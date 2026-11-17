Wann startet die Anthropic-Aktie?

Der Preis soll am Mittwoch, 18. November, festgelegt werden. Der Handel an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT soll am Donnerstag, 19. November, beginnen.

Zu welchem Preis wird Anthropic platziert?

Die Spanne lag bei 70 bis 78 Dollar. Laut CNBC und Bloomberg wird ein Preis am oberen Ende oder darüber erwartet, laut Wall Street Journal womöglich über 80 Dollar. Der endgültige Preis steht noch nicht fest.

Was haben die Nvidia-Zahlen mit Anthropic zu tun?

Nvidia liefert die Chips, auf denen KI-Modelle trainiert und betrieben werden. Starke Nvidia-Zahlen bestätigen die Nachfrage nach KI und stärken damit das Umfeld für den Börsengang. Nvidia gehört außerdem zu den Ankerinvestoren.