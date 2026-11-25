Die Anthropic-Aktie (ISIN: US03703U1079, WKN: A42SXH, Ticker: ANT) hat wenige Handelstage nach ihrem Rekordbörsengang den Ausgabepreis von 83 USD unterschritten. Am 24. November schloss der Entwickler des KI-Modells Claude an der Nasdaq bei 81,91 USD. Das waren 5,73 USD oder 6,54% weniger als am Vortag. Am 25. November wurden vorbörslich um 4:15 Uhr US-Ostküstenzeit nur noch 78,42 USD angezeigt, ein weiteres Minus von 4,25%. Für Anleger steckt die brisantere Zahl allerdings weder im Tagesverlust noch im Abstand zum IPO-Preis. Selbst nach dem Rückgang kostet die Aktie rund das 40-Fache des Umsatzes der vergangenen zwölf Monate. Wie viel künftiger Erfolg ist damit heute schon bezahlt?
Anthropic Aktie: Unter 83 Dollar – was Käufer für Claude jetzt bezahlen
Die Anthropic-Aktie fällt unter den IPO-Preis von 83 USD, kurz bevor MSCI sie in seine globalen Indizes aufnimmt.
Was der Rutsch unter 83 USD tatsächlich bedeutet
Für einen Zeichner des Börsengangs und einen Käufer der ersten Handelsstunden sieht die Bilanz sehr unterschiedlich aus. Wer bei der Emission 83 USD je Aktie bezahlte, lag zum Dienstagsschluss 1,09 USD oder rund 1,3% im Minus. Zum vorbörslichen Kurs von 78,42 USD betrug der Abstand bereits rund 5,5%. Wer erst während der anfänglichen Begeisterung einstieg, als Anthropic zeitweise mit rund 2 Billionen USD bewertet wurde, musste erheblich größere Verluste verkraften. Zuletzt stand eine Bewertung von etwa 1,5 Billionen USD im Raum. Die Größenordnungen sind gerundet.
Für Anthropic selbst hat diese Unterscheidung handfeste Konsequenzen. Der Konzern verkaufte bei der Emission rund 956,4 Millionen neue Aktien zu je 83 USD. Auf diese Aktien entfiel ein Bruttoerlös von rund 79,4 Mrd. USD vor Gebühren und Kosten. Weitere rund 23,6 Millionen Papiere stammten von bestehenden Aktionären. Ein niedrigerer Börsenkurs holt das bereits eingeworbene Kapital nicht aus der Unternehmenskasse zurück. Er verändert aber die Bedingungen, zu denen Anthropic künftig weiteres Eigenkapital aufnehmen oder mit eigenen Aktien bezahlen könnte. Für den Aufbau eines derart rechenintensiven Geschäfts ist dieser Unterschied wichtig.
Claude wächst schnell genug, um die Rechnung zu verändern
Das stärkste Argument für die Aktie findet sich im Umsatzverlauf. Im dritten Quartal 2026 erlöste Anthropic knapp 17 Mrd. USD, nach rund 1,38 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Binnen eines Jahres hat sich der Quartalsumsatz damit mehr als verzwölffacht. Selbst gegenüber dem unmittelbar vorangegangenen Quartal mit rund 11,56 Mrd. USD betrug der Zuwachs annähernd 47%. Wer zur Bewertung die Erlöse der letzten zwölf Monate heranzieht, erfasst folglich auch Quartale, in denen das Geschäft erheblich kleiner war. Das erklärt einen Teil des hohen Umsatzmultiplikators.
Wie viel dieser Blickwinkel ausmacht, zeigt eine einfache Rechnung. Würde Anthropic den jüngsten Quartalsumsatz viermal in Folge erreichen, ergäben sich knapp 68 Mrd. USD Jahresumsatz. Bei einem unveränderten Börsenwert von 1,5 Billionen USD entspräche das rund dem 22-Fachen dieses hochgerechneten Umsatzes. Zwischen dem Faktor 40 auf Basis erzielter Zwölfmonatserlöse und dem Faktor 22 auf Basis des jüngsten Quartalstempos liegt also ein beträchtlicher Abstand. Doch auch die günstigere Rechnung verlangt viel. Anthropic müsste das neue Umsatzniveau halten und über Jahre einen erheblichen Teil der Erlöse in Gewinne verwandeln.
