Laut Yahoo weist der S-1 für die ersten neun Monate 2026 einen operativen Verlust von 1,3 Milliarden US-Dollar aus, nach 5,2 Milliarden im Vorjahr. Die Verpflichtungen für Rechenleistung und Infrastruktur summieren sich auf 895,4 Milliarden US-Dollar, davon 69,8 Milliarden in den nächsten zwölf Monaten. Im April 2026 gab es ein Tender Offer über rund 4,66 Milliarden US-Dollar; laut Wall Street Journal (über Yahoo) wollen die Gründer im IPO jeweils rund 250 Millionen US-Dollar verkaufen.