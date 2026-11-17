Für Anthropic hätte der Abend kaum besser laufen können. Wenige Stunden bevor der Entwickler des KI-Assistenten Claude den Ausgabepreis für seinen Börsengang festlegt, hat Nvidia mit Rekordzahlen gezeigt, dass die Nachfrage nach KI ungebrochen ist. Und auch beim Börsengang selbst stehen die Zeichen auf Rekord: Nach Informationen des US-Senders CNBC wird Anthropic die Aktien voraussichtlich über der Preisspanne von 70 bis 78 Dollar platzieren. Bloomberg berichtet, das Unternehmen habe Investoren einen Preis am oberen Ende oder darüber signalisiert, bei einer fast siebenfachen Überzeichnung. Das Wall Street Journal meldet Überlegungen für einen Preis von mehr als 80 Dollar.
Anthropic-Börsengang nach den Nvidia-Zahlen: Preis über 80 Dollar? Rückenwind für das größte IPO aller Zeiten
Perfektes Timing: Einen Tag vor der Preisfestsetzung liefert Nvidia Rekordzahlen und bestätigt die ungebrochene KI-Nachfrage. Gleichzeitig berichten CNBC und Bloomberg, Anthropic werde den Preis über der Spanne von 70 bis 78 Dollar festlegen, laut Wall Street Journal womöglich über 80 Dollar. Die große Analyse: was die Nvidia-Zahlen für den Anthropic-Börsengang bedeuten, welche Bewertung im Raum steht und welche Risiken bleiben.
Der Zeitplan
Mittwoch Preis, Donnerstag Handelsstart
Der Fahrplan steht: Die Orderbücher sollten am Dienstag um 16 Uhr New Yorker Zeit schließen, am Mittwochabend wird der Preis festgelegt, ab Donnerstag, 19. November, wird die Anthropic-Aktie unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq gehandelt. Angeboten werden 825 Millionen Aktien der Klasse A, davon rund 801 Millionen neue Aktien von Anthropic und knapp 24 Millionen von bisherigen Aktionären. Bei 78 Dollar je Aktie läge das Volumen bei rund 64,4 Milliarden Dollar. Bis zu 20 Prozent der Aktien sollen an Privatanleger gehen.
Der Nvidia-Effekt
Warum die Zahlen zum perfekten Zeitpunkt kommen
Die Nvidia-Bilanz liefert das stärkste Argument für die Bewertung von Anthropic: Die Infrastruktur, auf der KI-Modelle wie Claude laufen, wird in Rekordtempo ausgebaut, und die Kunden zahlen dafür. Nvidia selbst gehört zusammen mit Google, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft und TSMC zu den strategischen Investoren, die zusammen Aktien für 26 Milliarden Dollar zeichnen. Schon am Dienstag hatten Berichte über einen höheren Ausgabepreis Chipwerte wie Broadcom, Marvell und Arm gestützt. Kritische Stimmen gibt es dennoch: Investor Steve Eisman warnte im Fernsehsender CNBC, KI-Cloudanbieter stünden nach den Nvidia-Turbulenzen vor großen Problemen.
Das große Bild
Ein Börsengang als Stimmungstest für die KI-Ära
Nach SpaceX im Juni ist Anthropic der zweite Rekord-Börsengang des Jahres – und der erste eines großen eigenständigen KI-Labors.
SpaceX hatte im Juni 85,7 Milliarden Dollar eingesammelt. Anthropic könnte diesen Rekord übertreffen. Doch das Umfeld ist anspruchsvoller geworden: Laut CNBC trifft der Börsengang auf einen Markt, der gegenüber dem KI-Trade zunehmend skeptisch geworden ist, und viele Börsenneulinge dieses Jahres notieren unter ihrem Ausgabepreis. Für den gesamten Sektor ist der Donnerstag deshalb ein Stimmungstest. Gelingt der Start, wäre das ein Signal, dass Investoren bereit sind, für KI-Wachstum Billionenbewertungen zu zahlen. Ein schwacher Start würde dagegen die Zweifel an den Bewertungen verstärken – trotz der Nvidia-Zahlen.
Häufige Fragen zum Anthropic-Börsengang nach den Nvidia-Zahlen
Wann startet die Anthropic-Aktie?
Der Preis soll am Mittwoch, 18. November, festgelegt werden. Der Handel an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT soll am Donnerstag, 19. November, beginnen.
Zu welchem Preis wird Anthropic platziert?
Die Spanne lag bei 70 bis 78 Dollar. Laut CNBC und Bloomberg wird ein Preis am oberen Ende oder darüber erwartet, laut Wall Street Journal womöglich über 80 Dollar. Der endgültige Preis steht noch nicht fest.
Was haben die Nvidia-Zahlen mit Anthropic zu tun?
Nvidia liefert die Chips, auf denen KI-Modelle trainiert und betrieben werden. Starke Nvidia-Zahlen bestätigen die Nachfrage nach KI und stärken damit das Umfeld für den Börsengang. Nvidia gehört außerdem zu den Ankerinvestoren.
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