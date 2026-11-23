Die Anthropic Aktie (Ticker ANT, ISIN US03703U1079) ist der Spielverderber des Wochenstarts: Während Nvidia zeitweise gut 30 Prozent zulegt und der Nasdaq-Auswahlindex um rund 6 bis 7 Prozent springt, notiert die Aktie des KI-Neulings an der Nasdaq bei 86,23 US-Dollar und damit 3,0 Prozent unter dem Freitagsschluss von 88,91 Dollar (Stand 20:33 Uhr MEZ, 14:33 Uhr in New York). Der Börsengang liegt gerade vier Handelstage zurück, der Ausgabepreis betrug 83 Dollar.
Anthropic Aktienanalyse: Tech-Rally ohne Anthropic – warum die Aktie nur knapp über dem Ausgabepreis von 83 Dollar hängt
Während Nvidia, Nasdaq und fast alle KI-Werte am Montag steigen, fällt die Anthropic Aktie (ANT) um rund 3 Prozent auf etwa 86 Dollar. Die Aktienanalyse zu Börsengang, Zahlen, Bewertung, Lock-up und der Aktienprognose der Analysten.
In dieser Anthropic Aktienanalyse zeigen wir, warum die Aktie nicht vom Rebound profitiert, was die Zahlen aus dem Börsenprospekt zeigen und wie die Anthropic Aktienprognose der Analysten aussieht. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Auslöser
Was ist bei der Anthropic Aktie passiert?
Zur Eröffnung lag die Aktie am Montag zunächst klar im Plus; ein erster Spitzenkurs von rund 94 Dollar markierte das Tageshoch. Im Verlauf drehte sie ins Minus und fiel bis auf 84,79 Dollar, nur etwa 2 Prozent über dem Ausgabepreis. Am Freitag hatte sie mit 83,05 Dollar sogar nur 5 Cent darüber gelegen und mit 88,91 Dollar (minus 8,5 Prozent) geschlossen.
Zum Vergleich der Anfang: Am Donnerstag, dem 19. November, eröffnete die Aktie bei 111,50 Dollar, erreichte 115,10 Dollar und schloss bei 97,17 Dollar. Vom Debüthoch bis zum heutigen Tagestief sind das rund 26 Prozent. Die Gründe dafür sind nicht in einer einzelnen Nachricht zu finden; Marktbeobachter verweisen auf die hohe Bewertung, die große Zahl neuer Aktien und mögliche Verkäufe, sobald Sperrfristen enden.
|Handelstag
|Eröffnung/Erstkurs
|Hoch
|Tief
|Schluss
|Do 19.11.2026
|111,50
|115,10
|92,72
|97,17
|Fr 20.11.2026
|–
|92,56
|83,05
|88,91
|Mo 23.11.2026
|93,65
|94,24
|84,79
|86,23 (Stand 20:33 Uhr MEZ)
Montag: Stand 14:33 Uhr New York (20:33 Uhr MEZ), Handel lief noch. Ausgabepreis 83 USD. Der Donnerstagsschluss variiert je nach Datenquelle um wenige Cent (96,98 bis 97,17 USD).
Quelle: Nasdaq-Kursdaten, Redaktion
Das Unternehmen
Wie verdient die Anthropic Aktie ihr Geld?
Anthropic entwickelt die KI-Modelle der Claude-Familie und verkauft ihren Zugang an Unternehmen, Entwickler und Privatkunden. Nach dem Börsenprospekt stammen 79 Prozent der Umsätze aus nutzungsbasierter Abrechnung (Schnittstellen), 21 Prozent aus Abonnements. Die fünf größten Kunden stehen für rund 25 Prozent der Erlöse, kein Kunde für mehr als 10 Prozent; Cloud-Marktplätze von Partnern vermitteln 44 Prozent des Umsatzes.
Zu den Großaktionären gehören Amazon (rund 14,6 Prozent des Kapitals) und Google (rund 13,4 Prozent). Die sieben Mitgründer halten über eine Sonderaktie 50,1 Prozent der Stimmrechte, ein Treuhandfonds wählt die Mehrheit des Verwaltungsrats. Anleger der Börsenklasse haben damit nur eingeschränkten Einfluss; das nennt der Prospekt als eigenen Risikofaktor.
