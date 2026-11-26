Die Anthropic Aktie (ISIN US03703U1079, Ticker ANT) ist die meistgesuchte Neuemission der Woche – und ein Lehrstück über die Launen des Marktes. Nach dem Rekord-Börsengang am 19. November sprang die Aktie am ersten Tag bis auf 115,10 US-Dollar, schloss bei 97,17 Dollar und verlor danach fünf Handelstage lang an Boden. Zum Handelsschluss am Mittwoch vor Thanksgiving, dem 25. November, notierte sie bei 82,79 Dollar, ein Plus von 1,07 Prozent, aber 0,25 Prozent unter dem Ausgabepreis von 83 Dollar. Heute ist die US-Börse geschlossen, die Aktie handelt nur an deutschen Handelsplätzen. Diese Anthropic Aktienanalyse ordnet ein, was die Bewertung trägt, wo die Risiken liegen und wie Analysten die Anthropic Aktienprognose im Konsens sehen.
Anthropic Aktienanalyse: Von 115 auf 83 Dollar in fünf Handelstagen – was ist das KI-Schwergewicht wirklich wert?
Die Anthropic Aktie schloss vor Thanksgiving am 25. November bei 82,79 US-Dollar und damit knapp unter dem Ausgabepreis von 83 Dollar. Die Anthropic Aktienanalyse prüft Börsengang, Zahlen aus dem Prospekt, Bewertung, Analystenkonsens, Lock-up-Termine und Charttechnik der Anthropic Aktie.
Steckbrief
- Unternehmen
- Anthropic, PBC
- ISIN
- US03703U1079
- Ticker
- ANT (Nasdaq)
- Börsengang
- 19.11.2026, Ausgabepreis 83 $ (Preisspanne 70 bis 78 $)
- Hoch / Tief seit IPO
- 115,10 $ (19.11.) / rund 74 bis 76 $ (25.11., intraday)
- Nächste Termine
- 30.11. MSCI, 15.12. Lock-up-Freigabe
Stand: 25.11.2026, Nasdaq-Schlusskurs 25.11.2026. Am 26.11. (Thanksgiving) ist die US-Börse geschlossen.
Was ist passiert?
Warum ist die Anthropic Aktie unter den Ausgabepreis gefallen?
Der Preis für die Aktie wurde am 18. November mit 83 US-Dollar festgelegt, über der ursprünglichen Spanne von 70 bis 78 Dollar. Das Angebot umfasste rund 980 Millionen Aktien, davon 956,4 Millionen aus einer Kapitalerhöhung und 23,6 Millionen von Altaktionären; das Emissionsvolumen lag bei rund 81 Milliarden Dollar, mit der ausgeübten Mehrzuteilung bei rund 93,5 Milliarden Dollar. Die Nachfrage war riesig, viele institutionelle Investoren gingen bei der Zuteilung leer aus. Am ersten Handelstag stieg der Börsenwert zeitweise über 2 Billionen Dollar.
Seither ging es abwärts: Die Marktstimmung für KI-Werte kippte, die Nvidia-Aktie und andere Chipwerte gerieten unter Druck, und Anleger, die zum Höchstkurs gekauft hatten, lagen schnell deutlich im Minus. Am 24. November schloss die Aktie erstmals unter dem Ausgabepreis, am 25. November fiel sie intraday auf rund 74 bis 76 Dollar und erholte sich bis zum Schluss auf 82,79 Dollar. Hinzu kommen Verkäufe der Gründer im Börsengang: Dario und Daniela Amodei veräußerten laut Meldung an die US-Börsenaufsicht je gut 3,38 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 83 Dollar, jeweils rund 280 Millionen Dollar.
|Tag
|Schlusskurs
|Veränderung
|Abstand zum Ausgabepreis
|Do 19.11.2026 (Erstnotiz)
|97,17 $
|–
|+17,1 %
|Fr 20.11.2026
|88,91 $
|-8,5 %
|+7,1 %
|Mo 23.11.2026
|87,64 $
|-1,4 %
|+5,6 %
|Di 24.11.2026
|81,91 $
|-6,5 %
|-1,3 %
|Mi 25.11.2026
|82,79 $
|+1,1 %
|-0,3 %
Ausgabepreis: 83 US-Dollar. Intraday-Hoch am 19.11.: 115,10 US-Dollar.
