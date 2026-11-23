Zur Eröffnung lag die Aktie am Montag zunächst klar im Plus; ein erster Spitzenkurs von rund 94 Dollar markierte das Tageshoch. Im Verlauf drehte sie ins Minus und fiel bis auf 84,79 Dollar, nur etwa 2 Prozent über dem Ausgabepreis. Am Freitag hatte sie mit 83,05 Dollar sogar nur 5 Cent darüber gelegen und mit 88,91 Dollar (minus 8,5 Prozent) geschlossen.

Zum Vergleich der Anfang: Am Donnerstag, dem 19. November, eröffnete die Aktie bei 111,50 Dollar, erreichte 115,10 Dollar und schloss bei 97,17 Dollar. Vom Debüthoch bis zum heutigen Tagestief sind das rund 26 Prozent. Die Gründe dafür sind nicht in einer einzelnen Nachricht zu finden; Marktbeobachter verweisen auf die hohe Bewertung, die große Zahl neuer Aktien und mögliche Verkäufe, sobald Sperrfristen enden.