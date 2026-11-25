Sieben Tage nach dem größten Börsengang der Geschichte steht die Anthropic Aktie (Ticker ANT, Nasdaq) wieder dort, wo alles begann: Der Schlusskurs am 25. November 2026 lag bei rund 82,79 US-Dollar, knapp unter dem Ausgabepreis von 83 Dollar und etwa 28 Prozent unter dem Rekordhoch von 115,10 Dollar vom ersten Handelstag. Die Anthropic Aktienprognose der Analysten ist dennoch optimistisch: Die jüngsten Kursziele reichen von 120 bis 155 Dollar, der Durchschnitt liegt bei rund 136 Dollar – etwa 65 Prozent über dem Kurs.
Anthropic Aktie Prognose: Analysten nennen Kursziele von 120 bis 155 Dollar – warum fällt die IPO-Aktie trotzdem unter den Ausgabepreis?
Die Anthropic Aktie schloss am 25. November bei rund 82,79 Dollar und damit gerade noch am Ausgabepreis von 83 Dollar. Die Anthropic Aktienprognose der ersten Analysten reicht von 120 bis 155 Dollar, ein Ausreißer liegt bei 300 Dollar. Umsatz, Verlust, Lock-up und Nasdaq-100: was Anleger jetzt wissen müssen.
Rekord-IPO unter Druck
Anthropic platzierte 980 Millionen Aktien zu 83 Dollar, nach Ausübung der Mehrzuteilungsoption ergibt sich ein Bruttoerlös von rund 93,5 Milliarden Dollar.
Rasantes Wachstum, tiefe Verluste
Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 auf 16,96 Milliarden Dollar, der operative Verlust betrug 567 Millionen Dollar; eine Unternehmensprognose gibt es nicht.
Erste Kursziele: 120 bis 155 Dollar
Oppenheimer und Needham nennen 150 Dollar, Canaccord 135 Dollar, Wedbush 120 Dollar; Arete aus der Reihe mit 300 Dollar.
Der Termin-Fahrplan
Quiet Period endet voraussichtlich am 14.12., die nächste Lock-up-Freigabe ist für den 15.12. möglich, die Nasdaq-100-Aufnahme wird für den 21.12. erwartet.
Was ist passiert?
Warum fällt die Anthropic Aktie auf den Ausgabepreis zurück?
Anthropic, PBC hatte den Börsengang am 18. November 2026 zu 83 Dollar je Aktie bepreist, der erste Handelstag an der Nasdaq war der 19. November. Die Aktie eröffnete bei 111,50 Dollar, markierte kurz über 115 Dollar und schloss am ersten Tag bei 97,17 Dollar. Danach ging es abwärts: 88,91 Dollar am 20. November, 87,64 Dollar am 23. November und – erstmals unter dem Ausgabepreis – 81,91 Dollar am 24. November. Am 25. November sackte der Kurs vorbörslich auf rund 77 Dollar ab, im Tagesverlauf lag das Tief bei etwa 75,7 Dollar (minus 8 Prozent), ehe die Aktie bis zum Handelsschluss auf 82,79 Dollar zurückkehrte.
Eine einzelne Ursache für die Schwäche ist nicht belegt. Marktbeobachter nennen mehrere Faktoren: eine breite Korrektur bei Technologiewerten – die Nasdaq 100 fiel am 25. November zeitweise um fast 5 Prozent und schloss rund 0,6 Prozent im Minus –, Zweifel, ob die schuldenfinanzierten KI-Investitionen ausreichende Erträge bringen, die hohe Bewertung nach dem IPO sowie die Aussicht auf zusätzliche Aktien aus den gestaffelten Lock-up-Fristen. Hinzu kommt der makroökonomische Gegenwind: Die Kerninflation PCE lag den dritten Monat in Folge bei 0,3 Prozent, und für Dezember wird eine Zinserhöhung der US-Notenbank erwartet. Zur Erholung am Handelsende trugen laut Marktberichten Käufe des Fondshauses ARK Invest und die erste Kaufempfehlung von Arete bei.
Das Geschäftsmodell der Anthropic Aktie in Kürze
Anthropic entwickelt die KI-Modelle der Claude-Familie und verkauft den Zugang vor allem an Unternehmenskunden, überwiegend nutzungsabhängig über Schnittstellen und zu einem kleineren Teil über Abonnements. Fast die Hälfte des Umsatzes läuft laut Medienberichten über die Cloud-Marktplätze von Amazon, Google und Microsoft, die zugleich Investoren und Rechenzentrumslieferanten sind. Die fünf größten Kunden stehen für rund ein Viertel der Erlöse. Die Gründer behalten über eine besondere Aktienklasse die Stimmenmehrheit von 50,1 Prozent. Zu den Wettbewerbern zählen OpenAI, Google mit Gemini und xAI.
Wie sehen Umsatz und Gewinn der Anthropic Aktie aus?
