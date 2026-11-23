ETFs mit täglichem Hebel brauchen einen handelbaren Basiswert und können deshalb erst nach dem Börsengang starten. Genau das passiert jetzt: Defiance bringt ANTC und ANTQ am Montag um 9:30 Uhr (US-Ostküstenzeit) an die Nasdaq. ANTC strebt das Doppelte der täglichen Kursveränderung der Anthropic-Aktie an, ANTQ das Doppelte in die Gegenrichtung. Beide Fonds nennen laut Prospekt eine Gesamtkostenquote von 0,71%.

Defiance ist nicht allein. Leverage Shares startet ANUU, ANDD und ANSS an der Cboe, weitere Anbieter wie Tradr, Direxion und GraniteShares haben ebenfalls Produkte angekündigt oder eingereicht. Insgesamt lagen vor dem Börsengang zwölf Anthropic-ETFs in den Registern, die Hälfte davon auf fallende Kurse ausgerichtet.