinen Enterprise-Kunden eine öffentliche Betaversion an, die Programmcode laufend auf Schwachstellen prüfe und Korrekturen vorschlage. Für Anbieter, deren Geschäft vor allem aus dem Durchsuchen von Code bestehe, sei das ernsthafte Konkurrenz. Althaus erwarte, dass Kunden für das bloße Aufspüren einer Lücke künftig weniger zu zahlen bereit seien.
Wo mehrere Anbieter dasselbe Modell nutzen könnten, sei es für Althaus entscheidend, wer die Sicherheitsdaten des Kunden verstehe und einen Angriff im Ernstfall stoppen könne. Deshalb sei die Zusammenarbeit mit CrowdStrike und Palo Alto Networks für Althaus aufschlussreicher als ein Kurssprung. Am 3. November habe CrowdStrike angekündigt, seinen Schutz für KI-Agenten direkt in Anthropics Claude Cowork zu integrieren.
Am 12. Juni habe Anthropic den Zugang zu Fable 5 und Mythos 5 vorübergehend weltweit ausgesetzt. Eine US-Exportanordnung habe verlangt, den Zugang für Personen ohne US-Staatsbürgerschaft zu beschränken. Anthropic habe die Staatsangehörigkeit seiner Nutzer kurzfristig nicht verlässlich prüfen können. Am 26. Juni habe die US-Regierung den Mythos-Zugang für einzelne US-Organisationen genehmigt. Fable sei ab dem 1. Juli weltweit wieder verfügbar gewesen. Wer wichtige Geschäftsabläufe wenigen KI-Plattformen anvertraue, mache deren Verfügbarkeit zum eigenen Geschäftsrisiko.
Rückenwind sehe Althaus für Anbieter, die Identitäten und Berechtigungen schützen, Angriffe automatisch stoppen oder mit eigenen Sicherheitsdaten mehr über die Umgebung des Kunden wissen würden. Unter Druck gerieten aus Sicht von Althaus diejenigen, deren Leistung mit dem Melden einer Schwachstelle ende. Mehr Sicherheitsbedarf allein reiche Althaus als Investmentthese nicht aus. Bei jedem Titel stelle sich Althaus dieselben Fragen. Würden die Kunden bleiben? Wachse das Geschäft? Und verdiene der Anbieter damit Geld? (Analyse vom 19.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.