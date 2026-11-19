aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 15:59 11 Min.

Anthropic geht zu 83 US-Dollar an die Börse, fünf Analysten sehen Kursziele bis 155 US-Dollar – doch trotz zwölfmal so viel Umsatz schreibt der Claude-Entwickler operativ rote Zahlen.

Anthropic geht mit 83 US-Dollar je Aktie an die Nasdaq. Wer die Anthropic-Aktie (ISIN: US03703U1079, WKN: A42SXH, Ticker: ANT) zum Ausgabepreis erhält, steigt bei einer voll verwässerten Bewertung von rund 1,5 Billionen US-Dollar ein. Was bekommt ein Aktionär dafür? Einen KI-Entwickler, der seinen Quartalsumsatz binnen eines Jahres etwa verzwölffacht hat und mit Claude bereits tief im Arbeitsalltag großer Unternehmen steckt. Er bekommt aber auch die Rechnung für diese Expansion. Im jüngsten Quartal setzte Anthropic rund 17 Mrd. US-Dollar um und verlor operativ 567 Mio. US-Dollar. Fünf Analysten sehen dennoch Spielraum bis auf 105 bis 155 US-Dollar. Wie viel von diesem Potenzial sich erschließen lässt, entscheidet sich an einer Frage, die mit der technischen Brillanz von Claude allein kaum zu beantworten ist. Was verdient Anthropic, wenn ein Kunde seine nächste Million Anfragen stellt?

Ein Börsengang, der schon vor dem ersten Handel größer wurde

Die ursprüngliche Preisspanne lag bei 70 bis 78 US-Dollar. Die Nachfrage erlaubte es Anthropic, sowohl den Preis als auch die Zahl der angebotenen Aktien anzuheben. Zum ersten Handelstag am 19. November kommen im öffentlichen Basisangebot 980 Mio. Aktien zu je 83 US-Dollar auf den Markt. Das ergibt ein Volumen von 81,34 Mrd. US-Dollar. Parallel zeichnen Investoren für 26 Mrd. US-Dollar weitere Aktien zum selben Preis. Damit erreicht die Transaktion vor einer möglichen Mehrzuteilung ein Bruttovolumen von 107,34 Mrd. US-Dollar.

Für Aktionäre lohnt sich ein Blick darauf, wohin das Geld fließt. Gut 956 Mio. der öffentlich angebotenen Aktien stammen von Anthropic selbst, knapp 24 Mio. von bisherigen Anteilseignern. Nach Abzug der geschätzten Kosten erwartet das Unternehmen aus eigenen Aktienverkäufen und Privatplatzierung zusammen einen Nettoerlös von 104,8 Mrd. US-Dollar. Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption wären es rund 117 Mrd. US-Dollar. Der überwiegende Teil des Geldes steht damit dem Unternehmen zur Verfügung. Das ist für ein Geschäftsmodell wichtig, bei dem zwischen der Bestellung von Rechenkapazität und der ersten zahlenden Kundenanfrage erhebliche Zeit liegen kann.

Warum Kunden für Claude sechs- und siebenstellige Beträge ausgeben

Die überzeugendste Zahl für Anthropic findet sich abseits der milliardenschweren Emission. Ende 2025 zählte das Unternehmen rund 1.500 Kunden, die in den vorangegangenen zwölf Monaten jeweils mindestens 100.000 US-Dollar Umsatz beigesteuert hatten. Ende September 2026 waren es mehr als 11.900. Über 1.900 Kunden standen bereits für mindestens 1 Mio. US-Dollar Jahresumsatz, rund 250 sogar für mindestens 10 Mio. US-Dollar. Die Größenordnung spricht dafür, dass Claude bei einem wachsenden Teil der Kundschaft längst ein eigenes Budget rechtfertigt.

Wie aus einem ersten Auftrag ein größerer werden kann, lässt sich an einem Softwareteam nachvollziehen. Entwickler nutzen Claude Code zunächst für eine klar begrenzte Aufgabe, etwa um bestehenden Programmcode zu verstehen. Bewährt sich das Werkzeug im Alltag, kommen weitere Entwickler hinzu. Baut dasselbe Unternehmen Claude anschließend über eine Programmierschnittstelle in ein eigenes Produkt ein, hängt die Nutzung plötzlich auch davon ab, wie viele seiner Kunden dieses Produkt aufrufen. Anthropic kann mit dem Geschäft des Kunden mitwachsen. Einen neuen Vertrag mit einem weiteren Großkonzern muss der Vertrieb dafür nicht erst gewinnen.

