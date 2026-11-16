Wann startet die Anthropic-Aktie?

Der Preis soll am Mittwoch, 18. November, festgelegt werden. Der Handel an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT soll am Donnerstag, 19. November, beginnen.

Wie hoch ist die Preisspanne?

70 bis 78 Dollar je Aktie für 825 Millionen Aktien der Klasse A. Medienberichten zufolge wird ein Preis über der Spanne erwogen.

Können Privatanleger zeichnen?

Bis zu 20 Prozent des Angebots sollen an Privatanleger in den USA und anderen Ländern gehen. Bei starker Überzeichnung dürften die Zuteilungen jedoch klein ausfallen.