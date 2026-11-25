Anthropic, PBC hatte den Börsengang am 18. November 2026 zu 83 Dollar je Aktie bepreist, der erste Handelstag an der Nasdaq war der 19. November. Die Aktie eröffnete bei 111,50 Dollar, markierte kurz über 115 Dollar und schloss am ersten Tag bei 97,17 Dollar. Danach ging es abwärts: 88,91 Dollar am 20. November, 87,64 Dollar am 23. November und – erstmals unter dem Ausgabepreis – 81,91 Dollar am 24. November. Am 25. November sackte der Kurs vorbörslich auf rund 77 Dollar ab, im Tagesverlauf lag das Tief bei etwa 75,7 Dollar (minus 8 Prozent), ehe die Aktie bis zum Handelsschluss auf 82,79 Dollar zurückkehrte.

Eine einzelne Ursache für die Schwäche ist nicht belegt. Marktbeobachter nennen mehrere Faktoren: eine breite Korrektur bei Technologiewerten – die Nasdaq 100 fiel am 25. November zeitweise um fast 5 Prozent und schloss rund 0,6 Prozent im Minus –, Zweifel, ob die schuldenfinanzierten KI-Investitionen ausreichende Erträge bringen, die hohe Bewertung nach dem IPO sowie die Aussicht auf zusätzliche Aktien aus den gestaffelten Lock-up-Fristen. Hinzu kommt der makroökonomische Gegenwind: Die Kerninflation PCE lag den dritten Monat in Folge bei 0,3 Prozent, und für Dezember wird eine Zinserhöhung der US-Notenbank erwartet. Zur Erholung am Handelsende trugen laut Marktberichten Käufe des Fondshauses ARK Invest und die erste Kaufempfehlung von Arete bei.