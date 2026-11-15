Anthropic-Börsengang: Bis zu 1,45 Billionen Dollar Bewertung – was der Claude-Entwickler verdient, verliert und riskiert

Wann geht Anthropic an die Börse?

Der Ausgabepreis soll am 18. November 2026 festgelegt werden, der Handel an der Nasdaq am 19. November beginnen. Die Termine stehen unter dem Vorbehalt der behördlichen Freigabe.

Wie teuer ist die Anthropic-Aktie?

Die Preisspanne liegt bei 70 bis 78 Dollar je Aktie. Angeboten werden 825 Millionen Aktien.

Wie hoch ist die Bewertung?

Je nach Ausgabepreis zwischen rund 1,3 und 1,45 Billionen Dollar.

Ist Anthropic profitabel?

Nein. In den ersten neun Monaten 2026 stand ein operativer Verlust von 1,3 Milliarden Dollar, im dritten Quartal ein Verlust von 536 Millionen Dollar.