Gerade bei Softwareentwicklern lässt sich nachvollziehen, woher eine solche Nachfrage kommen kann. Spart Claude Code einem Team bei der Fehlersuche oder beim Überarbeiten eines Programms regelmäßig Arbeitszeit, hat ein Unternehmen eine konkrete Grundlage für die nächste Budgetentscheidung. Der wirtschaftlich interessante Moment kommt nach dem ersten erfolgreichen Versuch. Verlängert der Kunde den Vertrag, weitet er die Nutzung auf weitere Teams aus und zahlt er dafür einen Preis, an dem Anthropic verdient? Solche Entscheidungen machen aus einem beliebten Werkzeug ein belastbares Geschäft.
Die unbequeme Zahl hinter dem Umsatzrekord
Wie anspruchsvoll der Weg zu dauerhaft hohen Gewinnen ist, zeigen zwei aufeinanderfolgende Quartale. Im zweiten Quartal 2026 verdiente Anthropic operativ 974 Mio. USD. Im dritten Quartal stand trotz des Umsatzsprungs ein operativer Verlust von 567 Mio. USD. Das operative Ergebnis verschlechterte sich damit um rund 1,54 Mrd. USD, während die Erlöse um etwa 5,4 Mrd. USD zulegten. Gerade diese gegenläufige Bewegung verdient mehr Aufmerksamkeit als die Frage, ob die Aktie einen Dollar über oder unter dem Emissionspreis schließt.
Ein Grund liegt in der Beschaffung von Rechenleistung. Anthropic griff zur Bedienung der Nachfrage auch auf kurzfristig verfügbare, teurere Kapazitäten zurück. Daraus ergibt sich eine echte Chance. Kann das Unternehmen seinen Bedarf besser vorausplanen und Kapazitäten günstiger sichern, könnte künftig mehr vom zusätzlichen Umsatz als Gewinn übrig bleiben. Die Kehrseite zeigt sich, wenn langfristig vereinbarte Kapazitäten auf schwächere Nachfrage treffen. Dann bleiben Kosten bestehen, während sich die erwarteten Erlöse verzögern. Die 79,4 Mrd. USD Bruttoerlös aus den neuen Aktien geben Anthropic Zeit und Verhandlungsspielraum. Wie rentabel das Geschäftsmodell wird, entscheidet sich daran, zu welchem Preis das Unternehmen Rechenleistung einkauft und als KI-Dienstleistung weiterverkauft.
Auch Wettbewerb trifft eine so hoch bewertete Aktie an einer empfindlichen Stelle. Für manche Aufgaben mag ein Unternehmen bereit sein, für die Leistungsfähigkeit von Claude einen Aufpreis zu bezahlen. Für eine einfache, häufig wiederholte Aufgabe kann schon ein etwas günstigeres Modell attraktiv sein. Bei Millionen von Anfragen summieren sich kleine Preisunterschiede. Für Aktionäre wäre es deshalb ein gutes Zeichen, wenn mit wachsender Nutzung auch der operative Ertrag steigt. Müsste Anthropic dagegen Preisnachlässe gewähren, während die Rechenkosten hoch bleiben, könnten selbst beeindruckende Nutzer- und Umsatzzahlen die Bewertung nur schwer tragen.
Warum die Haltefristen auch ohne schlechte Nachrichten zählen
In den ersten Börsenwochen hängt der Kurs zudem davon ab, wie viele Aktien tatsächlich zum Verkauf stehen. Bei Anthropic können vergleichsweise lockere, gestaffelte Haltefristen dazu führen, dass Beschäftigte und andere Altaktionäre früher einen Teil ihrer Bestände veräußern. Für jemanden, dessen Gehalt, Karriere und Vermögen seit Jahren am selben Unternehmen hängen, kann ein Teilverkauf eine vernünftige private Entscheidung sein. Am Markt trifft das zusätzliche Angebot dennoch auf Käufer, die bei einer Bewertung von 1,5 Billionen USD bereits beträchtliche Erwartungen übernehmen.
