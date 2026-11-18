Violeta Todorova, Senior Analyst bei Leverage Shares und Income Shares, nimmt die Anthropic-Aktie (ISIN: US03703U1079, WKN: A42SXH, Ticker: ANT) unter die Lupe.
Anthropic-IPO ist ultimativer Härtetest für das Vertrauen der Anleger in KI
Violeta Todorova erwartet für Anthropic einen starken Börsenstart und sieht im ersten Quartalsbericht die eigentliche Bewährungsprobe.
Der Börsengang (IPO) von Anthropic habe rund sechsmal mehr Zeichnungsaufträge angezogen, als Aktien verfügbar seien, doch diese Rekordnachfrage treffe auf einen massiven Ausverkauf bei KI-Aktien und finde nur wenige Tage nach dem Rücktritt von Nvidia-CEO Jensen Huang statt. Es werde erwartet, dass Anthropic-CEO Dario Amodei zur führenden öffentlichen Stimme der KI-Branche aufsteige. Der Erfolg des Börsendebüts hänge jedoch von mehr ab als nur vom Appetit der Investoren. Amodei müsse die Kapitalmärkte davon überzeugen, dass sich die enormen Entwicklungskosten für hochmoderne KI in nachhaltige Umsätze und letztlich attraktive Renditen ummünzen ließen. Der Umsatz von Anthropic habe in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 33,24 Milliarden US-Dollar erreicht, dem ein Nettoverlust von 104 Milliarden US-Dollar gegenüberstehe, der größtenteils auf nicht zahlungswirksame Neubewertungen zurückzuführen sei. Die Knappheit der Aktien begünstige einen starken ersten Handelstag. Die eigentliche Bewährungsprobe folge jedoch mit dem ersten Quartalsbericht von Anthropic als börsennotiertes Unternehmen.
Anthropic plane, den Ausgabepreis seiner Aktien am 18. November festzulegen und am 19. November den Handel an der Nasdaq unter dem Tickersymbol ANT aufzunehmen.
Drei Jahre lang sei Jensen Huang das bekannteste Gesicht des KI-Booms gewesen und habe maßgeblich dazu beigetragen, die Begeisterung der Anleger für Künstliche Intelligenz in ein globales Marktphänomen zu verwandeln. Sein Ausscheiden bedeute den Verlust einer der einflussreichsten Persönlichkeiten und wirkungsvollsten Fürsprecher der Branche.
Sein Abgang sei abrupt gekommen. Am 12. November habe der Verwaltungsrat von Nvidia bekannt gegeben, dass Huang mit sofortiger Wirkung als Präsident, CEO und Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten sei. Dem Rücktritt seien Berichte über eine mutmaßliche Beziehung zu einem Kunden vorausgegangen, der laut US-Geheimdienst verdächtigt werde, Verbindungen zum chinesischen Geheimdienst zu unterhalten.
Dario Amodei könnte nun in das von Jensen Huang hinterlassene Rampenlicht treten und zu einer der einflussreichsten öffentlichen Stimmen der KI-Branche werden. Der Börsengang verschaffe Amodei eine beispiellose Plattform an den öffentlichen Märkten, setze Anthropic aber gleichzeitig unter Druck, zu beweisen, dass der KI-Boom jenseits der gewaltigen Investitionen in Chips und Recheninfrastruktur nachhaltige Erträge erwirtschaften könne.
Der Kontrast zwischen den beiden Managern könnte kaum größer sein. Huang habe das kommerzielle Potenzial der KI verfochten und die Notwendigkeit von immer mehr Rechenleistung, Halbleitern und Infrastruktur betont. Amodei hingegen spreche offen über die Risiken leistungsstarker KI-Systeme und setze sich seit Langem für strengere Beschränkungen bei Chip-Exporten nach China ein, was ihn in direkten Widerspruch zu Huang gebracht habe. Auch über das angemessene Maß an KI-Regulierung seien die beiden Führungskräfte aneinandergeraten.
