Der Börsengang (IPO) von Anthropic habe rund sechsmal mehr Zeichnungsaufträge angezogen, als Aktien verfügbar seien, doch diese Rekordnachfrage treffe auf einen massiven Ausverkauf bei KI-Aktien und finde nur wenige Tage nach dem Rücktritt von Nvidia-CEO Jensen Huang statt. Es werde erwartet, dass Anthropic-CEO Dario Amodei zur führenden öffentlichen Stimme der KI-Branche aufsteige. Der Erfolg des Börsendebüts hänge jedoch von mehr ab als nur vom Appetit der Investoren. Amodei müsse die Kapitalmärkte davon überzeugen, dass sich die enormen Entwicklungskosten für hochmoderne KI in nachhaltige Umsätze und letztlich attraktive Renditen ummünzen ließen. Der Umsatz von Anthropic habe in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 33,24 Milliarden US-Dollar erreicht, dem ein Nettoverlust von 104 Milliarden US-Dollar gegenüberstehe, der größtenteils auf nicht zahlungswirksame Neubewertungen zurückzuführen sei. Die Knappheit der Aktien begünstige einen starken ersten Handelstag. Die eigentliche Bewährungsprobe folge jedoch mit dem ersten Quartalsbericht von Anthropic als börsennotiertes Unternehmen.