Im Markt zum Eröffnungskurs verteilen sich die Wahrscheinlichkeiten fast vollständig auf Kurse über dem Ausgabepreis:

90 bis 100 Dollar: 38,0 Prozent – das favorisierte Szenario

100 bis 110 Dollar: 35,8 Prozent – knapp dahinter

110 bis 120 Dollar: 15,0 Prozent – ein Plus von mehr als 32 Prozent

80 bis 90 Dollar: 10,0 Prozent – ein Start nahe am Ausgabepreis

120 Dollar und mehr: 3,0 Prozent

unter 80 Dollar: 2,0 Prozent

Zusammen entfallen damit rund drei Viertel der Wetten auf einen ersten Kurs zwischen 90 und 110 Dollar. Das entspräche einem Aufschlag von 8 bis 33 Prozent auf den Ausgabepreis. Die beiden Lager knapp unter und knapp über 100 Dollar trennen nur gut zwei Prozentpunkte. Am Vormittag hatte die Spanne von 80 bis 90 Dollar noch deutlich mehr Gewicht. Im Tagesverlauf haben sich die Wetten also nach oben verschoben.