Dieser Unterschied könnte zu einem wichtigen Faktor dafür werden, wie Investoren die nächste Phase des KI-Booms bewerten würden. Amodeis Fokus auf Risiken und verantwortungsvolle Entwicklung könnte Anleger ansprechen, die über überhöhte Bewertungen, steigende Investitionsausgaben und die Möglichkeit einer KI-Blase besorgt seien. Eine vorsichtigere Botschaft könnte jedoch auch die optimistischen Annahmen infrage stellen, die bisher die Nachfrage nach KI-Aktien gestützt hätten.
Das Orderbuch deute darauf hin, dass das institutionelle Interesse an KI trotz des jüngsten Ausverkaufs bei Technologieaktien nach wie vor hoch sei. Bloomberg habe berichtet, dass die Aufträge etwa das Sechsfache der verfügbaren Aktienzahl erreicht hätten. Stocktwits habe die Nachfrage unter Berufung auf einen späteren Bloomberg-Bericht auf fast das Siebenfache beziffert – höher als bei SpaceX im selben Stadium.
Die Nachfrage sei so groß, dass Privatanleger um ein begrenztes Aktienangebot konkurrieren würden. Anthropic habe bis zu 20% des Emissionsvolumens für Privatanleger reserviert, doch eine rund sechsfache Überzeichnung bedeute, dass viele Zeichner wohl nur einen Bruchteil der gewünschten Aktien erhalten oder leer ausgehen würden.
Eine starke Überzeichnung könne zwar für ein fulminantes Börsendebüt sorgen, sage aber wenig darüber aus, welchen Mehrwert Anleger langfristig erzielen würden. Ein Orderbuch messe lediglich die Nachfrage im Verhältnis zum verfügbaren Angebot – nicht aber, ob die Bewertung beim Börsengang gerechtfertigt sei.
Anthropic steuere auf sein Börsendebüt zu, während KI-Aktien zunehmend unter Druck gerieten. KI-Infrastruktur- und Halbleiterunternehmen hätten seit Juni rund 4,2 Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Sorgen über Finanzierung, Rentabilität und Regulierung hätten den Sektor bereits belastet, bevor die Führungskrise bei Nvidia eine weitere Ebene der Unsicherheit hinzugefügt habe.
Eine Hauptsorge gelte der wachsenden Abhängigkeit von komplexen Finanzierungskonstrukten im gesamten KI-Ökosystem. Nvidia finanziere einen erheblichen Teil der Infrastrukturinvestitionen, die rund um seine Chips aufgebaut würden, was Kritik an zirkulären Finanzierungspraktiken hervorrufe, die die tatsächliche Nachfrage künstlich aufblähen könnten.
Die Rentabilität sei ein weiterer wachsender Kritikpunkt. Investoren wollten Beweise dafür sehen, dass KI-Unternehmen mit ihrer Technologie nachhaltige Gewinne erzielen könnten, anstatt sich nur auf den kontinuierlichen Verkauf von Halbleitern, Servern und Rechenzentrumsausrüstung zu stützen. Das Debüt von Anthropic werde ein wichtiger Test dafür sein, ob der KI-Boom über reine Infrastrukturausgaben hinauswachsen und ein tragfähiges Geschäftsmodell vorweisen könne.
Politische und regulatorische Unsicherheiten würden den Druck zusätzlich verstärken. Die Demokraten hätten bei den Zwischenwahlen im November Zugewinne verzeichnen können – auch in Bundesstaaten, in denen der Widerstand gegen den Neubau von Rechenzentren zu einem politischen Streitthema geworden sei. Dies werfe Fragen hinsichtlich möglicher Verzögerungen, strengerer Auflagen und des Tempos künftiger Infrastrukturausbauten auf.
Der Börsengang könnte einen starken ersten Handelstag erleben, doch diese Euphorie aufrechtzuerhalten, werde erheblich schwieriger sein. Das Orderbuch deute auf eine außergewöhnliche Nachfrage hin, während der breite Markt die Wirtschaftlichkeit des KI-Booms infrage stelle. Beide Seiten hätten überzeugende Argumente.
