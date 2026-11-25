Wedbush habe die Coverage der Anthropic-Aktie (ISIN: US03703U1079, WKN: A42SXH, Ticker-Symbol: 1ANT, NASDAQ-Symbol: ANT) mit einem „outperform“-Rating und einem Kursziel von 120 USD aufgenommen. Das Analysehaus betrachte Anthropic als eine „besonders attraktive Investmentmöglichkeit“ im Bereich der künstlichen Intelligenz. Das Unternehmen sei ein „klarer Marktführer bei hochentwickelten KI-Modellen“, insbesondere im Geschäft mit Unternehmenskunden. Wedbush sehe das enorme wirtschaftliche Potenzial führender KI-Modelle in der Erschließung der „weltweiten Lohnsumme wissensbasierter Tätigkeiten sowie zusätzlichen Produktivitätssteigerungen“. Anthropic verfüge damit über einen „einzigartig großen“ adressierbaren Gesamtmarkt (Total Addressable Market, TAM), heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 23.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.