Dieses Muster hat eine Kehrseite, die gerade bei hohen Wachstumsraten leicht untergeht. Verbrauchsabhängige Erlöse reagieren schnell, wenn Kunden ihre Nutzung ausweiten. Sie reagieren ebenso schnell, wenn ein Entwickler kürzere Anfragen programmiert, eine Routineaufgabe an ein günstigeres Modell vergibt oder ein Pilotprojekt beendet. Eine Million Dollar Umsatz in den zurückliegenden zwölf Monaten sagt viel über die bisherige Nachfrage aus. Wie viel davon im nächsten Jahr wiederkehrt, hängt auch davon ab, welchen wirtschaftlichen Nutzen der Kunde seinem Einkauf nachweisen kann.

Was nach 17 Milliarden Dollar Quartalsumsatz übrig blieb

Im dritten Quartal 2026 erwirtschaftete Anthropic rund 17 Mrd. US-Dollar Umsatz, verglichen mit rund 1,4 Mrd. US-Dollar ein Jahr zuvor. Die Ertragsentwicklung verlief weniger geradlinig. Auf einen operativen Gewinn von 974 Mio. US-Dollar im zweiten Quartal folgte der operative Verlust von 567 Mio. US-Dollar im dritten. Rund 5 Mrd. US-Dollar entfielen im jüngsten Quartal auf kurzfristig beschaffte Rechenkapazitäten. Hinzu kamen rund 2 Mrd. US-Dollar nicht zahlungswirksamer Aufwand im Zusammenhang mit aktienbasierten Zuwendungen an gemeinnützige Organisationen.

Beide Posten verdienen eine unterschiedliche Bewertung. Die Zuwendungen belasteten das ausgewiesene Ergebnis, ohne in gleicher Höhe Geld aus der Kasse abfließen zu lassen. Der kurzfristige Zukauf von Rechenleistung berührt dagegen den Kern des Geschäfts. Liefert Anthropic einem Kunden zusätzliche Kapazität, kann das einen wichtigen Auftrag sichern. Muss das Unternehmen dafür besonders teuer einkaufen, bleibt vom zusätzlichen Umsatz weniger übrig. Genau das macht es für Anleger schwierig, ein außergewöhnlich starkes Umsatzquartal unmittelbar in künftigen Gewinn je Aktie umzurechnen.

Das bereinigte operative Ergebnis stieg gegenüber dem Vorquartal von rund 2,2 auf 2,5 Mrd. US-Dollar. Gleichzeitig sank die bereinigte operative Marge von 19% auf 15%. Preissenkungen und Rabatte dämpften den Umsatzzuwachs gegenüber dem Vorquartal um rund 600 Mio. US-Dollar. Für die nächsten Berichte ergibt sich daraus ein aussagekräftiger Test. Steigen die Ausgaben der Kunden auch dann kräftig weiter, wenn Anthropic weniger Preisnachlässe gewährt? Gelingt das bei sinkenden Rechenkosten je Auftrag, würde aus technischer Effizienz ein Vorteil, der sich im Ergebnis der Aktionäre zeigt.

Die teure Entscheidung, die Anthropic heute für seine Kunden von morgen trifft

Wie anspruchsvoll die Kapazitätsplanung ist, zeigt eine Vereinbarung mit Amazon. Anthropic hat sich verpflichtet, zwischen Mai 2026 und April 2036 insgesamt mindestens 110 Mrd. US-Dollar auszugeben, unabhängig von der tatsächlichen Nutzung. Über einen solchen Zeitraum können mehrere Generationen von KI-Modellen und Chips aufeinanderfolgen. Die Vorteile eines langfristigen Vertrags liegen auf der Hand, wenn Kunden Schlange stehen und kurzfristig verfügbare Kapazität teuer ist. Bleibt die Auslastung hinter den Erwartungen, laufen die vereinbarten Zahlungen weiter.

