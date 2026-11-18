Strukturen, die Gründern die Kontrolle sichern, sind an der Börse nicht neu. Viele große Technologiekonzerne arbeiten mit Aktiengattungen, die unterschiedliche Stimmrechte haben. Ungewöhnlich ist bei Anthropic die Kombination: eine Stimmrechtsmehrheit der Gründer, die unabhängig von ihrem Kapitalanteil gilt, und ein Gremium, das die Zusammensetzung des Verwaltungsrats bestimmt. Für Anleger bedeutet das zweierlei. Einerseits kann die Struktur das Unternehmen vor kurzfristigem Druck von Finanzinvestoren schützen und eine langfristige Strategie ermöglichen. Andererseits haben Aktionäre der Anthropic Aktie kaum Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, falls sie mit der Strategie nicht einverstanden sind.