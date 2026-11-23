Erster Kurs 111,50 USD, Schluss am Donnerstag 97,17 USD, am Freitag 88,91 USD. Die Anthropic Aktie hat den Aufschlag zum Ausgabepreis binnen zwei Tagen mehr als halbiert.
Anthropic Aktienanalyse: 315 Millionen Aktien sofort frei, Kurs bei 88,91 Dollar – wie viel Lockup-Druck steckt schon im Kurs?
Zwei Handelstage nach dem Börsengang liegt die Anthropic Aktie nur noch gut 7 Prozent über dem Ausgabepreis. Die Anthropic Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung, Analystenstimmen und die Lockup-Termine, die Anleger jetzt im Blick behalten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Anthropic, PBC
- Ticker
- ANT (Nasdaq)
- ISIN
- noch nicht verifiziert
- Börsengang
- 19.11.2026, Ausgabepreis 83 USD
- Emissionsvolumen
- rund 81 Mrd. USD (Basisangebot)
- Free Float
- rund 8 % der Aktien
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Nasdaq; Kursstand Montag lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
Kurs: Vom Eröffnungsfeuerwerk zurück Richtung Ausgabepreis
Auslöser: Lockup-Überhang
Rund 315 Millionen Aktien von Mitarbeitern dürfen ab dem ersten Handelstag verkauft werden, weitere Tranchen folgen ab dem 15.12.2026.
Zahlen: Rasantes Wachstum, tiefrote Bilanz
Im dritten Quartal 2026 lag der Umsatz bei rund 17 Mrd. USD, der Nettoverlust bei rund 23 Mrd. USD, getrieben von nicht zahlungswirksamen Bewertungseffekten.
Nächster Test: Analystenstart um den 30.11.
Die Konsortialbanken dürfen frühestens rund zehn Tage nach dem Angebot mit eigener Einschätzung starten.
Die Anthropic Aktie (Ticker ANT, Nasdaq; eine ISIN lag bei Redaktionsschluss nicht verlässlich vor) hat nach dem Börsengang vom Donnerstag einen Achterbahnstart hingelegt: Eröffnung bei 111,50 US-Dollar, Schluss am ersten Tag bei 97,17 Dollar, am Freitag dann ein Minus von 8,5 Prozent auf 88,91 Dollar. Zum Ausgabepreis von 83 Dollar bleibt ein Aufschlag von gut 7 Prozent. Dazu kommt ein Thema, das die Anthropic Aktienanalyse jetzt dominiert: Nach Berichten über den Börsenprospekt könnten in den kommenden Wochen und Monaten mehr Aktien in den Handel kommen, als im Börsengang überhaupt platziert wurden.
Anthropic Aktienanalyse
Was ist bei der Anthropic Aktie passiert?
Der KI-Konzern hat seinen Börsengang am 18. November bei 83 Dollar je Aktie festgelegt, oberhalb der zuvor genannten Spanne von 70 bis 78 Dollar. Angeboten wurden rund 980 Millionen Class-A-Aktien, das Basisangebot summiert sich auf etwa 81 Milliarden Dollar. Nach Medienberichten wurde die Mehrzuteilungsoption inzwischen ausgeübt, das Gesamtvolumen läge dann bei rund 93,5 Milliarden Dollar; diese Angabe konnte die Redaktion nicht aus der Primärquelle prüfen. Zusätzlich platzierte das Unternehmen laut Prospektauswertungen stimmrechtslose Aktien im Volumen von rund 26 Milliarden Dollar bei strategischen Partnern.
Am Donnerstag schoss die Aktie zur Eröffnung auf 111,50 Dollar, ein Plus von 34 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis, und schloss bei 97,17 Dollar (+17,1 Prozent). Am Freitag drehte der Wind: Die Tagesspanne reichte von 83,05 bis 92,56 Dollar, der Schluss lag bei 88,91 Dollar. Nachbörslich notierte der Titel bei etwa 87,80 Dollar (19:59 Uhr New Yorker Zeit). Der Börsenwert sank auf Basis der ausstehenden Aktien auf rund 1,18 Billionen Dollar, an einem Tag verlor Anthropic damit rund 109 Milliarden Dollar Wert. Voll verwässert, also inklusive aller Optionen und Wandlungsrechte, lag die Bewertung zum Ausgabepreis bei rund 1,5 Billionen Dollar.
