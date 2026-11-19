Die Märkte reagierten schon im Vorfeld: Der Nasdaq-100-Future lag am Donnerstag um 03:02 Uhr New Yorker Zeit 1,9 Prozent im Plus, der S&P-500-Future 1,1 Prozent. In Frankfurt standen Technologiewerte laut dpa-AFX (11:58 Uhr) im Mittelpunkt: Die Infineon Aktie, die Siemens Energy Aktie, die Aixtron Aktie und die Siltronic Aktie gehörten zu den Gewinnern. Der DAX notierte bei 25.824 Punkten (+0,3 %). LBBW-Analysten sagten laut dpa-AFX: „Allen Unkenrufen zum Trotz scheint die KI-Hausse damit nicht zu Ende.“

Zugleich bleibt die Lage fragil: Der Technologiesektor im Stoxx Europe 600 fiel zuvor auf das tiefste Niveau seit dem Sommer, gut 12 Prozent unter dem Höchststand von Anfang Oktober (dpa-AFX). Die Nvidia Aktie hat im November rund ein Viertel ihres Werts verloren (investing.com). Und in Asien fiel der taiwanische Leitindex am Donnerstag um mehr als 4 Prozent, der Hang Seng um 2,1 Prozent (Reuters, 07:00 Uhr MEZ).