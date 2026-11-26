Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Anthropic-Aktie (ISIN: US03703U1079, WKN: A42SXH, Ticker-Symbol: 1ANT, NASDAQ-Symbol: ANT) unter die Lupe.
Anthropic Aktie: Positives Signal ohne Wirkung
Echtes Wachstumsmonster
Der erfolgreiche Mega-Börsengang von Anthropic habe den Markt nicht stützen können. Nach einem Sprung über 111 USD sei die Aktie des KI-Giganten unter den Ausgabepreis gefallen. Operativ befinde sich das US-Unternehmen allerdings auf Kurs und sei ein echtes Wachstumsmonster, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.11.2026)
Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.
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