Zum Hintergrund: Der gesamte KI-Sektor stand am Freitag unter Druck, die Nasdaq verlor rund 5 Prozent. Anthropic wurde also nicht nur von eigenen Themen, sondern auch von der Marktstimmung getroffen.
Geschäftsmodell
Wie verdient Anthropic sein Geld?
Anthropic entwickelt KI-Modelle und verkauft den Zugang dazu: an Unternehmen über Schnittstellen und Cloud-Plattformen, an Entwickler und an Privatkunden über Abonnements. Der Konzern ist als Public Benefit Corporation organisiert; ein Treuhandgremium, der Long-Term Benefit Trust, wählt laut Prospektauswertungen die Mehrheit des Verwaltungsrats, und die Gründer halten über eine Sonderaktie gut die Hälfte der Stimmrechte. Große Cloud-Partner sind zugleich Investoren: Amazon hält nach Prospektangaben rund 14,6 Prozent des Kapitals, Alphabet rund 13,4 Prozent, jeweils ohne Stimmrechte.
Das Geschäft hängt stark an Rechenleistung. Anthropic ist auf Cloud-Partner und Chiplieferanten angewiesen, die teils selbst Anteilseigner sind. Hinzu kommt eine Kundenkonzentration: Nach Berichten über den Prospekt stehen fünf Kunden für etwa ein Viertel des Umsatzes.
Zahlen und Bewertung
Wie hoch ist die Anthropic Aktie bewertet?
|Kennzahl
|1. Halbjahr 2026
|3. Quartal 2026
|Umsatz
|16.286
|16.956
|Betriebsergebnis
|–
|-567
|Nettoergebnis
|-80.748
|-23.291
|Umsatz-Run-Rate Ende Oktober
|–
|rund 81.000
Angaben aus Prospektauswertungen, nicht aus dem Primärdokument geprüft. Der Nettoverlust enthält große nicht zahlungswirksame Bewertungseffekte. Run-Rate: auf das Jahr hochgerechneter aktueller Umsatz.
Quelle: Börsenprospekt von Anthropic (Auswertung der Redaktion)
Das Wachstum ist beispiellos: In den ersten neun Monaten 2026 erlöste Anthropic rund 33 Milliarden Dollar, nach rund 2,5 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Das Betriebsergebnis war im zweiten Quartal laut Berichten zeitweise positiv, im dritten Quartal stand ein Verlust von 567 Millionen Dollar. Der operative Cashflow lag in den neun Monaten bei rund 6,6 Milliarden Dollar. Die Milliardenverluste auf dem Papier entstehen vor allem durch Neubewertungen von Beteiligungs- und Wandlungsrechten, die kein Geld kosten.
Ein klassisches KGV gibt es wegen der Verluste nicht. Als Orientierung dient das Kurs-Umsatz-Verhältnis: Bei einer Run-Rate von rund 81 Milliarden Dollar entspricht der Börsenwert von 1,18 Billionen Dollar einem rund 14-fachen Umsatz, zum voll verwässerten Wert von 1,5 Billionen Dollar rund dem 18-fachen. Das ist eine Rechnung der Redaktion, keine Unternehmensangabe.
Analysten
Was sagt die Anthropic Aktienprognose der Analysten?
Die Konsortialbanken um Goldman Sachs und Morgan Stanley unterliegen einer Sperrfrist und dürfen nach den üblichen Regeln frühestens etwa zehn Tage nach dem Angebot eigene Studien veröffentlichen, rechnerisch ab Montag, dem 30. November. Bisher haben sich deshalb vor allem unabhängige und kleinere Häuser geäußert. Stand 20.11.2026 lagen nach Auswertungen sechs Stimmen vor: fünf positive Einstufungen und ein neutrales Votum. Die Kursziele reichen von 105 bis 155 Dollar, im Schnitt liegen sie bei rund 134 Dollar und damit rund 51 Prozent über dem Freitagsschluss.
