Es ist die Woche, auf die die halbe Börsenwelt gewartet hat. Am Mittwoch will der Claude-Entwickler Anthropic den Ausgabepreis festlegen, am Donnerstag soll die Anthropic-Aktie unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq ihren ersten Handelstag erleben. Eine ISIN ist vor der Erstnotiz noch nicht veröffentlicht. Angeboten werden rund 825 Millionen Aktien zu 70 bis 78 Dollar. Am oberen Ende kämen bis zu rund 64 Milliarden Dollar zusammen, die Bewertung läge bei rund 1,4 Billionen Dollar. Und die Nachfrage? Laut Reuters war das Orderbuch nach drei Tagen Roadshow bereits rund sechsfach überzeichnet.
Anthropic-Aktie: Sechsfach überzeichnet – Fieberprobe für die ganze KI-Börse
Das Orderbuch für die Anthropic-Aktie war laut Reuters schon nach drei Tagen sechsfach überzeichnet. Preisspanne 70 bis 78 Dollar, Erstnotiz am Donnerstag – doch erst kommen die Nvidia-Zahlen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Anthropic PBC
- Geplantes Kürzel
- ANT (Nasdaq)
- Preisfestsetzung
- Mi., 18.11.2026
- Erster Handelstag
- Do., 19.11.2026
- Bewertung laut Spanne
- rund 1,3 bis 1,45 Bio. $
- ISIN
- noch nicht veröffentlicht
Stand: 16.11.2026, Angaben laut Wertpapierprospekt (S-1/A) und Medienberichten; Termine unter Vorbehalt
Doch zwischen Anleger und Erstnotiz stehen noch zwei Hürden: die Quartalszahlen von Nvidia am Dienstagabend und die Frage, ob die Euphorie um künstliche Intelligenz nach den Turbulenzen der vergangenen Tage überhaupt noch trägt. Der Anthropic-Börsengang ist damit weit mehr als ein einzelnes IPO. Er ist die Fieberprobe für den gesamten KI-Handel.
Die Nachfrage
Wie stark ist die Nachfrage nach der Anthropic-Aktie?
Die Zahlen aus dem Bankenkonsortium klingen nach Ansturm. Doch hinter dem Orderbuch stecken auch kritische Fragen großer Investoren.
Nach Angaben von Reuters, die sich auf mit der Sache vertraute Personen beruft, war das Buch bereits am Ende des ersten Roadshow-Tages am 10. November etwa doppelt überzeichnet. Bis zum Ende des 12. November stieg die Überzeichnung auf rund das Sechsfache. Zum Vergleich: Beim Börsengang von SpaceX im Juni lag die Überzeichnung erst am Ende des zweiten Roadshow-Tages bei etwa dem Doppelten. Anthropic selbst wollte sich zur Nachfrage nicht äußern. Bankern zufolge gilt die Nachfrage angesichts der schieren Größe des Deals als beeindruckend – zugleich können sich Orders bis zur Zuteilung noch ändern.
Zwei Faktoren könnten die Nachfrage zusätzlich stützen. Erstens soll laut Forbes rund ein Fünftel der Emission an Privatanleger gehen – deutlich mehr als bei Börsengängen üblich. Zweitens rechnet Reuters mit potenzieller indexbezogener Nachfrage von rund 19 Milliarden Dollar, sofern die Aktie die Kriterien der großen Indizes erfüllt. Parallel zum Börsengang platziert Anthropic außerdem rund 26 Milliarden Dollar privat bei sieben Technologiekonzernen, darunter Nvidia, Google, Microsoft, AMD, Broadcom, Micron und TSMC.
Die Zahlen
Was verdient Anthropic – und was verbrennt der Konzern?
Das Wachstum ist atemberaubend. In den ersten neun Monaten 2026 setzte Anthropic laut Prospekt 33,2 Milliarden Dollar um, nach rund 2,5 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Im gesamten Jahr 2025 waren es rund 4,5 Milliarden Dollar, 2023 lediglich 41 Millionen Dollar. Rund 1.900 Kunden geben laut Motley Fool auf Zwölfmonatssicht mindestens eine Million Dollar aus, etwa 250 sogar mehr als zehn Millionen Dollar.
