Die Spannung an der Wall Street hat einen Namen: Anthropic. Der Entwickler des KI-Assistenten Claude will am Mittwoch, 18. November, den Ausgabepreis festlegen und am Donnerstag, 19. November, unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq starten. Die Nachfrage übertrifft offenbar alles, was der Markt in diesem Jahr gesehen hat. Nach Informationen von Bloomberg liegen Orders für fast das Siebenfache der angebotenen Aktien vor – mehr als bei SpaceX zum selben Zeitpunkt. Die Konsortialbanken erwägen deshalb, den Preis über die Spanne von 70 bis 78 Dollar anzuheben. Was Anleger vor dem Börsengang des Jahres wissen müssen.
Anthropic Börsengang: Orderbuch fast siebenfach überzeichnet, Preis über 78 Dollar im Gespräch – was Anleger vor dem Nasdaq-Debüt am Donnerstag wissen müssen
Am Mittwoch wird der Ausgabepreis festgelegt, am Donnerstag soll die Anthropic-Aktie unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq starten. Laut Bloomberg liegen Orders für fast das Siebenfache der angebotenen Aktien vor, die Banken erwägen einen Preis über der Spanne von 70 bis 78 Dollar. Was der größte Börsengang des Jahres für Anleger bedeutet: Zeitplan, Zahlen, Bewertung, Chancen und Risiken des Anthropic IPO.
Der Fahrplan
Drei Tage bis zur ersten Kursnotiz
Angeboten werden 825 Millionen Aktien. Am oberen Ende der Spanne flössen bis zu 64,35 Milliarden Dollar, zusammen mit einer separaten Privatplatzierung bei Chip- und Rechenzentrumspartnern über 26 Milliarden Dollar bis zu 90,4 Milliarden Dollar. Das würde die Basisemission von SpaceX über 75 Milliarden Dollar übertreffen und wäre das größte Listing aller Zeiten. Auf voll verwässerter Basis entspricht die Spanne einer Bewertung von bis zu rund 1,4 Billionen Dollar; ohne Optionen und andere Aktienzusagen liegt die Marktkapitalisierung bei rund 0,9 bis 1,0 Billionen Dollar. Setzen die Banken einen höheren Preis durch, könnte die Bewertung laut Financial Times auf 1,5 Billionen Dollar oder mehr steigen. Rund 20 Prozent der Aktien sollen an Privatanleger gehen – deutlich mehr als üblich.
Das Geschäft
Wachstum im Zeitraffer – Gewinn noch nicht
Im dritten Quartal 2026 setzte Anthropic 16,96 Milliarden Dollar um, mehr als das Zwölffache des Vorjahreswerts. Gegenüber dem Vorquartal wuchs der Umsatz um 47 Prozent. Profitabel ist das Unternehmen aber nicht: Nach einem operativen Gewinn im zweiten Quartal stand im dritten ein operativer Verlust von 567 Millionen Dollar, vor allem wegen teuer zugekaufter Rechenleistung. Die größte Zahl im Prospekt ist ohnehin eine andere: Anthropic hat sich zu Ausgaben für Rechenleistung und Infrastruktur von 895,4 Milliarden Dollar verpflichtet. Ende September verfügte das Unternehmen über eine Liquidität von 146,6 Milliarden Dollar.
Anthropic: Umsatz je Quartal
Mrd. USD
Quelle: Anthropic S-1/A vom 2. November 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q3 2025
|1,38
|Q2 2026
|11,56
|Q3 2026
|16,96
Das große Bild
Der Lackmustest für den KI-Boom
Der Anthropic-Börsengang ist mehr als ein einzelnes Ereignis. Er fällt in eine Woche, in der die KI-Branche ihr Vertrauen zurückgewinnen muss.
Zwei Tage vorher legt Nvidia die ersten Zahlen ohne Jensen Huang vor, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt über 5 Prozent, und ein Ausverkauf bei Technologiewerten hat Anfang November Billionen an Börsenwert vernichtet. In diesem Umfeld zeigt das Orderbuch eine erstaunliche Botschaft: Große Investoren wollen in das Geschäft mit KI-Modellen einsteigen – und zwar zu Preisen, die über der ursprünglichen Spanne liegen. Läuft das Debüt gut, dürfte das Rückenwind für die gesamte Kette geben, von Chipherstellern über Cloud-Anbieter bis zu den Stromversorgern der Rechenzentren. Ein holpriger Start dagegen würde die Zweifel an der Finanzierbarkeit des Booms nähren.
Ein Blick auf frühere Mega-Börsengänge mahnt zur Gelassenheit. SpaceX notiert inzwischen rund 3 Prozent über dem Ausgabepreis von 135 Dollar, aber mehr als 7 Prozent unter dem Eröffnungskurs von 150 Dollar. Eine Auswertung des Analysehauses TradingKey zu großen Börsengängen kommt zu dem Ergebnis, dass Käufe zum ersten Schlusskurs nach 60 Handelstagen im Schnitt rund 6 Prozent im Minus lagen. Wer am ersten Tag kauft, zahlt oft den Euphorie-Aufschlag mit.
Häufige Fragen zum Anthropic Börsengang
Wann startet die Anthropic-Aktie an der Börse?
Nach Informationen von CNBC soll der Ausgabepreis am Mittwoch, 18. November, festgelegt werden und der Handel an der Nasdaq am Donnerstag, 19. November, beginnen. Offiziell bestätigt sind die Termine nicht.
Wie hoch ist die Nachfrage?
Laut Bloomberg liegen Orders für fast das Siebenfache der angebotenen 825 Millionen Aktien vor.
Steigt der Ausgabepreis über 78 Dollar?
Die Konsortialbanken erwägen das laut Financial Times. Der endgültige Preis steht erst nach Abschluss des Bookbuildings fest.
Wie hoch ist Anthropic bewertet?
Am oberen Ende der Spanne voll verwässert mit rund 1,4 Billionen Dollar, bei einem höheren Preis möglicherweise mit 1,5 Billionen Dollar oder mehr.
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