Für Anleger wäre es deshalb zu einfach, die 104,8 Mrd. US-Dollar Nettoerlös aus dem Börsengang als frei verfügbares Polster zu verbuchen. Anthropic will unter anderem Infrastruktur, Rechenleistung und Personal finanzieren. Rund 4,3 Mrd. US-Dollar sind für erwartete Steuerabführungen im Zusammenhang mit der Abwicklung aktienbasierter Mitarbeitervergütungen vorgesehen. Der Börsengang verschafft dem Unternehmen erheblich mehr Zeit und finanziellen Spielraum. Wie effizient es dieses Kapital einsetzt, wird sich daran messen lassen, wie viel zusätzlichen Umsatz und operativen Gewinn die heute vereinbarte Rechenleistung später tatsächlich ermöglicht.

Cloud-Konzerne öffnen Türen und sitzen mit am Verhandlungstisch

Der Vertrieb über große Cloud-Plattformen gehört zu Anthropics besten Chancen im Firmenkundengeschäft. Ein Konzern, der bereits über eine solche Plattform einkauft, kann Claude über bestehende Geschäftsbeziehungen beziehen. Das vereinfacht den Zugang zu Kunden, deren Einkauf bei einem neuen Anbieter zunächst Verträge, Abrechnung und technische Freigaben prüfen müsste. Für Anthropic ist das besonders wertvoll, wenn aus einem erfolgreichen Test ein unternehmensweiter Einsatz werden soll. Der Partner bringt eine Vertriebsorganisation und einen vorhandenen Kundenstamm mit.

Dieselben Plattformen können ihren Kunden aber auch andere Modelle anbieten. Beim nächsten Auftrag vergleicht der Einkauf, wie zuverlässig Claude eine konkrete Aufgabe löst, wie lange die Antwort dauert und was der vollständige Vorgang kostet. Für eine anspruchsvolle Programmieraufgabe kann ein teureres Modell die günstigere Wahl sein, wenn es einem erfahrenen Entwickler Stunden spart. Bei tausendfach wiederholten Routineaufgaben kann bereits ein kleiner Preisunterschied den Ausschlag für einen Wettbewerber geben. Anthropics Preissetzungsmacht dürfte deshalb von Anwendung zu Anwendung erheblich variieren. Ein einheitlicher Marktanteil würde diese Unterschiede nur unvollständig abbilden.

Was 1,5 Billionen US-Dollar an der Börse voraussetzen

Eine einfache Rechnung macht die Bewertung greifbar. Rechnet man die rund 17 Mrd. US-Dollar Umsatz aus dem dritten Quartal auf vier gleich große Quartale hoch, ergeben sich rund 68 Mrd. US-Dollar. Die voll verwässerte Bewertung zum Ausgabepreis entspricht etwa dem 22-Fachen dieses Betrags. Die Rechnung beschreibt eine Momentaufnahme. Bei anhaltendem Wachstum kann der tatsächliche Jahresumsatz rasch höher ausfallen. Bereits bezahlt ist allerdings auch die Erwartung, dass Anthropic mit seinen Erlösen auf Dauer erhebliche Gewinne erzielen kann.

Wie viel dabei an der Marge hängt, zeigt ein Gedankenexperiment. Angenommen, Anthropic erwirtschaftet eines Tages 100 Mrd. US-Dollar Jahresumsatz. Bei 10% operativer Marge blieben 10 Mrd. US-Dollar operativer Gewinn, bei 30% wären es 30 Mrd. US-Dollar. Gleicher Umsatz, dreifacher Gewinn. Beide Margen sind reine Rechenannahmen. Sie zeigen, warum Anleger bei dieser Aktie den Preis für Rechenkapazität und die Rabatte für Großkunden ebenso ernst nehmen sollten wie den nächsten Umsatzrekord. Ein technologischer Erfolg kann sich je nach Kostenstruktur sehr unterschiedlich auf den Wert einer Aktie auswirken.

Fünf Analysten, fünf positive Urteile und 50 Dollar Abstand

Patrick Walravens von Citizens JMP startet die Beobachtung mit "Market Outperform" und einem Kursziel von 125 US-Dollar. Gemessen am Ausgabepreis entspricht das einem Aufwärtspotenzial von 50,6%. Patrick Walravens hebt unter anderem hervor, dass Anthropic seine Modelle auf vier großen Chipfamilien trainieren und betreiben kann. Diese Flexibilität ist für das Unternehmen wirtschaftlich relevant. Je mehr Hardware für eine Aufgabe infrage kommt, desto mehr Möglichkeiten hat Anthropic bei der Beschaffung. Zu den Risiken zählt der Analyst den Preisdruck durch konkurrierende Modelle und den Finanzierungsbedarf bei nachlassendem Wachstum.

