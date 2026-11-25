Die Anthropic-Aktie (ISIN: US03703U1079, WKN: A42SXH, Ticker: ANT) hat wenige Handelstage nach ihrem Rekordbörsengang den Ausgabepreis von 83 USD unterschritten. Am 24. November schloss der Entwickler des KI-Modells Claude an der Nasdaq bei 81,91 USD. Das waren 5,73 USD oder 6,54% weniger als am Vortag. Am 25. November wurden vorbörslich um 4:15 Uhr US-Ostküstenzeit nur noch 78,42 USD angezeigt, ein weiteres Minus von 4,25%. Für Anleger steckt die brisantere Zahl allerdings weder im Tagesverlust noch im Abstand zum IPO-Preis. Selbst nach dem Rückgang kostet die Aktie rund das 40-Fache des Umsatzes der vergangenen zwölf Monate. Wie viel künftiger Erfolg ist damit heute schon bezahlt?