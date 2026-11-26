Der erfolgreiche Mega-Börsengang von Anthropic habe den Markt nicht stützen können. Nach einem Sprung über 111 USD sei die Aktie des KI-Giganten unter den Ausgabepreis gefallen. Operativ befinde sich das US-Unternehmen allerdings auf Kurs und sei ein echtes Wachstumsmonster, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.11.2026)