Die Zahlen aus dem Börsenprospekt sind beeindruckend, aber schwer zu fassen. Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Umsatz laut Medienberichten über den Prospekt auf 16,29 Milliarden Dollar nach 1,16 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Für das dritte Quartal 2026 nennt der nachgereichte Prospektnachtrag (ungeprüft) einen Umsatz von 16,96 Milliarden Dollar, ein operatives Minus von 567 Millionen Dollar und einen Nettoverlust von 23,3 Milliarden Dollar, der großteils auf Bewertungseffekte bei Wandelanleihen zurückgeht. Die annualisierte Umsatzrate lag Ende Oktober bei rund 81 Milliarden Dollar. Der operative Cashflow war im ersten Halbjahr mit 3,9 Milliarden Dollar positiv.
Eine Unternehmensprognose gibt Anthropic nicht ab; im Prospekt heißt es sinngemäß, dass die Kosten steigen und die Verluste anhalten dürften. Die Rechenzentrumsverpflichtungen liegen im hohen dreistelligen Milliardenbereich, zum Teil nicht kündbar. Die Bewertung liegt bei rund dem 30-Fachen des Umsatzes der letzten zwölf Monate; auf Basis der hochgerechneten Quartals- bzw. Run-Rate-Umsätze fällt das Verhältnis mit rund 14 bis 16 deutlich niedriger aus (eigene Näherung).
|Kennzahl
|Wert
|Zeitraum
|Ausgabepreis
|83 USD
|18.11.2026
|Basis-Emission
|980 Mio. Aktien, ca. 81,3 Mrd. USD
|IPO
|Bruttoerlös inkl. Option
|ca. 93,5 Mrd. USD
|nach Ausübung
|Privatplatzierung (u. a. AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, NVIDIA, TSMC)
|ca. 26,0 Mrd. USD
|zeitgleich
|Umsatz 1. Halbjahr 2026
|16,29 Mrd. USD
|H1 2026
|Umsatz 3. Quartal 2026
|16,96 Mrd. USD
|Q3 2026 (ungeprüft)
|Operatives Ergebnis 3. Quartal
|-567 Mio. USD
|Q3 2026 (ungeprüft)
|Marktwert
|ca. 1,1 Bio. USD
|25.11.2026
Zahlen laut Unternehmensmitteilungen und Medienberichten über den Börsenprospekt; Quartalszahlen ungeprüft. Marktwert und Kurs-Umsatz-Verhältnis eigene Näherung.
Quelle: Anthropic-Mitteilungen vom 18. und 20.11.2026, Medienberichte über den Börsenprospekt, Stand 25.11.2026
Wie lautet die Anthropic Aktienprognose der Analysten?
Eigentlich ist die Karenzzeit für Analysten der Konsortialbanken erst am 14. Dezember 2026 vorbei; dennoch liegen bereits erste Bewertungen vor – vor allem von Häusern außerhalb des Bankenkonsortiums. Konsens: Laut einem Datensatz mit 15 Analysten liegt das durchschnittliche Kursziel der Anthropic Aktie bei 136 Dollar (Median 130 Dollar), eine frühere Auswertung mit 11 Analysten kam auf rund 120 Dollar. Die einzelnen Urteile:
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Anmerkung
|Arete
|Buy
|300 USD
|Ausreißer, rund das 3,6-Fache des Kurses
|Melius Research
|–
|155 USD
|–
|Oppenheimer
|Outperform
|150 USD
|Wachsende Unternehmensausgaben, Multi-Chip-Strategie
|Needham
|–
|150 USD
|–
|Canaccord Genuity
|Buy
|135 USD
|Großes Enterprise-KI-Franchise
|Wolfe Research
|–
|135 USD
|–
|William Blair
|Buy
|130 USD
|–
|Citizens
|–
|125 USD
|–
|Wedbush
|Outperform
|120 USD
|Starker Wettbewerber im Enterprise-KI-Markt
|Seaport
|Neutral
|ohne Ziel
|–
Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose von aktiencheck.de. Ratings nur, wo in den Meldungen genannt. Die Meldungen stammen vom 25.11.2026.
Quelle: Meldungen über Studien der genannten Häuser, Stand 25.11.2026
Bemerkenswert: Mit Ausnahme von Arete liegen alle Kursziele zwischen 120 und 155 Dollar und damit 45 bis 87 Prozent über dem Schlusskurs. Die Häuser begründen das mit dem Wachstum im Unternehmenskundengeschäft, der Effizienz der Rechenleistung und der Breite der Chip-Partner. Das niedrigste im Konsens erfasste Ziel liegt bei 92 Dollar, ist aber keinem Haus zuzuordnen.
Welches Kursziel trauen Analysten der Anthropic Aktie zu – wie teuer ist sie?
