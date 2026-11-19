Zum Ausgabepreis wird Anthropic mit rund 1,5 Billionen Dollar bewertet, gut 40 Prozent mehr als bei der letzten privaten Finanzierungsrunde im Mai. Dem steht eine annualisierte Umsatzrate von rund 81 Milliarden Dollar gegenüber. Rechnerisch zahlen Anleger damit das rund 18-Fache des Jahresumsatzes. Im dritten Quartal schrieb das Unternehmen einen operativen Verlust von 567 Millionen Dollar. Die größte Zahl steht auf der anderen Seite der Bilanz: Anthropic hat sich Berichten zufolge langfristig zu Ausgaben für Rechenkapazität von fast 900 Milliarden Dollar verpflichtet. Die Einnahmen aus dem Börsengang decken davon nur einen Bruchteil.