Die begrenzte Verfügbarkeit von Aktien könnte nach Handelsbeginn erheblichen Kaufdruck erzeugen. Angesichts der hohen Nachfrage und der bevorzugten Zuteilung an Bestandsinvestoren dürften viele Anleger weniger Aktien erhalten als gewünscht, was zusätzliche Käufe am offenen Markt ankurbeln könnte. Zudem verfüge Anthropic über eine überzeugende Wachstumsstory. Die Umsätze würden rasant steigen und das Unternehmen habe bereits ein Quartal mit positivem operativem Ergebnis gemeldet. Ein Hinweis darauf, dass sich das Geschäftsmodell schneller in Richtung Profitabilität bewegen könnte, als Skeptiker erwarten.
Darüber hinaus könnte sich das Unternehmen als weniger anfällig für die Unsicherheiten rund um die Nvidia-Führung erweisen als einige seiner Wettbewerber. Anthropic dürfte von seiner geringeren Abhängigkeit von Huang sowie von den eigenen Bemühungen zur Entwicklung maßgeschneiderter Chips profitieren.
Eine erfolgreiche Börsennotierung hätte Auswirkungen weit über Anthropic hinaus. Mehr als 400 Investoren seien an dem Unternehmen beteiligt, sodass ein starkes Debüt ein bedeutendes Liquiditätsereignis für Risikokapitalfonds und andere Geldgeber im gesamten KI-Ökosystem darstellen würde.
Die Bewertung sei wohl die größte Herausforderung. Bei einer geschätzten Bewertung von 1,4 Billionen US-Dollar würde Anthropic mit rund dem 32-Fachen des auf das Gesamtjahr hochgerechneten Neunmonatsumsatzes gehandelt – basierend auf dem gemeldeten Umsatz von 33,24 Milliarden US-Dollar und einem annualisierten Wert von rund 44,3 Milliarden US-Dollar. Ein solcher Bewertungsmultiplikator lasse kaum Spielraum für Enttäuschungen, falls sich das Wachstum verlangsame oder die Profitabilität länger auf sich warten lasse.
Das Ausmaß künftiger finanzieller Verpflichtungen gebe ebenfalls Anlass zur Sorge. Fast 900 Milliarden US-Dollar an Verpflichtungen für Rechenkapazitäten und Leasingverträge würden Fragen zum Finanzierungsbedarf, zur Kapitalintensität und zur Fähigkeit aufwerfen, ausreichende Renditen aus den Infrastrukturinvestitionen zu erwirtschaften.
Auch ein Blick in die Geschichte mahne zur Vorsicht. Große Börsengänge würden am ersten Handelstag oft starke Kursgewinne verzeichnen, im darauffolgenden Jahr jedoch häufig Verluste erleiden. Sobald die anfängliche Begeisterung abflaue, würden Investoren ihr Augenmerk stärker auf Gewinne, Cashflow und die Fähigkeit richten, ehrgeizige Wachstumserwartungen zu erfüllen. Zudem werde die Beobachtung durch den Kapitalmarkt deutlich strenger ausfallen, und Anthropic werde sich härteren Fragen stellen müssen, sobald das Unternehmen als börsennotierte Gesellschaft Bericht erstatte.
Das wahrscheinlichste Szenario sei ein starker Handelsauftakt, getrieben durch das knappe Aktienangebot und die hohe Investorennachfrage, gefolgt von einer höheren Volatilität, sobald sich der Fokus auf die allgemeine Marktstimmung und die finanzielle Entwicklung von Anthropic selbst verlagere.
Drei Faktoren würden darüber entscheiden, ob die Begeisterung anhalte: die Quartalsergebnisse von Nvidia und deren Auswirkungen auf die KI-Infrastrukturausgaben, die Fähigkeit von Anthropic, sein rasantes Umsatzwachstum in nachhaltige Profitabilität umzuwandeln, sowie Amodeis Können, Investoren davon zu überzeugen, dass disziplinierte Investitionen attraktive Renditen abwerfen könnten.
Es stehe weit mehr auf dem Spiel als nur die Zukunft von Anthropic. Ein erfolgreicher Börsengang könnte dem gesamten KI-Boom neuen Schwung verleihen, während ein enttäuschendes Debüt die Sorge verstärken könnte, dass sich die Branche zu weit von ihren wirtschaftlichen Grundlagen entfernt habe. (Analyse vom 18.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.