Quelle: Nasdaq-Handelstage 19. bis 25.11.2026
Das Geschäftsmodell: Was macht Anthropic – und woran verdient das Unternehmen?
Anthropic entwickelt die KI-Modelle der Claude-Familie und verkauft Zugang dazu: über Abonnements für Endkunden und Unternehmen sowie vor allem über die Programmierschnittstelle, bei der Kunden nach Nutzung zahlen. Nach Angaben aus dem Börsenprospekt läuft fast die Hälfte des Umsatzes über die Cloud-Marktplätze von Amazon, Google und Microsoft; die fünf größten Kunden stehen für rund ein Viertel der Erlöse. Amazon hält 14,6 Prozent der Aktien, Google 13,4 Prozent – beide sind zugleich Lieferanten und Wettbewerber. Hinweis in eigener Sache: Dieser Beitrag wurde mit einem KI-Modell von Anthropic unterstützt erstellt; die Auswahl und Bewertung der Fakten folgt den Quellen, nicht dem Unternehmen.
Wie gut sind die Zahlen – und was kostet die Anthropic Aktie?
Der Umsatz wächst in atemberaubendem Tempo, die Verluste ebenso. Im ersten Halbjahr 2026 erlöste Anthropic laut Prospekt 16,29 Milliarden Dollar, nach 1,16 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Nettoverlust betrug 80,7 Milliarden Dollar, ganz überwiegend wegen Bewertungseffekten bei Wandelinstrumenten (rund 72,4 Milliarden); der operative Verlust lag bei 693 Millionen Dollar, der operative Cashflow bei plus 3,9 Milliarden Dollar. Zum 30. Juni verfügte das Unternehmen über 131,65 Milliarden Dollar an Barmitteln und kurzfristigen Anlagen. Zuletzt berichtete der Markt von einer annualisierten Umsatzrate von rund 81 Milliarden Dollar Ende Oktober und einem operativen Verlust im dritten Quartal von 567 Millionen Dollar, unter anderem wegen hoher Rechenkosten.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz 1. Halbjahr 2026
|16,29 Mrd. $ (Vorjahr: 1,16 Mrd. $)
|Operativer Verlust 1. Halbjahr
|693 Mio. $
|Nettoverlust 1. Halbjahr
|80,7 Mrd. $ (davon ca. 72,4 Mrd. $ Bewertungseffekte)
|Operativer Cashflow 1. Halbjahr
|+3,9 Mrd. $
|Liquidität 30.06.2026
|131,65 Mrd. $
|Umsatz-Run-Rate Ende Oktober
|ca. 81 Mrd. $
|Börsenwert zu Run-Rate (Rechenbeispiel)
|ca. 13,5
Run-Rate und Q3-Werte nach Marktberichten, nicht aus Primärquelle geprüft. KUV: Rechenbeispiel auf Basis Börsenwert 1,09 Bio. $ und Run-Rate 81 Mrd. $.
Quelle: Anthropic, Börsenprospekt (S-1) vom 26.10.2026; Marktberichte
Die Bewertung der Anthropic Aktie ist damit nur über Wachstumsannahmen zu fassen: Ein klassisches KGV gibt es wegen der Verluste nicht. Auf die annualisierte Umsatzrate gerechnet liegt das Verhältnis von Börsenwert zu Umsatz bei rund 13,5, auf Basis der letzten zwölf Monate ein Mehrfaches davon. Zum Vergleich: Der Markt bewertet auch andere KI-Werte nach Wachstum, nicht nach Gewinn – ein Vergleich mit Gewinnmultiplikaten etablierter Konzerne verbietet sich daher.
Was sagen die Analysten zur Anthropic Aktienprognose?