|Merkmal
|Wert
|Zahl der Stimmen
|6
|Positive Einstufungen
|5
|Neutrale Einstufungen
|1
|Niedrigstes Kursziel
|105 USD
|Höchstes Kursziel
|155 USD
|Durchschnitt
|rund 134 USD
Häuser und Einzelurteile nicht aufgeführt, da die Offenlegungen der Analysehäuser nicht einzeln geprüft wurden. Es handelt sich um eine Zusammenfassung, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Zusammenfassung veröffentlichter Analystenurteile vom 17. bis 19.11.2026
Wichtig: Eine Anthropic Aktienprognose auf Basis weniger Stimmen ist dünn. Mit dem Start der Konsortialbanken dürfte sich das Bild verbreitern und möglicherweise verschieben.
Lockup
Warum drückt der Lockup auf die Anthropic Aktie?
Der Streubesitz liegt bei rund 1,1 Milliarden Aktien, etwa 8 Prozent des Kapitals. Dem stehen nach Prospektangaben bis zu 15,5 Milliarden potenziell handelbare Aktien gegenüber, inklusive Optionen und Aktienzuteilungen, das 13,8-Fache des Börsengang-Streubesitzes. Ungewöhnlich ist der gestufte Zeitplan statt der üblichen 180 Tage.
Nach den Berichten könnten binnen 76 Tagen etwa 1,6 Milliarden Aktien handelbar werden, der Streubesitz würde sich fast verdreifachen. Weitere rund 1,7 Milliarden Aktien sollen nach der Vorlage der Zahlen für 2026 folgen. Ob und wie viel verkauft wird, ist offen; Mitarbeiter und frühe Investoren können auch halten.
Charttechnik
Wie sieht die Charttechnik aus?
Mit nur zwei Handelstagen gibt es keine belastbare Charttechnik, keine 50- oder 200-Tage-Linie. Beschreibend lässt sich sagen: Das Tagestief am Freitag lag mit 83,05 Dollar fast exakt am Ausgabepreis von 83 Dollar. Dieser Bereich gilt am Markt häufig als erste Unterstützung, weil die Konsortialbanken Kursstabilisierung betreiben können. Oberhalb markieren 92,56 Dollar (Freitagshoch) und 97,17 Dollar (Donnerstagsschluss) erste Widerstände.
Termine
Was beobachten Anleger bei der Anthropic Aktie jetzt?
Montag, 23.11.: US-Handel ab 15:30 Uhr MEZ; erste Reaktion auf den Lockup-Bericht.
Donnerstag, 26.11.: US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen; Freitag, 27.11.: verkürzter Handel bis 13:00 Uhr New Yorker Zeit.
Ab etwa 30.11.: mögliche Studienstarts der Konsortialbanken.
11./21.12.: mögliche Index-Aufnahmen (Russell, Nasdaq-100), nach Medienberichten, nicht bestätigt.
15.12., 05.01., 19.01., 02.02.: Lockup-Tranchen.
Frühjahr 2027: Jahresbericht für 2026, ein Termin ist noch nicht bestätigt.
FAQ
Häufige Fragen zur Anthropic Aktie
Was kostet die Anthropic Aktie aktuell? Der letzte Schlusskurs vom Freitag, 20.11.2026, lag an der Nasdaq bei 88,91 US-Dollar. Ausgabepreis war 83 Dollar.
Wie fällt die Anthropic Aktienanalyse zur Bewertung aus? Der Börsenwert liegt bei rund 1,18 Billionen Dollar, das entspricht rund dem 14-fachen der Umsatz-Run-Rate. Ein KGV gibt es wegen Verlusten nicht.
Was sagen Analysten zur Anthropic Aktienprognose? Sechs erste Stimmen sehen im Schnitt ein Kursziel von rund 134 Dollar; die Banken des Konsortiums sind noch nicht dabei.
Was ist der Lockup? Eine Sperrfrist, nach der bisherige Eigentümer ihre Aktien verkaufen dürfen. Bei Anthropic ist sie gestaffelt, eine erste Tranche beginnt am 15.12.2026.
Zahlt Anthropic eine Dividende? Dazu liegen der Redaktion keine Angaben vor; bei Verlusten ist eine Ausschüttung nicht zu erwarten (Einschätzung der Redaktion).
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