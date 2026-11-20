Der Ausgabepreis von 83 Dollar, die hohe Nachfrage und der erste Handelstag mit 17 Prozent Plus gegenüber dem Ausgabepreis standen für einen gelungenen Börsengang. Am zweiten Tag zeigt sich, wie nervös der Markt ist: Wer zum Ausgabepreis zugeteilt wurde, kann Gewinne mitnehmen, während Käufer zu höheren Kursen im Minus stehen. Dass der Kurs sich dem Ausgabepreis nähert, ist bei großen Neuemissionen nicht ungewöhnlich, nach dem Rekordvolumen aber ein Signal für die Marktstimmung (Einschätzung der Redaktion).

Capital Economics sieht laut Fortune in dem Erfolg des Börsengangs einen Hinweis darauf, dass sich Teile des KI-Ökosystems nicht mehr gemeinsam bewegen. Senior Markets Economist James Reilly erwartet, dass die Verluste bei Technologiewerten und im S&P 500 „further to run“ haben. Der KI-Kritiker Gary Marcus schrieb am Freitag auf Substack, Anthropic sei „on pace to have one of the most embarrassing IPOs in history“.