Nach Ablauf der ersten Frist haben mehrere Häuser die Bewertung aufgenommen, vor allem solche, die nicht dem Emissionskonsortium angehören. Der Konsens der 15 erfassten Analysten liegt nach Marktdaten vom 25. November bei einem durchschnittlichen Kursziel von rund 136 Dollar, der Median bei 130 Dollar; die Spanne reicht von 92 bis 300 Dollar. Rechnerisch liegt das durchschnittliche Ziel damit gut 60 Prozent über dem Schlusskurs. Wichtig: Die Konsortialbanken wie Goldman Sachs und Morgan Stanley dürfen ihre Studien erst nach Ablauf der Quiet Period veröffentlichen, deren Länge nach Marktberichten zwischen 10 und 25 Tagen angegeben wird; das Bild kann sich also noch ändern. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
|Merkmal
|Wert
|Zahl der Analysten
|15
|Durchschnittliches Kursziel
|ca. 136 $
|Median
|ca. 130 $
|Spanne der Kursziele
|92 bis 300 $
|Stand
|25.11.2026
Die Konsenswerte dokumentieren den Markt und sind keine Empfehlung von aktiencheck.de. Stichprobe klein, Ausreißer nach oben und unten; Konsortialbanken noch nicht enthalten.
Wie sieht die Charttechnik der Anthropic Aktie aus?
Für eine Aktie mit nur fünf Handelstagen gibt es weder 50- noch 200-Tage-Linie. Als Marken dienen die Eckpunkte des Kursverlaufs: der Ausgabepreis von 83 Dollar, der in dieser Woche mehrfach getestet wurde, das Tagestief vom 25. November bei rund 74 bis 76 Dollar sowie darüber die Schlusskurse vom 20. und 23. November bei 87,64 bis 88,91 Dollar. Das Hoch vom ersten Handelstag bei 115,10 Dollar liegt weit entfernt. Das ist eine Einordnung der Redaktion, keine Analystenmeinung; die Zeitspanne ist für Chartaussagen zu kurz.
Was bedeutet das für die Anthropic Aktienprognose?
Der Markt diskutiert drei Szenarien. Im optimistischen Szenario halten die Umsatzzuwächse an, Indexaufnahmen schaffen zusätzliche Nachfrage und die Analystenabdeckung der Konsortialbanken fällt freundlich aus – dann könnte die Aktie Richtung der Konsens-Kursziele tendieren. Im neutralen Szenario pendelt sie um den Ausgabepreis, bis Quartalszahlen als börsennotiertes Unternehmen vorliegen. Im pessimistischen Szenario drücken Lock-up-Freigaben, ein schwächeres KI-Umfeld und Zweifel an der Bewertung den Kurs unter das Tief vom 25. November. Welches Szenario eintritt, lässt sich aus heutiger Sicht nicht belegen.
Was beobachten Anleger bei der Anthropic Aktie jetzt?
27. November: Verkürzter US-Handel bis 13:00 Uhr New Yorker Zeit; die Liquidität ist nach dem Feiertag gering.
30. November: Aufnahme in die MSCI-Indizes zum Handelsschluss.
15. Dezember: Freigabe von bis zu rund 300 Millionen weiteren Insider-Aktien.
21. Dezember: Nach Marktberichten mögliche Aufnahme in den Nasdaq-100 und FTSE-Indizes; eine Bestätigung der Nasdaq lag nicht vor.
Offen: Termin der ersten Quartalszahlen als börsennotiertes Unternehmen.
FAQ zur Anthropic Aktie
Wie hoch ist die Anthropic Aktie aktuell?
Der Nasdaq-Schlusskurs am 25. November 2026 lag bei 82,79 US-Dollar (+1,07 Prozent). Am 26. November ist die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen.
Wo kann man die Anthropic Aktie handeln?
Die Aktie ist an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT notiert, die ISIN lautet US03703U1079. In Deutschland wird sie auch an Handelsplätzen wie Tradegate, gettex oder Börse Stuttgart gehandelt.
Was erwarten Analysten bei der Anthropic Aktienprognose?
Der Konsens von 15 Analysten liegt bei einem durchschnittlichen Kursziel von rund 136 Dollar (Median 130 Dollar, Spanne 92 bis 300 Dollar). Die Konsortialbanken haben noch nicht berichtet.
Zahlt Anthropic eine Dividende?
Eine Dividende ist nach den vorliegenden Angaben nicht vorgesehen; das Unternehmen schreibt weiterhin Verluste.
Was bedeutet der Lock-up für die Anthropic Aktie?
Insider dürfen ihre Aktien nur gestaffelt verkaufen. Am 15. Dezember werden bis zu rund 300 Millionen Aktien handelbar, weitere Tranchen folgen 2027. Das kann zusätzliches Angebot am Markt erzeugen.
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