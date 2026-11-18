Mit der Einreichung des Börsenprospekts am 26. Oktober 2026 hat Anthropic den Startschuss für einen der meistbeachteten Börsengänge der vergangenen Jahre gegeben, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.
Anthropic IPO: Ein bedeutender Börsengang der KI-Branche
Anthropic steuert mit 16,3 Milliarden USD Halbjahresumsatz auf die Nasdaq zu, doch Infrastrukturzusagen von mindestens 518 Milliarden USD erhöhen den Druck, dauerhaft profitabel zu werden.
Das Unternehmen hinter dem KI-Assistenten Claude und der Entwicklerplattform Claude Code plane eine Notierung an der Nasdaq unter dem Börsenkürzel ANT (Anthropic, 26.10.2026).
Anthropic zähle zu den führenden Anbietern generativer KI und positioniere sich insbesondere im Unternehmensumfeld sowie bei Anwendungen für Softwareentwickler. Das Unternehmen sei von CEO Dario Amodei und Präsidentin Daniela Amodei, zwei Geschwistern aus einer italienisch-amerikanischen Familie, die zu den einflussreichsten Persönlichkeiten der KI-Branche zählen würden, gemeinsam gegründet worden. Der Börsengang könnte zu den größten IPOs der Geschichte gehören und Anlegern erstmals einen direkten Zugang zu einem der zentralen Akteure des KI-Booms ermöglichen (Anthropic, 26.10.2026; Associated Press, 2026).
Die Geschäftsentwicklung zeige die Dynamik des KI-Marktes eindrucksvoll. So sei der Umsatz von rund 386 Millionen USD im Jahr 2024 auf 4,59 Milliarden USD im Jahr 2025 gestiegen und habe sich im ersten Halbjahr 2026 bereits auf rund 16,3 Milliarden USD belaufen (Anthropic, 26.10.2026).
Besonders bemerkenswert sei das Wachstum im zweiten Quartal 2026: Gegenüber dem Vorjahresquartal habe der Umsatz um rund 1.368% zugelegt (Ctech, 26.10.2026).
Die Zahlen würden verdeutlichen, dass generative KI inzwischen erhebliche Umsätze generiere und Unternehmen bereit seien, für entsprechende Anwendungen hohe Budgets bereitzustellen. Entscheidend für Anleger bleibe jedoch die Frage, ob Anthropic seine starke Marktposition langfristig in nachhaltige Gewinne und Cashflows umwandeln könne (Reuters, 26.10.2026).
Auf den ersten Blick wirke der ausgewiesene Nettoverlust von 80,7 Milliarden USD im ersten Halbjahr 2026 besorgniserregend. Ein Großteil davon sei jedoch auf die Neubewertung von wandelbaren Schuldverschreibungen, Derivatverbindlichkeiten und SAFEs entfallen. Insgesamt habe sich dieser überwiegend nicht zahlungswirksame Effekt auf rund 72,4 Milliarden USD belaufen (Anthropic, 26.10.2026; Reuters, 20.10.2026).
Der operative Verlust habe dagegen bei rund 693 Millionen USD gelegen, während das bereinigte operative Ergebnis mit 1,62 Milliarden USD positiv ausgefallen sei (Reuters, 26.10.2026).
Die Schlagzeile zum Milliardenverlust vermittle daher nur bedingt die operative Entwicklung des Unternehmens. Gleichzeitig zeige sie, wie komplex die Bilanz eines schnell wachsenden Technologieunternehmens in der Phase vor dem Börsengang sein könne. Für Anleger bleibe entscheidend, wann Anthropic nach seinen hohen Investitionen nachhaltig profitabel wirtschaften könne (Reuters, 26.10.2026).
Medienberichten zufolge seien zuletzt Unternehmensbewertungen zwischen 1,5 und 2 Billionen USD diskutiert worden. Diese Größenordnungen seien jedoch nicht mit einem endgültigen IPO-Preis gleichzusetzen (Reuters, 15.10.2026; Wall Street Journal, 26.10.2026).
Für Anleger stelle sich deshalb weniger die Frage, ob Anthropic ein attraktives Unternehmen sei, sondern ob der Ausgabepreis die langfristigen Chancen bereits weitgehend vorwegnehme. Von besonderer Bedeutung seien dabei Umsatzmultiplikatoren, die erwartete Entwicklung der Profitabilität sowie der zukünftige Kapitalbedarf (Reuters, 17.08.2026).
Gerade bei Wachstumsunternehmen entscheide nicht nur die operative Entwicklung über die spätere Aktienkursentwicklung, sondern auch die Bewertung, zu der Investoren einsteigen würden. Selbst starke Geschäftszahlen könnten zu Enttäuschungen führen, wenn die Erwartungen im Vorfeld bereits zu hoch gewesen seien (Reuters, 17.08.2026).
Trotz des starken Wachstums bestünden erhebliche Risiken. Anthropic habe Infrastrukturverpflichtungen von mindestens 518 Milliarden USD über zehn Jahre angekündigt, von denen rund 80% nicht kündbar sein oder Zahlungen unabhängig von der tatsächlichen Nutzung erfordern sollten (Reuters, 29.09.2026).
Hinzu komme die Abhängigkeit von Amazon und Google, die zugleich Investoren, Infrastrukturpartner und Wettbewerber seien. Dies verschaffe zwar Zugang zu Kapital und Rechenleistung, erhöhe aber auch die strategische Abhängigkeit von wenigen Partnern (Reuters, 29.09.2026).
Der Wettbewerb durch OpenAI, Google und weitere Anbieter bleibe ebenfalls intensiv. Gleichzeitig sei von Investoren bereits eine mögliche Verlangsamung des Umsatzwachstums diskutiert worden. Bei einer Bewertung im Billionenbereich könnten selbst kleinere Enttäuschungen erhebliche Auswirkungen auf die Aktienentwicklung haben (Reuters, 15.10.2026; Reuters, 26.10.2026).
Im Börsenprospekt weise Anthropic außerdem auf Risiken durch Sicherheitslücken, Missbrauch der Technologie und unvorhersehbares Modellverhalten hin (Anthropic, 26.10.2026). (Ausgabe vom 16.11.2026)
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