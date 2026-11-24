Schlechter könnte der Zeitpunkt kaum wirken, oder besser. Die Anthropic Aktie fällt am Dienstag um 9,70 Prozent auf 79,14 Dollar und liegt damit fast vier Dollar unter dem Ausgabepreis von 83 Dollar. Am selben Tag nimmt die New Yorker Investmentbank Oppenheimer die Beobachtung auf, mit der Einstufung Outperform und einem Kursziel von 150 Dollar. Das liegt rund 90 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Analyst Param Singh rät langfristigen Anlegern, sich vom Rückschlag nach dem Börsengang nicht beunruhigen zu lassen.
Anthropic Aktie stürzt unter 80 Dollar – und Oppenheimer sieht fast das Doppelte
Die Anthropic Aktie verliert am Dienstag fast zehn Prozent und fällt klar unter den Ausgabepreis. Genau jetzt startet die Investmentbank Oppenheimer die Beobachtung mit einem Kursziel, das 90 Prozent über dem Kurs liegt. Der Analyst rechnet 2028 mit 275 Milliarden Dollar Umsatz. Seine Argumente im Check.
Die Argumente
Drei Gründe für das Kursziel
Die Studie stützt sich nach den vorliegenden Zusammenfassungen auf drei Säulen. Erstens die Technik: Oppenheimer sieht Anthropic bei den leistungsfähigsten KI-Modellen in Führung und verweist auf das hohe Entwicklungstempo. Das versetze das Unternehmen in die Lage, einen wachsenden Teil der KI-Ausgaben von Firmenkunden auf sich zu ziehen. Zweitens die Kosten: Anthropic nutze seine Rechenleistung immer effizienter, wodurch die Kosten je erledigter Aufgabe sinken. Drittens der Markt: Mehr Kunden, die mehr ausgeben, eröffnen nach Einschätzung der Bank noch viel Spielraum in einem Markt für kommerzielle KI, den sie für 2030 auf 5,3 Billionen Dollar beziffert.
Die Zahlen
275 Milliarden Dollar Umsatz, mehr als 20 Prozent Marge
Für 2028 rechnet Singh mit einem Umsatz von 275,1 Milliarden Dollar und einer operativen Marge von mehr als 20 Prozent. Das entspräche einem operativen Gewinn von mindestens 55 Milliarden Dollar (eigene Rechnung). Die Schätzung ist ehrgeizig: Der Konsens liegt für 2028 bei 220,5 Milliarden Dollar, William Blair kommt auf 223,3 Milliarden Dollar. Die Spanne der Analysten reicht von 160 bis 317 Milliarden Dollar. Oppenheimer liegt also im oberen Bereich, aber nicht an der Spitze. Zum Vergleich der Ausgangslage: Im dritten Quartal 2026 setzte Anthropic rund 17 Milliarden Dollar um und wies einen operativen Verlust von 567 Millionen Dollar aus.
Oppenheimer ist nicht allein. Canaccord Genuity startete mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 135 Dollar, Wedbush mit Outperform und 120 Dollar. Laut TipRanks raten neun Analysten zum Kauf und einer zum Halten, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 133,89 Dollar, die Spanne bei 105 bis 155 Dollar. Der Markt folgt dem bislang nicht. Seit dem ersten Kurs von 111,50 Dollar am 19. November hat die Aktie rund 29 Prozent verloren (eigene Rechnung). Skeptiker verweisen auf die hohe Bewertung, die Verluste und die Haltefristen, die ab dem 15. Dezember in Stufen auslaufen. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die Studie von Oppenheimer beschreibt ein Unternehmen im Jahr 2028, der Kurs der Anthropic Aktie beschreibt die Stimmung im November 2026. Dazwischen liegen zwei Jahre, in denen der Umsatz sich nach dieser Rechnung noch einmal vervielfachen und aus Verlusten eine Marge von über 20 Prozent werden muss. Das ist möglich, die bisherigen Zahlen sprechen nicht dagegen. Gesichert ist es nicht. Auffällig ist der Abstand zwischen Analysten und Markt: neun Kaufempfehlungen, und trotzdem ein Kurs unter dem Ausgabepreis. Einer von beiden wird sich korrigieren müssen.
FAQ
Häufige Fragen zur Anthropic Aktie
Wie stuft Oppenheimer die Anthropic Aktie ein?
Mit Outperform und einem Kursziel von 150 Dollar. Die Bank hat die Beobachtung am 24. November 2026 aufgenommen.
Wer hat die Studie erstellt?
Param Singh, Senior Analyst bei Oppenheimer and Co. Inc. in New York.
Welchen Umsatz erwartet Oppenheimer?
275,1 Milliarden Dollar im Jahr 2028 bei einer operativen Marge von mehr als 20 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole?
Anthropic: ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, US-Handelssymbol ANT (Nasdaq), an deutschen Börsen 1ANT. Die Muttergesellschaft der Bank, Oppenheimer Holdings, ist in New York unter dem Kürzel OPY notiert; ISIN und WKN werden nachgetragen.
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