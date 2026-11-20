Die Anthropic Aktie (Ticker ANT, Nasdaq) hat den Anlegern am zweiten Handelstag die Grenzen eines Börsengangs vorgeführt: Nach dem Schlusskurs von 97,17 US-Dollar am Donnerstag lag das Papier am Freitag um 10:19 Uhr New Yorker Zeit (16:19 Uhr MEZ) mit rund 11 Prozent im Minus bei etwa 86 Dollar, nur noch knapp über dem Ausgabepreis von 83 Dollar. Der Rekord-Börsengang mit einem Volumen von 81,34 Milliarden Dollar und einer Bewertung von 1,5 Billionen Dollar hat die KI-Aktien damit nicht stabilisiert. Der Nasdaq und der S&P 500 verloren am Donnerstag rund 2 Prozent, am Freitagvormittag zeigten beide laut Fortune weitere Abschläge.
Anthropic Aktie: Rekord-IPO über 81 Milliarden Dollar, am zweiten Handelstag rund 11 Prozent im Minus – Wie viel Stimmung kann ein Börsengang drehen?
Der größte Börsengang aller Zeiten sollte die KI-Aktien stabilisieren. Stattdessen setzt sich der Ausverkauf fort: Anthropic fällt am zweiten Tag, der S&P 500 steuert auf die siebte Verlustsitzung in Folge. Was Strategen jetzt sagen und welche Termine Anleger kennen sollten.
Marktbild am Freitagabend
Was ist an der Wall Street passiert, und wie weit ging der Ausverkauf?
Am Donnerstag, dem 19.11.2026, verlor der Dow Jones 1.101 Punkte oder 2,19 Prozent auf 49.097 Zähler und fiel damit erstmals seit Juni unter die Marke von 50.000 Punkten. Der S&P 500 gab rund 2 Prozent ab, der Nasdaq Composite 2,2 Prozent. Am Freitag um 10:19 Uhr New Yorker Zeit stand der Nasdaq laut Fortune 1,55 Prozent im Minus, der S&P 500 0,5 Prozent. Der S&P 500 steuerte damit auf die siebte Verlustsitzung in Folge zu, die längste Serie seit Beginn der Pandemie 2020. Auch in Frankfurt hinterließ das Spuren: Der DAX lag am Nachmittag laut dpa-AFX bei rund 24.900 bis 24.975 Punkten und damit gut 1,9 bis 2,2 Prozent im Minus (finanzen.at, Kursleiste 15:40 Uhr MEZ).
Der Börsengang als Stimmungstest
Vor dem Debüt hatten viele Beobachter gehofft, die Erstnotiz werde den Technologiesektor beleben. Diese Hoffnung hat sich laut dpa-AFX bislang nicht erfüllt. Die Anthropic Aktie erreichte am ersten Tag zwar ein Tageshoch von 115 Dollar, schloss aber mit 97,17 Dollar deutlich darunter.
Der Rest des KI-Sektors leidet weiter
Die Nvidia Aktie liegt laut Fortune seit dem Rekordhoch des S&P 500 am 6. Oktober 2026 rund 39 Prozent im Minus, die Intel Aktie etwa 50 Prozent. Unsicherheit über den Ausbau der Rechenzentren in den USA belastet den Sektor.
Zinssorgen kommen hinzu
Nach dem Fed-Protokoll halten laut UBS nahezu alle Notenbanker weitere Zinserhöhungen für nötig, falls die US-Wirtschaft nicht positiv überrascht. Das belastet Technologiefirmen mit hohen Vorabinvestitionen.
Warum fällt die Anthropic Aktie trotz Rekord-Nachfrage?
