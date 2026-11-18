Der Börsengang von Anthropic ist der nächste große Test für das Vertrauen in KI-Werte. Laut Yahoo Finance setzt das Unternehmen den Ausgabepreis am Mittwoch, 18. November, fest, der erste Handelstag an der Nasdaq ist Donnerstag, 19. November. Die Preisspanne liegt bei 70 bis 78 US-Dollar je Aktie für 825 Millionen Aktien; Ticker der Class-A-Aktien soll „ANT“ sein. Der Nasdaq 100 notierte am Dienstag bei 27.001,78 Punkten (-0,72 Prozent, dpa-AFX).
Anthropic-Börsengang: 825 Millionen Aktien zu 70 bis 78 Dollar, Bewertung rund 1,4 Billionen - Was die Preisfestsetzung heute Abend für Nasdaq 100, Nvidia Aktie und Microsoft Aktie bedeutet - Mega-IPO als Stimmungstest?
Anthropic will heute Abend den Ausgabepreis festlegen, der erste Handelstag an der Nasdaq ist Donnerstag. Konditionen, Cornerstone-Investoren und Risiken des größten Börsengangs der KI-Branche im Überblick.
Aus der Preisspanne ergibt sich rechnerisch (Rechnung der Redaktion) ein Bruttoerlös von rund 57,8 bis 64,4 Milliarden US-Dollar. Die Quelle stammt vom 13. November; der Börsengang steht laut Yahoo unter regulatorischem Vorbehalt und kann sich verschieben.
Börsengang
Wie ist der Zeitplan beim Anthropic-IPO?
Der Börsenprospekt (S-1) wurde am 26. Oktober 2026 öffentlich, die Roadshow startete am 10. November. Die Preisfestsetzung ist für Mittwochabend vorgesehen, der Handel an der Nasdaq Global Select Market beginnt laut Yahoo am Donnerstag. Anleger in Europa beobachten den Handelsstart damit zeitnah zum US-Handel am Nachmittag unserer Zeit.
Welche Konditionen hat der Börsengang?
|Merkmal
|Angabe
|Angebotene Aktien
|825 Mio.
|Preisspanne
|70 bis 78 US-Dollar
|Bruttoerlös (Rechnung)
|rund 57,8 bis 64,4 Mrd. US-Dollar
|Bewertung
|rund 1,4 Bio. US-Dollar
|Privatplatzierung
|rund 26 Mrd. US-Dollar
|Börse
|Nasdaq Global Select Market
|Ticker
|ANT
Bruttoerlös: eigene Rechnung der Redaktion; Stand der Angaben 13.11.2026.
Quelle: Yahoo Finance, 13.11.2026
Zusätzlich zum öffentlichen Angebot kaufen Nvidia, Microsoft, Google, TSMC, Broadcom, AMD und Micron laut Yahoo nicht stimmberechtigte Class-N-Aktien im Wert von rund 26 Milliarden US-Dollar zum gleichen Preis; für sie gilt laut Artikel keine übliche Sperrfrist von sechs Monaten. Für Nvidia Aktie, Microsoft Aktie und Alphabet Aktie bedeutet das eine engere finanzielle Verflechtung mit dem KI-Entwickler, aus der sich Chancen und Klumpenrisiken ergeben.
Was steht im Prospekt zu Geschäft und Risiken?
Laut Yahoo weist der S-1 für die ersten neun Monate 2026 einen operativen Verlust von 1,3 Milliarden US-Dollar aus, nach 5,2 Milliarden im Vorjahr. Die Verpflichtungen für Rechenleistung und Infrastruktur summieren sich auf 895,4 Milliarden US-Dollar, davon 69,8 Milliarden in den nächsten zwölf Monaten. Im April 2026 gab es ein Tender Offer über rund 4,66 Milliarden US-Dollar; laut Wall Street Journal (über Yahoo) wollen die Gründer im IPO jeweils rund 250 Millionen US-Dollar verkaufen.
Was heißt das für Nasdaq 100 und KI-Aktien?
Seit dem KI-Hoch am 6. Oktober verloren CoreWeave rund 46 Prozent, die Nvidia Aktie 35 Prozent und Micron 31 Prozent (Yahoo, Stand 16.11.). Ein Mega-IPO bindet Kapital: Anleger müssen Mittel für neue Aktien freimachen, was andere Technologiewerte belasten kann; ob das eintritt, ist eine Einschätzung der Redaktion und nicht belegt.
Was beobachten Anleger jetzt?
Heute Abend: endgültiger Ausgabepreis und Volumen.
Donnerstag, 19. November: erster Handelstag, Eröffnungskurs.
Fed-Protokoll um 20:00 Uhr: Zinsumfeld für Wachstumswerte.
Nvidia, Microsoft, Alphabet: Reaktion der Ankerinvestoren-Aktien.
Häufige Fragen zum Anthropic-Börsengang
Wann startet der Handel? Der erste Handelstag ist laut Yahoo Donnerstag, 19. November 2026.
Wie hoch ist die Preisspanne? 70 bis 78 US-Dollar je Aktie für 825 Millionen Aktien.
Wie hoch ist die Bewertung? Angestrebt sind rund 1,4 Billionen US-Dollar.
Welche Unternehmen investieren? Nvidia, Microsoft, Google, TSMC, Broadcom, AMD und Micron nehmen an einer rund 26 Milliarden Dollar großen Privatplatzierung teil.
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