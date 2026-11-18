Die Schlagzeilen gehören den Superlativen: bis zu 1,4 Billionen Dollar Bewertung, sechs- bis siebenfache Überzeichnung, einer der größten Börsengänge der Geschichte. Doch im Prospekt der Anthropic Aktie steht ein Detail, das viele Privatanleger übersehen dürften. Laut Private Banking Magazin halten die sieben Gründer eine Sonderaktie mit 50,1 Prozent aller Stimmrechte. Damit behalten sie die Mehrheit bei Abstimmungen – selbst dann, wenn sie ihre übrigen Aktien verkaufen. Zusätzlich bestimmt ein Treuhandgremium die Mehrheit im Verwaltungsrat. Anthropic selbst warnt im Prospekt, dass diese Struktur den Interessen anderer Aktionäre schaden kann.
Anthropic Aktie: Sieben Gründer behalten 50,1 Prozent der Stimmen – was Aktionäre beim Börsengang wirklich kaufen
Wer morgen Anthropic-Aktien kauft, wird Miteigentümer eines der wertvollsten KI-Unternehmen der Welt – aber kaum Mitbestimmer. Eine Sonderaktie sichert den Gründern die Stimmenmehrheit, ein Treuhandgremium bestimmt über den Verwaltungsrat, und Großinvestoren dürfen sofort verkaufen. Die große Analyse: was im Prospekt der Anthropic Aktie steht und was das für Anleger bedeutet.
Die Struktur
Wer bei Anthropic wirklich entscheidet
Die Gründer-Sonderaktie
Die sieben Gründer kontrollieren mit einer Sonderaktie 50,1 Prozent der Stimmen. Normale Aktionäre können Entscheidungen der Gründer damit nicht überstimmen.
Das Treuhandgremium
Ein Treuhandgremium bestimmt die Mehrheit im Verwaltungsrat. Es soll sicherstellen, dass das Unternehmen seinen Auftrag zur sicheren Entwicklung künstlicher Intelligenz verfolgt.
Die Rechtsform
Anthropic ist als Public Benefit Corporation organisiert. Diese Rechtsform verpflichtet das Management, neben dem Gewinn auch ein festgelegtes Gemeinwohlziel zu berücksichtigen.
Die Warnung im Prospekt
Anthropic weist selbst darauf hin, dass diese Struktur den Interessen anderer Aktionäre schaden kann.
Die Einordnung
Kein Einzelfall, aber ungewöhnlich weitreichend
Strukturen, die Gründern die Kontrolle sichern, sind an der Börse nicht neu. Viele große Technologiekonzerne arbeiten mit Aktiengattungen, die unterschiedliche Stimmrechte haben. Ungewöhnlich ist bei Anthropic die Kombination: eine Stimmrechtsmehrheit der Gründer, die unabhängig von ihrem Kapitalanteil gilt, und ein Gremium, das die Zusammensetzung des Verwaltungsrats bestimmt. Für Anleger bedeutet das zweierlei. Einerseits kann die Struktur das Unternehmen vor kurzfristigem Druck von Finanzinvestoren schützen und eine langfristige Strategie ermöglichen. Andererseits haben Aktionäre der Anthropic Aktie kaum Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, falls sie mit der Strategie nicht einverstanden sind.
Die Großinvestoren
Nvidia, Google und Microsoft dürfen sofort verkaufen
Ein weiteres Detail betrifft die Großinvestoren. Laut Private Banking Magazin kaufen strategische Partner, darunter Nvidia, Google und Microsoft, über eine Privatplatzierung Aktien für 26 Milliarden Dollar direkt zum Ausgabepreis. Für diese Aktien gibt es laut Prospekt keine Haltefrist. Üblicherweise verpflichten sich Altaktionäre und Ankerinvestoren, ihre Aktien nach einem Börsengang für einige Monate nicht zu verkaufen. Fehlt eine solche Sperre, kann theoretisch jederzeit zusätzliches Angebot auf den Markt kommen. Bis zu 20 Prozent der angebotenen Aktien sollen an Privatanleger gehen.
Das politische Risiko
Ein Streit mit Washington
Auch das Verhältnis zur US-Regierung gehört zu den Risiken. Berichten zufolge kam es Anfang 2026 zu einem Konflikt mit dem US-Verteidigungsministerium über die Nutzungsbedingungen der KI-Modelle. Präsident Donald Trump wies demnach Bundesbehörden an, Anthropic-Produkte nicht mehr zu verwenden. Anthropic klagte dagegen, und ein Gericht stoppte Ende März die Einstufung des Unternehmens als Risiko für die Lieferkette. Für die Anthropic Aktie zeigt das, dass politische Entscheidungen das Geschäft mit staatlichen Kunden beeinflussen können.
Häufige Fragen zu den Stimmrechten der Anthropic Aktie
Wer kontrolliert Anthropic nach dem Börsengang?
Laut Prospekt halten die sieben Gründer über eine Sonderaktie 50,1 Prozent der Stimmen. Ein Treuhandgremium bestimmt zudem die Mehrheit im Verwaltungsrat.
Gibt es eine Haltefrist für Großinvestoren?
Für die Aktien aus der Privatplatzierung über 26 Milliarden Dollar gibt es laut Prospekt keine Haltefrist.
Was ist eine Public Benefit Corporation?
Eine US-Rechtsform, bei der das Management neben dem Gewinn auch ein festgelegtes Gemeinwohlziel berücksichtigen muss.
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