Der Ausgabepreis von 83 Dollar, die hohe Nachfrage und der erste Handelstag mit 17 Prozent Plus gegenüber dem Ausgabepreis standen für einen gelungenen Börsengang. Am zweiten Tag zeigt sich, wie nervös der Markt ist: Wer zum Ausgabepreis zugeteilt wurde, kann Gewinne mitnehmen, während Käufer zu höheren Kursen im Minus stehen. Dass der Kurs sich dem Ausgabepreis nähert, ist bei großen Neuemissionen nicht ungewöhnlich, nach dem Rekordvolumen aber ein Signal für die Marktstimmung (Einschätzung der Redaktion).
Capital Economics sieht laut Fortune in dem Erfolg des Börsengangs einen Hinweis darauf, dass sich Teile des KI-Ökosystems nicht mehr gemeinsam bewegen. Senior Markets Economist James Reilly erwartet, dass die Verluste bei Technologiewerten und im S&P 500 „further to run“ haben. Der KI-Kritiker Gary Marcus schrieb am Freitag auf Substack, Anthropic sei „on pace to have one of the most embarrassing IPOs in history“.
|Kennzahl
|Wert
|Ausgabepreis
|83 USD
|Emissionsvolumen
|81,34 Mrd. USD
|Bewertung beim Börsengang
|1,5 Bio. USD
|Tageshoch am 19.11.2026
|115 USD
|Schlusskurs am 19.11.2026
|97,17 USD (+17 % zum Ausgabepreis)
|Kurs am 20.11.2026, 10:19 Uhr ET
|rund 86 USD (rund –11 %)
Kurs am Freitag: Zwischenstand 10:19 Uhr New Yorker Zeit, kein Schlusskurs.
Quelle: Fortune, 20.11.2026; dpa-AFX, 20.11.2026
Wie bewerten Strategen die Lage an der Wall Street?
Die Einschätzungen gehen auseinander. UBS stufte globale Aktien von „Attractive“ auf „Neutral“ herab. Chefanlagestrategin Ulrike Hoffmann-Burchardi sagte laut Fortune, die heutige Kursbewegung „supports this shift in focus“. UBS sieht Wirtschaft, Gewinnzyklus und KI-Investitionsstory dennoch nicht als gebrochen, und US-Aktienstratege David Lefkowitz erwartet in den kommenden Monaten neue Hochs im S&P 500. Goldman Sachs hatte am 17.11.2026 in seinem Ausblick ein Ziel von 8.700 Punkten für den S&P 500 zum Jahresende 2027 genannt, rund 17 Prozent über dem damaligen Niveau, bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 18. Das Gewinnwachstum soll von rund 30 Prozent in diesem Jahr auf 18 Prozent 2027 sinken. KI-Investitionen machen laut Goldman etwa die Hälfte des Gewinnwachstums im S&P 500 aus.
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Zunächst den Kurs der Anthropic Aktie relativ zum Ausgabepreis von 83 Dollar, außerdem die Entwicklung der Nasdaq und der Halbleiteraktien, die den Sektor treiben. Bei den Notenbanken bleibt die Fed-Entscheidung im Dezember das Zentrum der Zinsdebatte. Lock-up-Ende, erste Quartalszahlen als börsennotiertes Unternehmen und mögliche Regulierung sind in den gelesenen Quellen nicht terminiert; dazu liegen keine belegten Angaben vor.
Häufige Fragen zur Anthropic Aktie
Wie hoch war der Ausgabepreis der Anthropic Aktie? 83 US-Dollar je Aktie, das Emissionsvolumen betrug laut Fortune 81,34 Milliarden Dollar.
Wo wird die Anthropic Aktie gehandelt? An der Nasdaq unter dem Ticker ANT.
Warum sinken die KI-Aktien trotz des Börsengangs? Laut dpa-AFX hat sich die Hoffnung auf einen Stimmungsumschwung im Technologiesektor nicht erfüllt. Unsicherheit über den Rechenzentrumsausbau, Zinssorgen und ein starker Dollar belasten.
Was bedeutet das für den DAX? Der DAX fiel am Nachmittag laut dpa-AFX unter 25.000 Punkte, Technologiewerte wie Infineon standen unter Druck.
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