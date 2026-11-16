Die Woche der Wahrheit für die KI-Börse hat zwei Höhepunkte. Am Dienstagabend legt Nvidia Zahlen vor, am Donnerstag folgt der mit Spannung erwartete Börsengang von Anthropic, dem Entwickler des KI-Assistenten Claude. Der Preis soll am Mittwochabend festgelegt werden, ab Donnerstag wird die Anthropic-Aktie unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq gehandelt. Angeboten werden 825 Millionen Aktien in einer Preisspanne von 70 bis 78 Dollar. Bis zu 20 Prozent sollen an Privatanleger gehen. Und die Nachfrage ist enorm: Berichten zufolge übersteigen die Orders das Angebot fast um das Siebenfache.
Anthropic-Börsengang: Fast siebenfach überzeichnet, 99 Dollar im Vorbörsen-Handel – wird das größte IPO aller Zeiten zum Stimmungstest für die KI-Börse?
Mitten im Ausverkauf der KI-Aktien steht der Börsengang des Claude-Entwicklers Anthropic vor der Tür. Am Mittwoch wird der Preis festgelegt, am Donnerstag startet die Aktie unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq. Die Nachfrage ist gewaltig, auf einer Sekundärplattform werden bereits rund 99 Dollar gezahlt. Die große Top-Story: Zahlen, Fakten, Risiken und warum der Börsengang für den gesamten KI-Sektor zählt.
Die Nachfrage
Größer als bei SpaceX – und Preise über der Spanne?
Die institutionelle Nachfrage soll nach Berichten von CNBC und Gulf News sogar stärker sein als beim Börsengang von SpaceX im Juni, der mit 86 Milliarden Dollar bisher als Rekord gilt. Banker erwägen demnach, den Preis über der Spanne festzulegen. Auf der Sekundärplattform Liquid wurden Anthropic-Anteile zuletzt bei rund 99,23 Dollar gehandelt – deutlich über dem Bereich von 70 bis 78 Dollar. Altimeter-Chef Brad Gerstner sprach laut einem Bericht von einer 10- bis 20-fachen Überzeichnung und will sich mit einer Order über 5 Milliarden Dollar beteiligen. Diese Angaben stammen aus Medienberichten und sind nicht offiziell bestätigt.
Zusammen mit einer Privatplatzierung könnten Anthropic und seine Gründer laut den Börsenunterlagen bis zu 90,4 Milliarden Dollar einsammeln. In der Preisspanne entspricht das einer Bewertung von rund 1,3 bis 1,45 Billionen Dollar. Damit wäre Anthropic das erste große eigenständige KI-Forschungslabor an der Börse – und der Börsengang könnte den bisherigen Rekord von SpaceX übertreffen.
Das große Bild
Ein Rekord-IPO mitten im KI-Ausverkauf
Selten fiel ein großer Börsengang in ein so widersprüchliches Umfeld: Rekordnachfrage für Anthropic auf der einen Seite, ein Ausverkauf bei KI-Aktien auf der anderen.
Am Montag verlor der Nasdaq Composite rund 2,6 Prozent, die Nvidia-Aktie fiel um fast fünf Prozent. US-Notenbankchef Kevin Warsh warnte am selben Tag, nach hohen Investitionen und Kursgewinnen könnten die Renditen sinken und die Aktienbewertungen fallen. Zudem notieren viele Börsenneulinge dieses Jahres unter ihrem Ausgabepreis. Für den Markt wird Anthropic damit zum Fiebermesser: Ein gelungener Start würde zeigen, dass Investoren weiter bereit sind, für KI-Wachstum hohe Preise zu zahlen. Ein holpriger Start könnte die Zweifel an den Bewertungen im gesamten Sektor verstärken.
Szenario 1: Preis über der Spanne, starker Start
Würde die Stimmung im KI-Sektor stützen und auch Aktien wie Nvidia, Alphabet und Amazon Rückenwind geben.
Szenario 2: Preis in der Spanne, ruhiger Start
Ein Signal für Disziplin – Anleger würden die Bewertung an den ersten Quartalszahlen messen.
Szenario 3: Schwacher erster Handelstag
Könnte den Abverkauf bei KI-Aktien verlängern und weitere Börsengänge im Sektor erschweren.
Häufige Fragen zum Anthropic-Börsengang
Wann startet die Anthropic-Aktie?
Der Preis soll am Mittwoch, 18. November, festgelegt werden. Der Handel an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT soll am Donnerstag, 19. November, beginnen.
Wie hoch ist die Preisspanne?
70 bis 78 Dollar je Aktie für 825 Millionen Aktien der Klasse A. Medienberichten zufolge wird ein Preis über der Spanne erwogen.
Können Privatanleger zeichnen?
Bis zu 20 Prozent des Angebots sollen an Privatanleger in den USA und anderen Ländern gehen. Bei starker Überzeichnung dürften die Zuteilungen jedoch klein ausfallen.
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