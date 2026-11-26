Der Preis für die Aktie wurde am 18. November mit 83 US-Dollar festgelegt, über der ursprünglichen Spanne von 70 bis 78 Dollar. Das Angebot umfasste rund 980 Millionen Aktien, davon 956,4 Millionen aus einer Kapitalerhöhung und 23,6 Millionen von Altaktionären; das Emissionsvolumen lag bei rund 81 Milliarden Dollar, mit der ausgeübten Mehrzuteilung bei rund 93,5 Milliarden Dollar. Die Nachfrage war riesig, viele institutionelle Investoren gingen bei der Zuteilung leer aus. Am ersten Handelstag stieg der Börsenwert zeitweise über 2 Billionen Dollar.

Seither ging es abwärts: Die Marktstimmung für KI-Werte kippte, die Nvidia-Aktie und andere Chipwerte gerieten unter Druck, und Anleger, die zum Höchstkurs gekauft hatten, lagen schnell deutlich im Minus. Am 24. November schloss die Aktie erstmals unter dem Ausgabepreis, am 25. November fiel sie intraday auf rund 74 bis 76 Dollar und erholte sich bis zum Schluss auf 82,79 Dollar. Hinzu kommen Verkäufe der Gründer im Börsengang: Dario und Daniela Amodei veräußerten laut Meldung an die US-Börsenaufsicht je gut 3,38 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 83 Dollar, jeweils rund 280 Millionen Dollar.