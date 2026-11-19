Wie schnell eine bekannte Lücke durch KI ausgenutzt werden könne, hätten zwei Forscher bereits 2025 gezeigt. Für ausgewählte, öffentlich dokumentierte Schwachstellen habe ihr System in einer Testumgebung binnen 10 bis 15 Minuten einen funktionierenden Exploit erzeugt, also Code, der aus dieser Lücke einen Vorteil ziehe. Die Kosten hätten nach ihren Angaben bei rund einem Dollar pro Fall gelegen. Anthropic habe im April berichtet, sein Modell Mythos Preview habe in eigenen Tests bisher unbekannte Lücken in allen großen Betriebssystemen und Webbrowsern finden und ausnutzen können.