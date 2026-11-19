Anthropic hat die Aktie für 83 US-Dollar platziert, deutlich über der Marketing-Spanne, und sammelt laut Reuters (19.11.2026, 07:26 Uhr) gut 81,3 Milliarden Dollar ein – mehr als SpaceX bei seinem Börsengang. Die Anthropic Aktie (ISIN: US03703U1079, Nasdaq: ANT) startet am Donnerstag in den Handel; die Bewertung liegt bei rund 1,5 Billionen Dollar. Im aktiven Vorhandel lag der Kurs laut dpa-AFX etwa 20 Prozent über dem Ausgabepreis; der graue Markt deutete laut Bloomberg auf eine Eröffnung 20 bis 26 Prozent darüber. Das Handelsergebnis lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Für Technologieaktien, Chipwerte und den DAX ist der Termin ein Stimmungstest.
Anthropic-Börsengang: 83 Dollar, 81 Milliarden Emissionsvolumen, 1,5 Billionen Bewertung - Ist der größte IPO der Geschichte der Weckruf für die KI-Aktien?
Anthropic bringt die Anthropic Aktie (Nasdaq: ANT) zu 83 Dollar an die Börse und übertrifft damit SpaceX beim Emissionsvolumen. Was der Rekord-IPO für Nasdaq, Technologieaktien, Chipwerte und den DAX bedeutet – und welche Risiken bleiben.
Rekord-IPO
Wie groß ist der Anthropic-Börsengang wirklich?
Nach investing.com (19.11.2026) verkauft das Unternehmen 956,4 Millionen Aktien, die Mitgründer weitere 23,6 Millionen. Bei 83 Dollar ergibt das rund 81,3 Milliarden Dollar; mit der Privatplatzierung („upsized“) summiert sich das Volumen auf rund 107,3 Milliarden Dollar. Die Bewertung von etwa 1,5 Billionen Dollar gilt voll verwässert. Der Börsengang wird als „record-setting“ bezeichnet und stellt den SpaceX-IPO in den Schatten. Wir nutzen ausschließlich die Angaben der Quellen und nehmen keine eigene Bewertungsrechnung vor.
|Punkt
|Angabe
|Ausgabepreis
|83 US-Dollar
|Verkaufte Aktien
|956,4 Mio. (Unternehmen) + 23,6 Mio. (Mitgründer)
|Emissionsvolumen
|rund 81,3 Mrd. US-Dollar (mit Privatplatzierung rund 107,3 Mrd.)
|Bewertung
|ca. 1,5 Bio. US-Dollar (voll verwässert)
|Börse und Kürzel
|Nasdaq Global Select Market, ANT
|Grauer Markt
|Eröffnung 20 bis 26 % über Ausgabepreis (Bloomberg)
Handelsstart am Donnerstag; Uhrzeit nicht genannt.
Quelle: investing.com und Reuters/onvista, 19.11.2026
Was bedeutet der Börsengang für Technologie- und Chipaktien?
Die Märkte reagierten schon im Vorfeld: Der Nasdaq-100-Future lag am Donnerstag um 03:02 Uhr New Yorker Zeit 1,9 Prozent im Plus, der S&P-500-Future 1,1 Prozent. In Frankfurt standen Technologiewerte laut dpa-AFX (11:58 Uhr) im Mittelpunkt: Die Infineon Aktie, die Siemens Energy Aktie, die Aixtron Aktie und die Siltronic Aktie gehörten zu den Gewinnern. Der DAX notierte bei 25.824 Punkten (+0,3 %). LBBW-Analysten sagten laut dpa-AFX: „Allen Unkenrufen zum Trotz scheint die KI-Hausse damit nicht zu Ende.“
Zugleich bleibt die Lage fragil: Der Technologiesektor im Stoxx Europe 600 fiel zuvor auf das tiefste Niveau seit dem Sommer, gut 12 Prozent unter dem Höchststand von Anfang Oktober (dpa-AFX). Die Nvidia Aktie hat im November rund ein Viertel ihres Werts verloren (investing.com). Und in Asien fiel der taiwanische Leitindex am Donnerstag um mehr als 4 Prozent, der Hang Seng um 2,1 Prozent (Reuters, 07:00 Uhr MEZ).
Welche Risiken bleiben für Anleger?
Ein Börsengang dieser Größe saugt Kapital aus dem Markt: Wer Anthropic-Aktien kauft, hat weniger Mittel für andere Technologiewerte. Hinzu kommt der Zinsdruck: Das Fed-Protokoll zeigt Unterstützung für weitere Zinserhöhungen, die Rendite zehnjähriger US-Anleihen liegt über 5 Prozent. Hohe Bewertungen reagieren darauf besonders empfindlich. Erste Handelstage großer Börsengänge schwanken oft stark; Prognosen dazu geben wir nicht ab.
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Erstkurs und Handelsvolumen: Wie sich ANT am ersten Handelstag entwickelt.
Nvidia und Chipwerte: Ob die Erholung bei europäischen Zulieferern hält.
Zinsen: Treasury-Renditen und die Fed-Sitzung am 9. Dezember.
Haltefristen: Mögliche Lock-up-Regeln nach dem Börsengang; die Quellen nennen dazu nichts.
FAQ: Anthropic-Börsengang und ANT-Aktie
Wie hoch ist der Ausgabepreis der Anthropic Aktie? 83 US-Dollar je Aktie.
An welcher Börse wird gehandelt? An der Nasdaq (Global Select Market) unter dem Kürzel ANT.
Wie groß ist der IPO? Rund 81,3 Milliarden Dollar laut Reuters; mit Privatplatzierung rund 107,3 Milliarden Dollar.
Was bedeutet der IPO für den DAX? Er stützte am Donnerstag zunächst die Technologiewerte; eine Prognose geben wir nicht ab.
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