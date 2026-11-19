Zwei Zahlen kursieren seit der Nacht zum Börsengang von Anthropic: 81 Milliarden Dollar und 107 Milliarden Dollar. Beide stimmen. Die erste beschreibt, was der KI-Entwickler über die Börse eingesammelt hat. Die zweite enthält zusätzlich ein Geschäft, das abseits des öffentlichen Angebots läuft. Wer die Anthropic Aktie verstehen will, sollte beide Teile kennen – und wissen, wer am Ende welches Stück bekommt.
Anthropic Börsengang: 107 Milliarden Dollar an einem Tag – wer kassiert, wer zahlt und wer das Sagen behält
81 Milliarden Dollar von der Börse, 26 Milliarden von Google, Nvidia und Co.: Der Börsengang der Anthropic Aktie bewegt mehr Geld als jeder andere zuvor. Doch wohin fließen die Milliarden? Die sieben Gründer erlösen je rund 280 Millionen Dollar und behalten trotzdem die Kontrolle. Die große Analyse zum Anthropic Börsengang: die Geldströme, die Stimmrechte und die Rechnung für Anleger.
Geldstrom 1
79 Milliarden für das Unternehmen, 2 Milliarden für die Gründer
Von den 980 Millionen Aktien des öffentlichen Angebots stammen gut 956 Millionen vom Unternehmen selbst. Bei 83 Dollar je Aktie fließen Anthropic damit rund 79,4 Milliarden Dollar zu, vor Abzug der Bankgebühren. Die übrigen knapp 24 Millionen Aktien verkaufen bestehende Aktionäre. Von diesem Erlös, rund 2 Milliarden Dollar, sieht das Unternehmen nichts. Die Banken können zudem binnen 30 Tagen bis zu 147 Millionen weitere Aktien platzieren.
Verkäufer sind nach Berichten die sieben Mitgründer um Vorstandschef Dario Amodei. Rechnerisch erlöst jeder von ihnen rund 280 Millionen Dollar. Gemessen an ihren gesamten Anteilen ist das ein kleiner Teil. Für die Börse ist das ein wichtiges Detail: Die Gründer machen Kasse, bleiben aber mit dem Großteil ihres Vermögens investiert.
Geldstrom 2
Google und Nvidia zahlen je 10 Milliarden
Parallel zum Börsengang kaufen sieben Technologiekonzerne Aktien für zusammen 26 Milliarden Dollar, ebenfalls zu 83 Dollar je Stück. Google und Nvidia übernehmen laut Prospekt je 10 Milliarden Dollar, AMD 2,5 Milliarden. Dazu kommen Broadcom, Micron, Microsoft und TSMC. Die Käuferliste liest sich wie das Lieferantenverzeichnis von Anthropic: Es sind die Konzerne, die Chips und Rechenzentren für die KI-Modelle bereitstellen. Ein Teil des Geldes dürfte über Aufträge wieder bei ihnen landen. Die Konzerne erhalten sogenannte Class-N-Aktien ohne Stimmrecht.
Die Macht
Die Börse zahlt, die Gründer entscheiden
Wer die Anthropic Aktie kauft, erwirbt einen Anteil am Unternehmen, aber wenig Einfluss. Die Aktionäre der börsennotierten Class-A-Aktien kommen zusammen auf höchstens 49,9 Prozent der Stimmen. Eine einzige Aktie der Klasse F, gehalten von einer Gesellschaft der sieben Gründer, sichert diesen fest 50,1 Prozent. An den Gründern führt damit auf der Hauptversammlung kein Weg vorbei. Solche Strukturen sind im Silicon Valley verbreitet, Anleger sollten sie kennen.
Die Rechnung
1,5 Billionen Dollar – was bekommt man dafür?
Zum Ausgabepreis wird Anthropic mit rund 1,5 Billionen Dollar bewertet, gut 40 Prozent mehr als bei der letzten privaten Finanzierungsrunde im Mai. Dem steht eine annualisierte Umsatzrate von rund 81 Milliarden Dollar gegenüber. Rechnerisch zahlen Anleger damit das rund 18-Fache des Jahresumsatzes. Im dritten Quartal schrieb das Unternehmen einen operativen Verlust von 567 Millionen Dollar. Die größte Zahl steht auf der anderen Seite der Bilanz: Anthropic hat sich Berichten zufolge langfristig zu Ausgaben für Rechenkapazität von fast 900 Milliarden Dollar verpflichtet. Die Einnahmen aus dem Börsengang decken davon nur einen Bruchteil.
Häufige Fragen zum Anthropic Börsengang
Wie viel Geld hat Anthropic beim Börsengang eingenommen?
Das öffentliche Angebot brachte 81,3 Milliarden Dollar. Zusammen mit einer Privatplatzierung über 26 Milliarden Dollar sind es rund 107,3 Milliarden Dollar.
Wer kauft die Aktien der Privatplatzierung?
Sieben Technologiekonzerne: Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft und TSMC. Sie erhalten Aktien ohne Stimmrecht zum Ausgabepreis.
Wer kontrolliert Anthropic nach dem Börsengang?
Die sieben Gründer. Über eine eigene Aktienklasse halten sie fest 50,1 Prozent der Stimmen.
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