Wichtig ist dabei die Trennung zwischen Handelsdruck und Verwässerung. Wechselt eine bestehende Aktie vom Depot einer Mitarbeiterin in das eines Fonds, steigt dadurch die Zahl der ausstehenden Aktien nicht. Der Verkauf kann den Kurs trotzdem belasten, wenn zu diesem Preis zu wenige Käufer bereitstehen. Wie viele Berechtigte tatsächlich verkaufen wollen, ist offen. Entsprechend lässt sich das Minus von 6,54% am Dienstag nicht allein aus den Haltefristen erklären. Sie liefern aber einen guten Grund, weshalb der Kurs auch ohne neue Nachricht über Claude kräftig schwanken kann.
Am 30. November kommt MSCI ins Spiel
Auf der Käuferseite zeichnet sich bereits ein konkreter Termin ab. MSCI nimmt die Anthropic-Aktie nach Handelsschluss am 30. November in das Large-Cap-Segment seiner globalen Standardindizes auf. Wirksam wird die Änderung am 1. Dezember. Fonds, die einen betroffenen Index mit den enthaltenen Aktien nachbilden, müssen ihre Bestände an die neue Zusammensetzung anpassen. Dadurch entsteht eine Nachfrage, die von einer ganz anderen Entscheidung abhängt als der Kauf durch einen Fondsmanager, der Claude für besonders aussichtsreich hält.
Wie groß der Effekt ausfällt, hängt unter anderem vom Indexgewicht und dem berücksichtigten Streubesitz ab. Der gesamte Börsenwert von rund 1,5 Billionen USD lässt sich deshalb nicht unmittelbar in ein Kaufvolumen für Indexfonds übersetzen. Hinzu kommt, dass der Termin bekannt ist. Marktteilnehmer können sich vorher positionieren und ihre Stücke gerade dann verkaufen, wenn indexnahe Fonds sie benötigen. Die Aufnahme dürfte der Aktie zusätzliche Aufmerksamkeit und Nachfrage bringen. Ob diese ausreicht, um mögliche Verkäufe von Altaktionären aufzufangen, bleibt bis zur Umsetzung offen.
Worauf es nach dem ersten Börsenrummel ankommt
Anthropic bringt zwei seltene Eigenschaften mit an die Börse. Das Unternehmen hat binnen kurzer Zeit ein Geschäft mit zweistelligen Milliardenumsätzen pro Quartal aufgebaut und beim IPO genügend Kapital eingeworben, um seine Expansion aus einer Position finanzieller Stärke zu verfolgen. Gleichzeitig zahlen Anleger selbst nach dem Kursrückgang einen Preis, bei dem kräftiges Wachstum bereits vorausgesetzt wird. Ein verfehltes Umsatzziel ist dafür nicht einmal nötig. Es könnte genügen, dass neue Erlöse dauerhaft weniger Gewinn abwerfen, als Käufer heute einkalkulieren.
Die aufschlussreichste Zahl der nächsten Quartale dürfte deshalb der operative Gewinn oder Verlust je zusätzlichem Dollar Umsatz sein. Steigen die Erlöse weiter und kehrt Anthropic zugleich nachhaltig in die Gewinnzone zurück, gewinnt die positive Deutung des Kursrückgangs an Gewicht. Bleibt die Rechenleistung teuer und wächst der Verlust mit dem Geschäft, verliert auch ein niedrigerer Einstiegskurs schnell seinen Reiz. Bis dahin ist die Aktie für Anleger eine Wette auf die künftige Wirtschaftlichkeit von Claude. Der Abschlag zum IPO-Preis macht diese Wette etwas günstiger. Ihr Ausgang bleibt offen.
Schicken Sie den Artikel dem Freund, der Claude schon alles fragt. Die nächste Frage übernehmen Sie: "Wenn du so schlau bist, Claude, wann verdienst du eigentlich dein eigenes Geld?"
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 25. November 2026
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