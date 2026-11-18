In wenigen Stunden ist es so weit. Am Mittwochabend New Yorker Zeit legt Anthropic den Ausgabepreis für seinen Börsengang fest, am Donnerstag um 15:30 Uhr deutscher Zeit soll die Anthropic Aktie unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq starten. Die offizielle Preisspanne liegt bei 70 bis 78 Dollar je Aktie. Nach einem Bericht des Wall Street Journal könnte der Preis wegen der starken Nachfrage aber über 80 Dollar liegen. Die spannendste Frage lautet damit nicht mehr, ob der Börsengang gelingt – sondern wie die Anthropic Aktie am ersten Handelstag reagiert.