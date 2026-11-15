Es ist einer der meistbeachteten Börsengänge des Jahres. Anthropic, das Unternehmen hinter den KI-Modellen Claude, will am Mittwoch, 18. November, seinen Ausgabepreis festlegen. Bereits am Donnerstag, 19. November, soll die Aktie unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq gehandelt werden. Angeboten werden 825 Millionen Aktien zu 70 bis 78 Dollar je Stück. Das entspräche einem Emissionsvolumen von bis zu rund 64 Milliarden Dollar und einer Bewertung von 1,3 bis 1,45 Billionen Dollar. Was steckt hinter den Zahlen – und welche Risiken nennt der Börsenprospekt?
Anthropic-Börsengang: Bis zu 1,45 Billionen Dollar Bewertung – was der Claude-Entwickler verdient, verliert und riskiert
Am Mittwoch will Anthropic seinen Ausgabepreis festlegen, am Donnerstag soll die Aktie an der Nasdaq starten. 825 Millionen Aktien zu 70 bis 78 Dollar, eine Bewertung von bis zu 1,45 Billionen Dollar, Umsatz nach neun Monaten 33,2 Milliarden Dollar – aber auch Verluste, Preisdruck und Verpflichtungen von fast 900 Milliarden Dollar. Die große Analyse zum Anthropic-Börsengang: Zahlen, Termine, Risiken und das große Bild der KI-Börsenwelle.
Die Zahlen
Rasantes Wachstum, aber noch Verluste
Laut Prospekt setzte Anthropic in den ersten neun Monaten 2026 rund 33,2 Milliarden Dollar um – nach 4,6 Milliarden Dollar im gesamten Jahr 2025. Der operative Verlust nach neun Monaten sank auf 1,3 Milliarden Dollar, nach 5,2 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Im zweiten Quartal stand sogar ein operativer Gewinn von 974 Millionen Dollar. Im dritten Quartal rutschte das Unternehmen dagegen mit 536 Millionen Dollar wieder ins Minus. Als Gründe nennt Anthropic eine Belastung von 5 Milliarden Dollar für kurzfristige Rechenkapazitäten und nicht zahlungswirksame Aufwendungen von 2 Milliarden Dollar für ein Spendenprogramm.
Zwei Angaben im Prospekt dürften Anleger besonders beschäftigen. Erstens ist Anthropic Zahlungsverpflichtungen von insgesamt 895,4 Milliarden Dollar eingegangen, vor allem für Rechenleistung und Infrastruktur, davon rund 69,8 Milliarden Dollar in den nächsten zwölf Monaten. Zweitens senkten Preisnachlässe bei neuen Modellversionen und vertragliche Rabatte den Umsatz zwischen dem zweiten und dritten Quartal um rund 600 Millionen Dollar. Der Wettbewerb im KI-Markt drückt also bereits auf die Preise.
Der Umsatz wächst rasant – die Kosten für Rechenleistung aber auch.
Die Bewertung
Von 2 Billionen auf 1,45 Billionen Dollar
Noch im Oktober war in Berichten von einer Bewertung um 2 Billionen Dollar die Rede. Die Turbulenzen bei KI-Aktien nach den US-Zwischenwahlen und dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang haben die Erwartungen gedämpft, Investoren drängten Berichten zufolge auf eine niedrigere Bewertung. Bei der letzten privaten Finanzierungsrunde im Mai war Anthropic mit 965 Milliarden Dollar bewertet worden. Der Börsengangsforscher Jay Ritter, in den USA als „Mr. IPO“ bekannt, warnte laut Yahoo Finance vor Bewertungsrisiken, auch wegen der Konkurrenz durch quelloffene KI-Modelle.
Das große Bild
Die KI-Börsenwelle erreicht ihren Höhepunkt
Nach SpaceX im Juni ist Anthropic der nächste Billionen-Börsengang des Jahres. Für die gesamte KI-Branche wird er zum Stimmungstest.
Parallel zum Börsengang plant Anthropic eine Privatplatzierung von rund 26 Milliarden Dollar bei sieben Unternehmen. Dazu zählen laut Prospekt der Chipkonzern AMD mit rund 2,5 Milliarden Dollar und der Speicherhersteller Micron mit rund 1 Milliarde Dollar – beides Zulieferer, deren Geschäft vom Ausbau der KI-Rechenzentren abhängt. Der Börsengang zeigt damit, wie eng die KI-Branche verflochten ist: Die Entwickler der Modelle kaufen Rechenleistung, die Chip- und Speicherhersteller beteiligen sich an ihren Kunden. Gelingt der Start, dürfte das die gesamte KI-Börse stützen. Scheitert er, wäre es ein Warnsignal für die hohen Bewertungen im Sektor.
Häufige Fragen zum Anthropic-Börsengang
Wann geht Anthropic an die Börse?
Der Ausgabepreis soll am 18. November 2026 festgelegt werden, der Handel an der Nasdaq am 19. November beginnen. Die Termine stehen unter dem Vorbehalt der behördlichen Freigabe.
Wie teuer ist die Anthropic-Aktie?
Die Preisspanne liegt bei 70 bis 78 Dollar je Aktie. Angeboten werden 825 Millionen Aktien.
Wie hoch ist die Bewertung?
Je nach Ausgabepreis zwischen rund 1,3 und 1,45 Billionen Dollar.
Ist Anthropic profitabel?
Nein. In den ersten neun Monaten 2026 stand ein operativer Verlust von 1,3 Milliarden Dollar, im dritten Quartal ein Verlust von 536 Millionen Dollar.
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