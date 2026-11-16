Anthropic Börsengang: Orderbuch fast siebenfach überzeichnet, Preis über 78 Dollar im Gespräch – was Anleger vor dem Nasdaq-Debüt am Donnerstag wissen müssen

Wann startet die Anthropic-Aktie an der Börse?

Nach Informationen von CNBC soll der Ausgabepreis am Mittwoch, 18. November, festgelegt werden und der Handel an der Nasdaq am Donnerstag, 19. November, beginnen. Offiziell bestätigt sind die Termine nicht.

Wie hoch ist die Nachfrage?

Laut Bloomberg liegen Orders für fast das Siebenfache der angebotenen 825 Millionen Aktien vor.

Steigt der Ausgabepreis über 78 Dollar?

Die Konsortialbanken erwägen das laut Financial Times. Der endgültige Preis steht erst nach Abschluss des Bookbuildings fest.

Wie hoch ist Anthropic bewertet?

Am oberen Ende der Spanne voll verwässert mit rund 1,4 Billionen Dollar, bei einem höheren Preis möglicherweise mit 1,5 Billionen Dollar oder mehr.