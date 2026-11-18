In wenigen Stunden ist es so weit. Am Mittwochabend New Yorker Zeit legt Anthropic den Ausgabepreis für seinen Börsengang fest, am Donnerstag um 15:30 Uhr deutscher Zeit soll die Anthropic Aktie unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq starten. Die offizielle Preisspanne liegt bei 70 bis 78 Dollar je Aktie. Nach einem Bericht des Wall Street Journal könnte der Preis wegen der starken Nachfrage aber über 80 Dollar liegen. Die spannendste Frage lautet damit nicht mehr, ob der Börsengang gelingt – sondern wie die Anthropic Aktie am ersten Handelstag reagiert.
Anthropic Aktie: Vor dem Start schon bei 99 Dollar gehandelt – Kursfeuerwerk oder große Ernüchterung am ersten Handelstag?
Heute Nacht fällt der Ausgabepreis, morgen um 15:30 Uhr deutscher Zeit startet die Anthropic Aktie an der Nasdaq. Auf einer Krypto-Plattform wird ein Kontrakt auf die Aktie schon deutlich über der Preisspanne gehandelt, Privatanleger stehen Schlange. Die große Analyse: was den ersten Handelstag bestimmt, welche Signale es gibt und wo die Risiken liegen.
Das Signal
Der Markt zahlt schon jetzt mehr
Ein Hinweis auf die Erwartungen kommt aus einer ungewöhnlichen Ecke. Auf der Krypto-Handelsplattform Hyperliquid wird ein Kontrakt, der eine Anthropic-Aktie abbilden soll, laut Yahoo Finance bei rund 99 Dollar gehandelt – etwa 23 Prozent über 80 Dollar. Solche Vorab-Kontrakte sind kein regulierter Handel mit der echten Aktie und können stark von der späteren Börsenrealität abweichen. Sie zeigen aber, dass ein Teil der Anleger bereit ist, deutlich mehr als den Ausgabepreis zu zahlen. Die Bank William Blair beschreibt die Stimmung institutioneller Investoren als überwältigend optimistisch.
Die Nachfrage
Privatanleger drängen in die Aktie
Bis zu 20 Prozent für Privatanleger
Laut Prospekt sollen bis zu 20 Prozent der Aktien an Privatanleger gehen. In Deutschland war die Zeichnung über ausgewählte Broker möglich, eine Zuteilung ist aber nicht garantiert.
Mehr als bei SpaceX
Vanda Research schätzt die Netto-Käufe von Privatanlegern am ersten Handelstag auf rund 250 Millionen Dollar – mehr als doppelt so viel wie beim SpaceX-Debüt mit 118 Millionen Dollar.
Hebelprodukte schon gelistet
Leverage Shares hat bereits ein dreifach gehebeltes Anthropic-Produkt an der Londoner Börse gelistet. GraniteShares plant gehebelte Produkte auf steigende und fallende Kurse.
Siebenfache Überzeichnung
Das Orderbuch ist nach übereinstimmenden Berichten sechs- bis siebenfach überzeichnet.
Diese Neuemission könnte sogar heißer werden als SpaceX.
Die Risiken
Warum der erste Tag auch enttäuschen kann
Ein hoher Ausgabepreis hat eine Kehrseite: Er lässt weniger Luft für Kursgewinne. Zudem startet die Anthropic Aktie in einem schwierigen Umfeld. Die Nvidia Aktie hat seit Oktober rund zwei Billionen Dollar an Börsenwert verloren, der S&P 500 lag am Mittwoch den fünften Tag in Folge im Minus. Hinzu kommt ein Detail aus dem Prospekt: Großinvestoren, die über eine Privatplatzierung Aktien für 26 Milliarden Dollar zum Ausgabepreis kaufen, unterliegen laut Private Banking Magazin keiner Haltefrist. Oddo-BHF-Anlagechef Peter Reichel bezeichnet den Börsengang als wichtigen Lackmustest für den KI-Sektor, warnt aber: Entscheidend sei die Kursentwicklung in den Wochen danach.
Häufige Fragen zum ersten Handelstag der Anthropic Aktie
Wann startet der Handel mit der Anthropic Aktie?
Am Donnerstag, 19. November, an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT. Der Handel beginnt um 15:30 Uhr deutscher Zeit.
Wie hoch ist der Ausgabepreis der Anthropic Aktie?
Die Spanne liegt bei 70 bis 78 Dollar. Laut Wall Street Journal könnte der Preis über 80 Dollar liegen. Der endgültige Preis wird am Mittwochabend New Yorker Zeit festgelegt.
Was bedeutet der Hyperliquid-Kurs von 99 Dollar?
Es handelt sich um einen Vorab-Kontrakt auf einer Krypto-Plattform, nicht um die echte Aktie. Er zeigt die Erwartungen einzelner Marktteilnehmer, sagt aber nichts Verlässliches über den ersten Börsenkurs.
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