Zahlen
Was zeigen die Zahlen zur Anthropic Aktienanalyse?
Das Wachstum ist außergewöhnlich: Der Umsatz stieg von 386 Millionen Dollar 2024 auf 4,59 Milliarden Dollar 2025 und erreichte allein im dritten Quartal 2026 16,96 Milliarden Dollar, ein Plus von rund 1.100 Prozent zum Vorjahresquartal. Auf die letzten zwölf Monate kommen 35,3 Milliarden Dollar; die laufende Jahresrate lag Ende Oktober nach Prospektangaben bei rund 81 Milliarden Dollar.
|Kennzahl
|2025
|9M 2026
|Q3 2026
|Umsatz
|4,59 Mrd. USD
|33,24 Mrd. USD
|16,96 Mrd. USD
|Betriebsergebnis
|-8,06 Mrd. USD
|-1,26 Mrd. USD
|-0,57 Mrd. USD
|Nettoergebnis
|-41,97 Mrd. USD
|-104,04 Mrd. USD
|–
|Liquide Mittel
|–
|131,8 Mrd. USD (30.09.)
|–
Der hohe Nettoverlust enthält rund 94,3 Mrd. USD nicht zahlungswirksame Zeitwertänderungen (9M 2026). Operativer und freier Cashflow liegen uns nicht belegt vor.
Quelle: Börsenprospekt von Anthropic (Angaben zum Börsengang vom 19.11.2026)
Auf der Gewinnseite ist die Aktie damit noch ein Wachstumsversprechen: Operativ liegt das Unternehmen im Minus, wenn auch mit sinkendem Verlust. Hinzu kommen Verpflichtungen für Rechenleistung von rund 900 Milliarden Dollar (davon rund 186 Milliarden mit Kündigungsrechten oder Bedingungen), von denen etwa 70 Milliarden in den nächsten zwölf Monaten fällig werden. Aus dem Börsengang flossen dem Unternehmen mehr als 100 Milliarden Dollar zu, davon 26 Milliarden aus einer Privatplatzierung bei Google, Nvidia, AMD und weiteren. Pro forma lagen die liquiden Mittel danach bei rund 232 Milliarden Dollar.
Bewertung
Wie teuer ist die Anthropic Aktie?
Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis gibt es wegen der Verluste nicht. Zum Börsengang lag die Bewertung voll verwässert bei rund 1,5 Billionen Dollar, bezogen auf den Umsatz der letzten zwölf Monate sind das rund 24 bis 40 Mal, je nach Rechenweise. Mit einer Marktkapitalisierung von 1,15 Billionen Dollar (ohne volle Verwässerung) liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis heute bei rund 33 (eigene Rechnung); auf die Jahresrate von 81 Milliarden bezogen sind es etwa 14.
|Merkmal
|Anthropic
|OpenAI
|Bewertung
|rund 1,5 Bio. USD (IPO, voll verwässert)
|rund 1,3 Bio. USD (privat, Schätzung)
|Umsatz 2025
|4,59 Mrd. USD
|rund 13 Mrd. USD
|Umsatz zuletzt
|35,3 Mrd. USD (TTM)
|rund 35 Mrd. USD (2026 erwartet)
|Börsennotiz
|Nasdaq, seit 19.11.2026
|keine
OpenAI ist nicht börsennotiert; die Angaben sind Schätzungen aus Marktberichten und mit den Zahlen von Anthropic wegen unterschiedlicher Umsatzrechnung nur eingeschränkt vergleichbar.
Quelle: Börsenprospekt von Anthropic, Marktberichte (Stand 15.11. bis 23.11.2026)
Analysten
Wie sieht die Anthropic Aktienprognose der Analysten aus?
Wegen der Sperrfrist für die Konsortialbanken liegt noch keine Studie der Banken vor, die den Börsengang begleitet haben; deren Ruhephase endet nach Berechnungen von Marktbeobachtern frühestens Ende November, der offizielle Termin ist nicht belegt. Erste Studien unabhängiger Häuser kommen überwiegend zu positiven Urteilen, mit Kurszielen zwischen rund 105 und 155 Dollar; ein Haus hat die Aktie zunächst ohne Kursziel auf „Neutral“ gesetzt.
