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Anthropic Aktie: Volatiles Börsendebüt

aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 18:55 5 Min. Leverage Shares

Anthropic schließt beim Börsendebüt 17,07% über dem Ausgabepreis, doch wer zur Eröffnung kauft, beendet den Tag im Minus.

Bild: Brecht Corbeel / Unsplash (Medium 1285), auf 1.200 x 675 Pixel zugeschnitten

Anthropic (ISIN: US03703U1079, WKN: A42SXH, Ticker: ANT) feierte am Donnerstag, den 19. November 2026, ein volatiles, rekordverdächtiges Börsendebüt und schloss 17,07 Prozent über seinem Ausgabepreis, so Sandeep Rao, Senior Analyst bei Leverage Shares und IncomeShares. Zur Eröffnung sei die Aktie um über 34 Prozent gestiegen. Im Tagesverlauf habe die Bewertung kurzzeitig die Marke von zwei Billionen US-Dollar überschritten, bevor die Gewinne am Nachmittag wieder abgegeben worden seien. Anthropic habe 980 Millionen Aktien der Klasse A (956,4 Millionen aus einer Kapitalerhöhung und 23,6 Millionen aus dem Bestand bestehender Aktionäre) zu je 83,00 US-Dollar verkauft und damit 81,34 Milliarden US-Dollar beim größten Börsengang (IPO) der Geschichte erzielt. Die Gesamterlöse hätten unter Einbeziehung einer gleichzeitigen Privatplatzierung in Höhe von 26 Milliarden US-Dollar und potenzieller Mehrzuteilungsoptionen sogar 107,34 Milliarden US-Dollar erreicht. Das Netto-Barmittelpolster des Unternehmens nach dem Börsengang bleibe unverändert bei rund 220 Milliarden US-Dollar. Das bedeute, dass der gesamte Zuwachs der Marktkapitalisierung von 256 Milliarden US-Dollar direkt in den Unternehmenswert fließe und diesen um 20,0 Prozent von 1,28 Billionen US-Dollar auf rund 1,54 Billionen US-Dollar anhebe. Während institutionelle Käufer einen Gewinn von rund 17 Prozent mitgenommen hätten, hätten Käufer am Sekundärmarkt, die dem Eröffnungskurs von 111,50 US-Dollar hinterhergejagt seien, den Handelstag angesichts eines massiven Handelsvolumens von 840 Millionen Aktien (rund 86 Prozent des Streubesitzes) im Minus beendet. Das Debüt habe auch keine breitere Sektor-Rallye ausgelöst: Der Nasdaq Composite sei am Donnerstag um 2,25 Prozent gefallen, da Anleger weiterhin besorgt über die hohen Investitionsausgaben im Bereich KI sowie über Liquiditätsumschichtungen hin zu ANT gewesen seien. Die historische Performance von US-Börsengängen seit 1980 füge dem Bild jedoch mehrere Ebenen hinzu. Seit 1980 liege die durchschnittliche Rendite am ersten Handelstag über alle US-Börsengänge operativer Unternehmen hinweg bei etwa 19 Prozent, bei einem Median von sieben Prozent. Anthropics Schlusskursgewinn von 17 Prozent am ersten Tag habe diesen 45-jährigen historischen Durchschnitt fast genau getroffen. Die Norm für "Tech- / unrentable Börsengänge" liege in diesem Zeitraum bei 26 bis 30 Prozent, was diesen Börsengang im Vergleich dazu verhalten erscheinen lasse. Intraday-Verläufe würden typischerweise hoch eröffnen und das Niveau halten oder leicht driften. Anthropic habe 34 Prozent im Plus eröffnet und bis zum Handelsschluss um zwölf Prozent nachgegeben. Die Konsortialbanken hätten ein größeres Aufwärtspotenzial bereits im Vorfeld abgeschöpft, anstatt es vollständig dem ersten Handelstag zu überlassen. In den letzten vier Jahrzehnten hätten schrumpfende Streubesitzanteile (in den letzten Jahren rund 20 Prozent der Aktien gegenüber rund 30 Prozent in den 1980er-Jahren) die Kurssprünge am ersten Tag durch künstliche Verknappung verstärkt. Beim Börsengang habe Anthropic nur rund 5,4 Prozent des