Die Glocke an der Nasdaq ist geläutet, der erste Kurs lässt auf sich warten – und Tausende Händler haben ihr Geld längst platziert. Auf der Prognoseplattform Polymarket wird seit Tagen darauf gewettet, wo die Anthropic Aktie in den Handel startet und wo sie ihren ersten Börsentag beendet. Die Frage ist dort längst nicht mehr, ob die Aktie über ihrem Ausgabepreis von 83 Dollar landet. Gestritten wird darüber, ob 100, 110 oder sogar 120 Dollar fallen. Fast jeder fünfte Dollar setzt auf das kühnste Szenario: ein Tagesplus von 45 Prozent und mehr.
Anthropic Aktie: Polymarket-Zocker wetten auf 100 Dollar zum Start - und jeder Fünfte setzt auf über 120 Dollar bis heute Abend
Plus 45 Prozent am ersten Tag? Auf der Wettplattform Polymarket setzt fast jeder fünfte Dollar darauf, dass die Anthropic Aktie heute Abend über 120 Dollar schließt. Für den ersten Kurs gilt die Marke von 100 Dollar als Zünglein an der Waage. Was die Quoten über den Rekord-Börsengang verraten, wo die Nasdaq-Indikation steht – und warum der SpaceX-Vergleich zur Vorsicht mahnt.
Wette 1: Der erste Kurs
Kopf-an-Kopf-Rennen um die 100-Dollar-Marke
Im Markt zum Eröffnungskurs verteilen sich die Wahrscheinlichkeiten fast vollständig auf Kurse über dem Ausgabepreis:
90 bis 100 Dollar: 38,0 Prozent – das favorisierte Szenario
100 bis 110 Dollar: 35,8 Prozent – knapp dahinter
110 bis 120 Dollar: 15,0 Prozent – ein Plus von mehr als 32 Prozent
80 bis 90 Dollar: 10,0 Prozent – ein Start nahe am Ausgabepreis
120 Dollar und mehr: 3,0 Prozent
unter 80 Dollar: 2,0 Prozent
Zusammen entfallen damit rund drei Viertel der Wetten auf einen ersten Kurs zwischen 90 und 110 Dollar. Das entspräche einem Aufschlag von 8 bis 33 Prozent auf den Ausgabepreis. Die beiden Lager knapp unter und knapp über 100 Dollar trennen nur gut zwei Prozentpunkte. Am Vormittag hatte die Spanne von 80 bis 90 Dollar noch deutlich mehr Gewicht. Im Tagesverlauf haben sich die Wetten also nach oben verschoben.
Wette 2: Der Schlusskurs
Jeder Fünfte setzt auf mehr als 120 Dollar am Abend
Spannender ist der zweite Markt. Er fragt, wo die Anthropic Aktie am Abend schließt:
100 bis 110 Dollar: 35,0 Prozent – der wahrscheinlichste Ausgang
90 bis 100 Dollar: 22,0 Prozent
110 bis 120 Dollar: 22,0 Prozent
120 Dollar und mehr: 19,0 Prozent
80 bis 90 Dollar: 5,0 Prozent
unter 80 Dollar: 3,0 Prozent
Der Unterschied zur ersten Wette fällt sofort auf. Einem ersten Kurs über 120 Dollar geben die Händler nur 3 Prozent, einem Schlusskurs über 120 Dollar aber 19 Prozent. Das wäre ein Plus von rund 45 Prozent auf den Ausgabepreis – an einem einzigen Tag. Die Wettenden rechnen also nicht mit einem Strohfeuer zur Eröffnung, sondern damit, dass die Aktie im Tagesverlauf weiter zulegt. Die Gegenseite ist dünn besetzt: Auf einen Schlusskurs unter 90 Dollar entfallen zusammen nur 8 Prozent.
Der Abgleich
Was die Nasdaq bisher signalisiert
Die Wetten decken sich bislang mit dem, was von der Börse selbst kommt. Nach Berichten mehrerer US-Medien lagen die ersten Indikationen der Nasdaq am Nachmittag bei rund 100 bis 101 Dollar je Aktie, also gut 20 Prozent über dem Ausgabepreis. Solche Indikationen sind keine Kurse. Sie zeigen, wo sich Kauf- und Verkaufsaufträge treffen könnten, und können sich über Stunden verschieben. Auf Polymarket selbst notierte ein Kontrakt, der den Preis einer Anthropic Aktie nachbildet, vor Handelsbeginn bei 104,08 Dollar.
Ein Blick zurück mahnt zur Vorsicht. Beim Börsengang von SpaceX im Juni lag der erste echte Kurs nach einer Auswertung des Finanzportals Benzinga 13 Prozent unter dem letzten Preis des entsprechenden Kontrakts. Übertragen auf Anthropic würden aus 104 Dollar rund 90 Dollar. Im mit Abstand größten Markt, der Wette auf den Börsenwert zum Handelsschluss, ist die Spanne von 1,25 bis 1,5 Billionen Dollar mit gut 51 Prozent der Favorit. Auf Basis der ausstehenden Aktien entspricht das einem Schlusskurs zwischen rund 95 und 114 Dollar.
Die Einordnung
Wie viel sind diese Quoten wert?
Prognosemärkte gelten als gutes Stimmungsbarometer, weil die Teilnehmer eigenes Geld einsetzen. Doch die Zahlen haben Grenzen. In den beiden Märkten zum Eröffnungs- und Schlusskurs wurden bisher nur rund 50.000 bis 85.000 Dollar gehandelt. Schon einzelne größere Aufträge können die Quoten dort spürbar verschieben. Deutlich belastbarer ist der Markt zum Börsenwert mit einem Volumen von mehr als 13 Millionen Dollar. Hinzu kommt: Wer auf Polymarket wettet, kauft keine Aktie. Er wettet auf ein Ereignis. Eine Quote ist keine Garantie, sondern die Summe der Meinungen derer, die mitspielen.
Häufige Fragen zur Anthropic Aktie und Polymarket
Welchen ersten Kurs erwartet Polymarket für die Anthropic Aktie?
Am wahrscheinlichsten gilt eine Eröffnung zwischen 90 und 100 Dollar (38 Prozent), knapp vor 100 bis 110 Dollar (35,8 Prozent). Der Ausgabepreis liegt bei 83 Dollar.
Welchen Schlusskurs erwartet Polymarket am ersten Handelstag?
Die Spanne von 100 bis 110 Dollar führt mit 35 Prozent. Ein Schluss über 120 Dollar wird mit 19 Prozent bewertet, ein Schluss unter 80 Dollar mit 3 Prozent.
Wie verlässlich sind die Polymarket-Quoten?
Sie spiegeln die Erwartung der Wettenden wider. In den Kursmärkten sind die Volumina gering, die Quoten können sich deshalb schnell ändern. Eine Garantie für den tatsächlichen Kurs sind sie nicht.
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