Im Konsens liegt das durchschnittliche Kursziel bei etwa 120 Dollar bei einem Gesamturteil „Buy“ und elf Analysten (Stand 23. November 2026). Zum Kurs von 86,23 Dollar ergäbe das rechnerisch einen Abstand von rund 40 Prozent. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Chart
Was sagt die Charttechnik zur Anthropic Aktie?
Für klassische Indikatoren wie die 50- oder 200-Tage-Linie fehlt die Kurshistorie. Die Chartlage beschreibt sich daher an markanten Marken: Der Ausgabepreis von 83 Dollar ist die Unterstützung, die am Freitag bis auf 5 Cent getestet wurde. Nach oben liegen die Marken bei 92 bis 94 Dollar (Hochs von Freitag und Montag) und bei 115 Dollar (Debüthoch). Die Handelsumsätze sind hoch: Am Donnerstag wurden 848,6 Millionen Aktien gehandelt, am Freitag rund 400 Millionen, am Montag waren es bis 14:33 Uhr New Yorker Zeit 196,7 Millionen.
Pro und Contra
Was spricht für und gegen die Anthropic Aktie?
Szenarien
Wie geht es mit der Anthropic Aktie weiter? Die Aktienprognose im Szenario
Der Markt diskutiert zwei Lager. Optimisten verweisen auf das Wachstum, die schnell sinkenden operativen Verluste und die Rolle der Claude-Modelle im Unternehmensgeschäft; sie sehen die Bewertung durch die Wachstumsraten gedeckt. Skeptiker halten dagegen, dass der Börsenwert bereits viele Jahre Wachstum vorwegnimmt, die Kapitalbindung durch Rechenleistung enorm ist und mit dem Auslaufen von Sperrfristen zusätzliches Angebot an den Markt kommen kann. Ein Sonderfaktor ist die erwartete Aufnahme in Indizes: Bei Nasdaq-100 und anderen Indizes wird ein Beitritt in den ersten Wochen nach dem Börsengang diskutiert, bestätigt ist das nicht.
Der Konsens liegt bei rund 120 Dollar; die Spanne der ersten Studien reicht von etwa 105 bis 155 Dollar. Diese Zahlen sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Termine
Was beobachten Anleger bei der Anthropic Aktie jetzt?
26. November 2026: Thanksgiving, die US-Börsen bleiben geschlossen; am 27. November schließt die Börse bereits um 19:00 Uhr MEZ.
Ende November bis Mitte Dezember: voraussichtliches Ende der Ruhephase für Konsortialbanken und damit mögliche erste Banken-Studien (Termin nicht offiziell).
15. Dezember 2026: nächste Lock-up-Stufe mit rund 299 Millionen Aktien; weitere Stufen am 5. Januar, 19. Januar und 2. Februar 2027.
Mögliche Indexaufnahmen: Nasdaq 100 und Russell-Indizes (unbestätigt).
17. Mai 2027: spätestens Ende der Hauptsperrfrist; Gründer bis 18. November 2027.
FAQ
Häufige Fragen zur Anthropic Aktie
Warum fällt die Anthropic Aktie, obwohl der Markt steigt? Eine einzelne Ursache nennt das Unternehmen nicht. Marktbeobachter verweisen auf die hohe Bewertung, das große Angebot neuer Aktien und mögliche Verkäufe bei auslaufenden Sperrfristen.
Wie hoch ist die Anthropic Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt bei rund 120 Dollar bei einem Gesamturteil „Buy“, die ersten Studien nennen Ziele von etwa 105 bis 155 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter, keine garantierte Entwicklung.
Wie teuer ist die Anthropic Aktie? Ein KGV gibt es wegen der Verluste nicht; das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei rund 33 auf den Umsatz der letzten zwölf Monate und bei etwa 14 auf die Jahresrate.
Wo ist die Anthropic Aktie notiert? An der Nasdaq unter dem Kürzel ANT (ISIN US03703U1079); in Deutschland ist sie auch im Freiverkehr handelbar.
Wann endet die Sperrfrist? Stufenweise: Ein Teil der Aktien war ab dem 19. November frei, die nächste Stufe folgt am 15. Dezember 2026, die Hauptsperre endet spätestens am 17. Mai 2027.
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