vollständig verwässerten Eigenkapitals verkauft. Die sieben Mitgründer von Anthropic behielten über eine spezielle Aktienklasse F 50,1 Prozent der gesamten Stimmrechte, während der Long-Term Benefit Trust Aktien der Klasse T halte, die die Mehrheit des Verwaltungsrats wählen würden. Die institutionelle Nachfrage – zu der auch die Positionierung für höhere Kurse bei einer Indexaufnahme nach 15 Handelstagen und die daraus resultierende Nachfrage passiver Fonds gehöre – hätte für einen größeren Kurssprung sorgen können, der jedoch weitgehend ausgeblieben sei. Ein Angebot im Wert von 81,34 Milliarden US-Dollar habe die institutionellen Orderbücher bereits im Voraus gesättigt und die Konsortialbanken hätten den Ausgabepreis von 70 bis 78 US-Dollar auf 83,00 US-Dollar angehoben, um das Aufwärtspotenzial bereits vorbörslich abzuschöpfen. Da große Indizes entweder nach dem Streubesitz gewichten (MSCI, Russell) oder Obergrenzen für einen geringen Streubesitz festlegen würden (Nasdaq-100), führe die kleine Tranche der öffentlich gehandelten Aktien zu bescheidenen Indexgewichtungen – anfänglich rund ein Prozent im Nasdaq-100 –, was den Druck durch vorauseilende Käufe gedämpft habe. Unterdessen habe Anthropics breit angelegte Ansprache von Privatanlegern nicht zu einer nachhaltigen Kaufüberzeugung geführt: Institutionelle und taktische Händler seien fest am Steuer geblieben, während Privatanleger den Hype weitgehend ausgesessen hätten. Bei 83,00 US-Dollar sei Anthropic mit dem 9,4-Fachen des für 2027 geschätzten Umsatzes bewertet worden – ein deutlicher Abschlag von rund 21 Prozent gegenüber dem Median ausgewählter Large-Cap-Tech-Vergleichsunternehmen (rund 12x). Bei 97,17 US-Dollar schließe Anthropics Forward-EV/Umsatz-Multiple von 11,3x diese Lücke nahezu vollständig, sodass deutlich weniger Bewertungspuffer verbleibe, falls sich das Umsatzwachstum abschwäche. Zu den "Vergleichsunternehmen" würden auf der Seite der Lösungsplattformen Unternehmen wie Palantir, Snowflake, Datadog, CrowdStrike und ServiceNow sowie auf der Seite der Technologie-Wegbereiter Unternehmen wie Nvidia, Microsoft und Broadcom zählen – was verdeutliche, wie schwer sich Anthropic in traditionelle Tech-Kategorien einordnen lasse. Um einen Unternehmenswert von 1,54 Billionen US-Dollar bei einem Multiple von 12x bis 13x zu verteidigen, müsse Anthropic nun das obere Ende der auf das Jahr hochgerechneten Run-Rate-Erwartungen für das erste Quartal 2027 von 118 bis 128 Milliarden US-Dollar pro Jahr (bzw. rund 30 bis 32 Milliarden US-Dollar Quartalsumsatz) erreichen – ein Anstieg gegenüber der Schwelle von rund 100 bis 110 Milliarden US-Dollar, die beim Ausgabepreis von 83 US-Dollar erforderlich gewesen wäre. Da die bereinigten operativen Margen für 2027 durch kostspielige Trainingsläufe für Spitzenmodelle auf mindestens fünf Prozent gedrückt würden, um mit den Modellen der Konkurrenz Schritt zu halten, die inzwischen weitgehend Leistungsgleichstand erreicht hätten, treibe die Rallye des ersten Handelstages Anthropics Multiplikator auf das erwartete operative Ergebnis auf über 220x. Dadurch sei die Aktie stark auf ununterbrochene Umsatzüberraschungen angewiesen, um einen Bewertungsrückgang nach Ablauf der Haltefrist (Lock-up) zu vermeiden. Es sei darauf hingewiesen, dass die Freigabe der ersten 303 Millionen Aktien aus der Lock-up-Frist am 15. Dezember 2026 erfolge. (Analyse vom 20.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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