Ben Reitzes von Melius Research vergibt ein "Buy" und nennt mit 155 US-Dollar das höchste Kursziel der fünf Analysten. Sein Ziel bezieht sich ausdrücklich auf zwei Jahre. Gegenüber 83 US-Dollar beträgt der rechnerische Abstand 86,7%. Ben Reitzes traut Anthropic langfristig operative Margen von mehr als 30% zu. Zu seiner Einschätzung trägt bei, wie stark die Kosten für die Bedienung der Kunden im Verhältnis zum Umsatz gesunken seien. Sein Kursziel setzt damit sowohl eine weitere Expansion als auch Fortschritte bei der Rentabilität voraus. Bis sich diese These anhand mehrerer Jahresabschlüsse prüfen lässt, kann sich die Aktie erheblich anders entwickeln.

Alex Zukin von Wolfe Research nimmt die Anthropic-Aktie mit "Outperform" und einem Kursziel von 135 US-Dollar in die Bewertung auf. Das entspricht 62,7% über dem Ausgabepreis. Scott Berg von Needham & Company startet mit "Buy" und 150 US-Dollar. Sein Ziel liegt 80,7% über dem Emissionspreis und nur fünf Dollar unter dem von Ben Reitzes. Pierre Ferragu von New Street Research setzt sein Kursziel bei 105 US-Dollar an und vergibt ebenfalls ein "Buy". Selbst die niedrigste Schätzung dieser Gruppe liegt damit 26,5% über dem Preis, den Erstzeichner zahlen. Pierre Ferragu sieht für künstliche Intelligenz langfristig einen größeren adressierbaren Markt als für Cloud-Computing.

Im Durchschnitt ergeben die fünf Kursziele 134 US-Dollar, der mittlere Wert der nach Höhe sortierten Ziele liegt bei 135 US-Dollar. Gegenüber dem Emissionspreis von 83 US-Dollar entspricht der Durchschnitt einem Plus von 61,4%. Die fünf Analysten stimmen also in der Richtung überein, während zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Ziel 50 US-Dollar liegen. Zudem unterscheiden sich die Zeithorizonte. Und für Anleger, die erst im laufenden Nasdaq-Handel kaufen, zählt der eigene Einstiegskurs. Wer beispielsweise 100 US-Dollar bezahlt, hat bis zum Ziel von Pierre Ferragu noch 5% Spielraum und bis zum Durchschnittsziel 34%. Dieselben Analystenurteile ergeben bei einem anderen Kaufpreis eine deutlich andere Rechnung.

Worauf es beim ersten Quartalsbericht nach dem IPO ankommt

Anthropic bringt etwas an die Börse, das sich bei vielen jungen Technologieunternehmen erst nach Jahren beurteilen lässt. Tausende Kunden geben bereits sechsstellige Beträge aus, und der Sprung beim Quartalsumsatz belegt, wie schnell sich eine erfolgreiche Anwendung verbreiten kann. Für eine positivere Bewertung müsste der nächste Bericht vor allem zeigen, dass diese Kunden ihre Nutzung auch ohne größere Rabatte ausbauen und dass die bereinigte operative Marge bei höherem Umsatz wieder steigt. Besonders aufschlussreich wäre ein Quartal, in dem Anthropic zugleich weniger teure Zusatzkapazität beschaffen muss und einen ausgewiesenen operativen Gewinn erzielt.

Das Urteil zum Börsenstart fällt deshalb neutral aus. Anthropic hat die Nachfrage nach Claude eindrucksvoll belegt. Die Bewertung von rund 1,5 Billionen US-Dollar nimmt bereits einen erheblichen Teil des künftigen Erfolgs vorweg. Wie attraktiv die Aktie zu 83 US-Dollar tatsächlich ist, wird sich an den nächsten Großkunden zeigen, die ihre Verträge ausweiten, und an den Kosten, zu denen Anthropic ihre Aufträge erfüllt. Wer beides verfolgt, erfährt über den Wert der Aktie mehr als aus dem ersten Kursjubel an der Nasdaq.

Teilen Sie diesen Artikel mit dem Freund, der bei 83 Dollar je Aktie sofort "Klingt günstig!" sagt. Die 1,5 Billionen im ersten Absatz sind ein guter Anlass, ihn heute den Taschenrechner und beim nächsten Treffen die Rechnung übernehmen zu lassen.

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 19. November 2026

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