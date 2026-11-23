Der KI-Konzern hat seinen Börsengang am 18. November bei 83 Dollar je Aktie festgelegt, oberhalb der zuvor genannten Spanne von 70 bis 78 Dollar. Angeboten wurden rund 980 Millionen Class-A-Aktien, das Basisangebot summiert sich auf etwa 81 Milliarden Dollar. Nach Medienberichten wurde die Mehrzuteilungsoption inzwischen ausgeübt, das Gesamtvolumen läge dann bei rund 93,5 Milliarden Dollar; diese Angabe konnte die Redaktion nicht aus der Primärquelle prüfen. Zusätzlich platzierte das Unternehmen laut Prospektauswertungen stimmrechtslose Aktien im Volumen von rund 26 Milliarden Dollar bei strategischen Partnern.

Am Donnerstag schoss die Aktie zur Eröffnung auf 111,50 Dollar, ein Plus von 34 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis, und schloss bei 97,17 Dollar (+17,1 Prozent). Am Freitag drehte der Wind: Die Tagesspanne reichte von 83,05 bis 92,56 Dollar, der Schluss lag bei 88,91 Dollar. Nachbörslich notierte der Titel bei etwa 87,80 Dollar (19:59 Uhr New Yorker Zeit). Der Börsenwert sank auf Basis der ausstehenden Aktien auf rund 1,18 Billionen Dollar, an einem Tag verlor Anthropic damit rund 109 Milliarden Dollar Wert. Voll verwässert, also inklusive aller Optionen und Wandlungsrechte, lag die Bewertung zum Ausgabepreis bei rund 1,5 Billionen Dollar.

Zum Hintergrund: Der gesamte KI-Sektor stand am Freitag unter Druck, die Nasdaq verlor rund 5 Prozent. Anthropic wurde also nicht nur von eigenen Themen, sondern auch von der Marktstimmung getroffen.