Profitabel ist das Unternehmen aber noch nicht. Der operative Verlust nach neun Monaten lag bei 1,3 Milliarden Dollar – nach 5,2 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Im dritten Quartal rutschte Anthropic mit 536 Millionen Dollar ins Minus, nachdem im Juni-Quartal noch ein operativer Gewinn von 974 Millionen Dollar gestanden hatte. Belastet haben eine Sonderlast von 5 Milliarden Dollar für kurzfristig zugekaufte Rechenleistung und 2 Milliarden Dollar nicht zahlungswirksame Aufwendungen für ein Spendenprogramm.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz 2023
|41 Mio. $
|Umsatz 2024
|386 Mio. $
|Umsatz 9 Monate 2026
|33,2 Mrd. $
|Operativer Verlust 9 Monate 2026
|1,3 Mrd. $
|Operativer Verlust Q3 2026
|536 Mio. $
|Zahlungsverpflichtungen gesamt
|895,4 Mrd. $
Quelle: Wertpapierprospekt (S-1/A) laut Yahoo Finance und Motley Fool
Die größte Zahl im Prospekt ist aber eine andere: Anthropic ist Zahlungsverpflichtungen von 895,4 Milliarden Dollar eingegangen, überwiegend für Rechenleistung und Infrastruktur. Rund 69,8 Milliarden Dollar davon werden in den nächsten zwölf Monaten fällig. Der Börsengang finanziert also nicht nur Wachstum, sondern vor allem den Hunger nach Chips und Rechenzentren.
Die Bewertung
Ist die Anthropic-Aktie mit 1,4 Billionen Dollar zu teuer?
Um die Bewertung zu rechtfertigen, stützen sich die Konsortialbanken laut Reuters vor allem auf den erwarteten Umsatz des Jahres 2028 von rund 270 bis 280 Milliarden Dollar. Nicht alle Investoren gehen da mit: Ein Fonds, der auf eine Zeichnung verzichtet hat, kalkuliert laut Reuters für 2028 rund 30 Prozent weniger Umsatz als die Analysten der Banken. Zur Einordnung: Bei der letzten privaten Finanzierungsrunde im Mai wurde Anthropic mit 965 Milliarden Dollar bewertet, vor dem jüngsten KI-Ausverkauf war sogar von bis zu 2 Billionen Dollar die Rede.
Hinzu kommen kritische Stimmen aus der Roadshow. Investoren fragen laut Reuters, ob Anthropic seinen Vorsprung halten kann, während Google und andere Rivalen aufholen – und ob Claude auch jenseits des Programmierens die Spitze behauptet. Einzelne Investoren bemängelten zudem, auf manche Fragen keine detaillierten Antworten erhalten zu haben.
Das große Bild
Warum Nvidia über den Anthropic-Start mitentscheidet
Bevor die Anthropic-Aktie gehandelt wird, muss der KI-Sektor eine andere Bewährungsprobe bestehen: Am Dienstag legt Nvidia Quartalszahlen vor – nur wenige Tage nach der Absetzung von Konzernchef Jensen Huang. Die Nvidia-Aktie hat binnen fünf Handelstagen fast 13 Prozent verloren und gab am Montag vorbörslich erneut rund 2 Prozent nach. Marktbeobachter wie Timo Emden von CapTrader sprechen deshalb von einer „Feuerprobe“ für die Risikobereitschaft im Technologiesektor. Zusätzlich richten sich die Blicke am Montagabend auf eine Rede von Fed-Chef Kevin Warsh.
Die Logik ist einfach: Liefert Nvidia starke Zahlen und einen soliden Ausblick, bestätigt das die Investitionswelle in KI-Rechenzentren – genau das Geschäft, auf dem Anthropics Wachstum ruht. Enttäuscht Nvidia, dürften Investoren auch die Bewertung der Anthropic-Aktie kritischer sehen. Umgekehrt gilt: Ein gelungenes Debüt würde den Chipkonzernen, die sich an der Privatplatzierung beteiligen, Rückenwind geben.
Der Fahrplan
Welche Termine sind für die Anthropic-Aktie jetzt entscheidend?
Häufige Fragen zur Anthropic-Aktie
Wann kann man die Anthropic-Aktie handeln?
Der erste Handelstag an der Nasdaq ist für Donnerstag, 19. November 2026, geplant. Der Ausgabepreis soll am Mittwoch festgelegt werden.
Wie hoch ist die Preisspanne?
70 bis 78 Dollar je Aktie, angeboten werden rund 825 Millionen Aktien.
Wie stark ist der Börsengang überzeichnet?
Laut Reuters war das Orderbuch bis zum 12. November rund sechsfach überzeichnet. Offizielle Angaben gibt es nicht.
Ist Anthropic profitabel?
Nein. In den ersten neun Monaten 2026 stand ein operativer Verlust von 1,3 Milliarden Dollar bei 33,2 Milliarden Dollar Umsatz.
Welche Aktien hängen am Anthropic-Börsengang?
Vor allem Partner und Zulieferer: Nvidia, Google, Microsoft, AMD, Broadcom, Micron und TSMC beteiligen sich an der Privatplatzierung über rund 26 Milliarden Dollar.
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