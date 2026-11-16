Anthropic-Aktie: Sechsfach überzeichnet – Fieberprobe für die ganze KI-Börse

Nach Angaben von Reuters, die sich auf mit der Sache vertraute Personen beruft, war das Buch bereits am Ende des ersten Roadshow-Tages am 10. November etwa doppelt überzeichnet. Bis zum Ende des 12. November stieg die Überzeichnung auf rund das Sechsfache. Zum Vergleich: Beim Börsengang von SpaceX im Juni lag die Überzeichnung erst am Ende des zweiten Roadshow-Tages bei etwa dem Doppelten. Anthropic selbst wollte sich zur Nachfrage nicht äußern. Bankern zufolge gilt die Nachfrage angesichts der schieren Größe des Deals als beeindruckend – zugleich können sich Orders bis zur Zuteilung noch ändern.