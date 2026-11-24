Einordnung der Redaktion: Die Studie von Oppenheimer beschreibt ein Unternehmen im Jahr 2028, der Kurs der Anthropic Aktie beschreibt die Stimmung im November 2026. Dazwischen liegen zwei Jahre, in denen der Umsatz sich nach dieser Rechnung noch einmal vervielfachen und aus Verlusten eine Marge von über 20 Prozent werden muss. Das ist möglich, die bisherigen Zahlen sprechen nicht dagegen. Gesichert ist es nicht. Auffällig ist der Abstand zwischen Analysten und Markt: neun Kaufempfehlungen, und trotzdem ein Kurs unter dem Ausgabepreis. Einer von beiden wird sich korrigieren müssen.