Mit einem Marktwert von rund 1,1 Billionen Dollar ist die Anthropic Aktie nach dem Wert der Umsätze der letzten zwölf Monate (rund 35 Milliarden Dollar) mit dem rund 30-Fachen bewertet – ein Aufschlag, den nur anhaltendes, sehr hohes Wachstum rechtfertigt. Die letzte private Finanzierungsrunde im Mai 2026 hatte Anthropic mit 965 Milliarden Dollar bewertet. Wegen der gestaffelten Freigabe von Aktien sind die Kursziele zudem mit Vorsicht zu lesen: Je mehr Aktien frei handelbar werden, desto größer das Angebot am Markt.
Was sagt die Charttechnik zur Anthropic Aktie?
Nach nur sieben Handelstagen ist die Charttechnik dünn: Das Rekordhoch liegt bei 115,10 Dollar, das Tagestief vom 25. November bei etwa 75,7 Dollar, der Ausgabepreis von 83 Dollar wirkt als psychologische Marke. Ob die Rückeroberung der 83 Dollar am Mittwoch eine tragfähige Unterstützung bildet, ist offen; Indikatoren wie gleitende Durchschnitte lassen sich bei der kurzen Historie noch nicht sinnvoll bestimmen.
Szenarien
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie bewerten Analysten die Anthropic Aktienprognose?
|Szenario
|Annahme laut Markt
|Referenz-Kursziel Dritter
|Bull-Case
|Umsatz wächst weiter schneller als die Kosten, Verluste schrumpfen, Aufnahme in Indizes
|150–155 USD (Oppenheimer, Melius)
|Base-Case
|Wachstum bestätigt sich, Bewertung bleibt hoch, Lock-ups werden verdaut
|120–135 USD (Wedbush, Canaccord)
|Bear-Case
|KI-Zweifel und Lock-up-Verkäufe drücken die Aktie, Großkunden wandern ab
|Ausgabepreis 83 USD als Marke
Die Szenarien geben Argumente Dritter wieder. aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose und kein eigenes Kursziel ab.
Quelle: Zusammenstellung aus Analystenmeldungen und Börsenprospekt-Angaben, Stand 25.11.2026
Was beobachten Anleger bei der Anthropic Aktie jetzt?
Der Fahrplan ist dicht: Am 30. November ist laut Marktberichten die Rangprüfung für den Nasdaq 100 fällig, die Ankündigung wird für den 11. Dezember erwartet, die Aufnahme für den 21. Dezember (Nasdaq hat das bislang nicht offiziell bestätigt). Am 14. Dezember endet voraussichtlich die Quiet Period, danach dürften weitere Häuser Analysen veröffentlichen. Am 15. Dezember können bis zu 6 Prozent der Aktien aus dem Lock-up frei werden, weitere Freigaben sind für Januar und Februar 2027 vorgesehen. Die ersten Zahlen als börsennotiertes Unternehmen sind für das vierte Quartal bzw. das Gesamtjahr 2026 zu erwarten; ein Termin ist nicht angekündigt.
FAQ: Häufige Fragen zur Anthropic Aktie Prognose
Wie lautet die aktuelle Anthropic Aktienprognose der Analysten? Die ersten Häuser nennen Kursziele von 120 bis 155 Dollar, Arete von 300 Dollar. Der Konsens liegt bei rund 136 Dollar bei 15 erfassten Analysten.
Zu welchem Preis kam die Anthropic Aktie an die Börse? Der Ausgabepreis betrug 83 Dollar; erster Handelstag war der 19. November 2026 an der Nasdaq.
Wie hoch ist der Umsatz von Anthropic? Im dritten Quartal 2026 lag der Umsatz laut Prospektnachtrag (ungeprüft) bei 16,96 Milliarden Dollar, bei einem operativen Verlust von 567 Millionen Dollar.
Gibt es eine Unternehmensprognose? Nein, Anthropic gibt keine Prognose ab und weist darauf hin, dass die Verluste anhalten könnten.
Wann wird Anthropic in den Nasdaq 100 aufgenommen? Laut Marktberichten ist die Aufnahme für den 21. Dezember 2026 vorgesehen; bestätigt ist das noch nicht.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 150 US-Dollar für die Anthropic Aktie stammen von Oppenheimer (Meldung vom 25.11.2026) und werden hier unverändert wiedergegeben. Weitere Häuser sind in der Tabelle genannt. Offenlegungen zu möglichen Interessenkonflikten von Oppenheimer finden Sie hier. aktiencheck.de hat die Studien nicht erstellt und gibt keine eigene Empfehlung ab.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Anthropic, PBC (ANT): Kaufen, Kursziel 150,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Oppenheimer & Co. Inc., Studie zu Anthropic vom 25.11.2026, 18:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 25.11.2026, 23:20 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 25.11.2026, 23:20 MEZ
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in ANT.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Oppenheimer & Co. Inc., Studie zu Anthropic.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.